KPSS puan hesaplama nasıl yapılır ÖSYM KPSS kaç net kaç puan yapar? KPSS sınavına giren adaylar heyecanla KPSS puan hesaplamasını araştırıyor. KPSS kaç net? KPSS baraj puanı nedir? ÖSYM Başkanlığı tarafından resmi site üzerinden yayımlanan akademik takvime göre, KPSS Lisans (Kamu Personeli Seçme Personeli) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine sunularak 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans sınav sonuçlarına ulaş isteyen memur adayları; yukarıdaki link üzerinden kendi TC. kimlik numaraları ve şifrelerini yazmaları halinde sonuç sistemine giriş işlemini başarıyla gerçekleştirecektir. KPSS puan hesaplama robotu ile puan hesaplaması yapmak için link haberimizde. Ayrıca 2018 KPSS kaç net kaç puan eder? sorusunun detaylarınıda bu hafta sonu KPSS'ye giren adaylar için derledik.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Genel kabul görmüş basit bir KPSS hesaplama sistemi var.

0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan farkla puanınızı hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplamaya göre yukarıdaki adayın puanı 0,5 x 70 + 40 = 75 puan olmalıydı. Ancak yapılan testler?n Türkiye ortalaması ve standart sapma değerleri -+5 puan oynamaktadır.

Kpss puan hesaplama motoru ile 2017 puanınızı hesaplayabilirsiniz. Bu yapacağınız hesaplama yalnızca p3 puanı için değildir.

Şüphesiz hesap konusunda en çok meraklı olanlar öğretmen adaylarıdır. Onbinlerce aday arasından öğretmen olmak isteyenler üç farklı oturuma girmektedirler. Lisans, eğitim bilimleri ve öabt testine giren adaylar atanmak için p121 puanına bakmaktadır.

Öte yandan KPSS Lisans Puanının nasıl hesaplandığını kısa bir şekilde formüle edecek olursak; 0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan ekleyerek hesaplanmaktadır. Puan hesaplamasında en önemli koşul olan, ‘’standart sapma’’yı da kesinlikle ihmal etmemek gerekmektedir. Çünkü kabaca yapılan puan hesaplaması ile ÖSYM'nin açıkladığı KPSS puanı arasında +-5 puan oynayabilmektedir.

2018 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanlığı tarafından resmi site üzerinden yayımlanan akademik takvime göre, KPSS Lisans (Kamu Personeli Seçme Personeli) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine sunularak 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans sınav sonuçlarına ulaş isteyen memur adayları; yukarıdaki link üzerinden kendi TC. kimlik numaraları ve şifrelerini yazmaları halinde sonuç sistemine giriş işlemini başarıyla gerçekleştirecektir.

2018 KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

Hedeflerini gerçekleştirebilmek üzere sınavda ter döken milyonlarca aday KPSS 2018 Lisans bölümü Puan Hesaplaması nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramak üzere kolları sıvadı. Diğer taraftan da zorlu sınav maratonunda yerini alacak adaylar tarafından, sınav puanı hesaplamasında yararlanabilecekleri KPSS kaç netin kaç puan yapacağına ilişkin sorgulamalara hız kazandırıldı. İşte, sınavda elde ettiğiniz puanlarınız ve puanınıza karşılık gelen netlerinizle birlikte KPSS Lisans puanı hesaplama işlemini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

KPSS LİSANS P3 PUANI

55 NET->70 PUAN

62 NET->75 PUAN

72 NET->80 PUAN

84 NET->85 PUAN

91 NET->90 PUAN

DEĞERLENDİRME

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS İlkbahar Dönemi/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanının hesaplanmasını isteyen adayların YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır. Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

KPSS Nedir?

KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapacak personelleri belirlemek amacıyla yapılan birkaç sınavın genel adıdır. Bu sınavlar mezun olduğunuz bölümlere ve atanacağınız kadrolara göre üç gruba ayrılır. Bu gruplar:

KPSS B

KPSS A

KPSS C

KPSS Öğretmenlik

KPSS-B Nedir ?

KPSS-B sınavı bütün lisans mezunlarının girebildiği ve KPSS-A kadroları dışındaki bütün kadrolara giriş yapılabilen bir sınav türüdür. Bu sınav ÖSYM tarafından çift yıllarda (2012, 2014…) yapılmaktadır. Kadrolar için yapılacak yerleştirmelerde KPSS dışında herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmamaktadır fakat atama için bir takım şartlar aranmaktadır. Şartlar bu şekilde:

KPSS3 puan türünden yeterli bir puan almış olmak.

Devlet Memurları 675 sayılı kanununun belirtilmiş şarlarına sahip olmak.

En az lisans düzeyinde üniversite veya buna denk yurtiçi veya yurtdışı 4 yıl süreli bir okul bitirmiş olmak.

Erkeklerde askerliği yapmış veya erteletmiş olmak.

Akıl sağlığı ve vücut sağlığı olarak çalışmasını engelleyecek özürlere sahip olmamak.

Zamanında istenen bilgi ve belgelerle birlikte başvuruda bulunmuş olmak.

KPSS-B grubunda KPSS3 puan türü için oturum Cumartesi günü sabahları yapılmaktadır. Bu oturumda Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavları yapılır. Sınavda toplam 120 soru bulunur ve adaylara 120 dakika süre verilir. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarının hesaplamaları ayrı ayrı yapılır yani standart sapma da her sınav için ayrı hesaplanır.

Genel Yetenek testi 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusundan oluşur.

Genel Kültür testi ise 30 Tarih, 18 Coğrafya, 12 Vatandaşlık sorusundan oluşur.

KPSS-A Nedir ?

Bu sınav KPSS-B’den farklı kadrolara sahiptir. Alım yapacak kamu kurum ve kuruluşları hangi fakülte mezunlarını kabul edeceğini ilanlarında belirtirler. Bu demek oluyor ki kadrolar her seferinde aynı bölüm mezunu adayları kabul etmeyebilir.

Genel olarak KPSS-A kadrolarına İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Mühendislik bölümlerinin mezunlarından alım yapılır.

KPSS-A sınavı her sene gerçekleştirilir ve sınava girecek adaylardan mezun olma şartı aranmaz fakat bir kadroya yerleşebilmeniz için mezun olma şartı aranır.

KPSS puanınız 2 sene geçerliliğini koruduğuna göre üniversitenin son yıllarında sınava girip mezun olduktan sonra kadrolara yerleşebilirsiniz.

KPSS-C Nedir ?

Bir diğer sınav türü olan KPSS-C lise ve dengi olan okullardan mezun olan adaylar içindir. Yerleştirmeler tıpkı KPSS-B gibi gerçekleştirilir. KPSS-C adaylarında da bir takım şartlar aranmaktadır. Bu şartlar da KPSS-B’de ki gibi askerlik, sağlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa uyumluluk gibi şartlardır.

KPSS Öğretmenlik Nedir ?

Bu da adından anlaşılacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmen olabilmek için girilen sınavdır. Öğretmenlik sınavı MEB’e bağlı tüm eğitim kurumlarında hem sözleşmeli hemde kadro öğretmenlik yapacak tüm adayları kapsar.

Bu sınava üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olanlar girebilir. Ayrıca öğretmenlik için KPSS dışında birde 120 sorudan oluşan Pedagojik Formasyon sınavı yapılır.

KPSS’de Puan Türleri

KPSS’de 121 adet puan türü bulunmaktadır. A grubu kadrolar için 4. İle 120. Puan türleri arasında (93-94 hariç) alım yapılmaktadır. KPSS-B kadroları için 3. Puan türünde alım yapılır. Öğretmenlik için ise 10. Ve 121. Puan türlerinde alım yapılır.