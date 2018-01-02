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KTÜ'ye 5'i profesör 25 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 5'i profesör, toplam 25 akademisyen alınacak.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, Fen ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine 2'şer, Mühendislik Fakültesine ise 1 profesör alınacak.
 
Mühendislik ile Diş Hekimliği fakültelerinde ise birer doçent görevlendirilecek.
 
Tıp Fakültesine 8, Diş Hekimliği Fakültesine 4, İlahiyat ile Of Teknoloji fakültelerine 2'şer, Orman ve Mühendislik fakültelerine de birer yardımcı doçent alınacak.
 
Kadrolara başvurular 12 Ocak'a kadar yapılabilecek.

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