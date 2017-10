KYK.gov.tr burs ve kredi başvuru işlemi 2017 KYK başbakanlık bursu ve öğrenim kredi başvuruları nasıl yapılacak

KYK burs ve kredi başvuruların nasıl yapılacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs ve öğrenci kredisi başvuruları başladı. 2017 2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte üniversitelere yerleşen öğrenciler için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları ve yurt başvuru sonuçlarına ilişkin pek çok haber yapılmıştır. Henüz daha tamamlanmayan KYK burs ve kredi başvuru tarihi ile ilgili ayrıntılar çok yakın zamanda açıklanacaktır. KYK burs ve kredi başvuruları 16-24 Ekim tarihleri arasında yapılacak. KYK başbakanlık bursu ve öğrenim kredisi başvuruların başlaması ile birlikte üniversitelerde okuyan öğrenciler kyk.gov.tr adresinden aday giriş yaptıkları her yerden kolay bir şekilde bilgilere ulaşabilirler. Öğrencilere maddi açıdan destek sağlanması için tanımlanan bazı hizmetler vardır. Bu hizmetlerden ilki yurtlardır. Devlet yurtları olarak da tanımlanan bu yurtlara çok sayıda kişi başvurabilir. Ağustos ayında gerçekleştirilen devlet yurdu başvuru dönemi ve sonuç açıklanma dönemleri sona ermiştir. Şuanda gündemde olan konu ise KYK bursudur. Lisans eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerin farklı şehirlerde yaşayabilmeleri için sağlanan çeşitli imkânlar vardır. Tanımlanan bu imkânlar doğrultusunda artık öğrenciler aldıkları bazı maddi yardımlar sonucunda eğitim hayatlarını sürdürürler. Eğitim alanında öğrencilere verilen bu destek oldukça önemlidir. Çünkü ailelerinden uzakta hem okumak hem de yaşamak hiç kolay değildir. Peki KYK burs başvurularının başlamasından sonra öğrenciler KYK burs başvurusunu nasıl yapacak? İşte şu şekilde öğrenciler KYK burs başvurularını yapabilirler. Daha önceden oluşturdukları e-Devlet şifresi ile ya da ilk kez e-Devlet şifresini alacak olanlar PTT şubesine giderek şifreyi öncelikle edinmeleri gerekir. Bu şifreden sonra sisteme giriş yapıp arama bölümüne kyk burs başvurusu yazmaları gerekir. Karşılarına açılan sayfa zaten onları yönlendirir. Gerekli tüm aile ve de kimlik bilgilerinizi sisteme girdikten sonra son başvuru tarihine kadar KYK burs başvurunuzu güncelleyebilir ve bu başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz.







2017-2018 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI



16-24 Ekim tarihleri arasında başlayan 2017-2018 KYK burs ve kredi başvuruları dün sabah saatlerinden itibaren e devlet sistemi üzerinden yapılmaya başladı. Aşağıda bulunan bağlantıya tıklayarak e devlet sistemine TC kimlik numaranızı yazıp giriş yapabilirsiniz.



KYK'dan yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri burs ve kredi başvurularını 16-24 Ekim'de e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.







Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları da başvuruda bulunabilecek. Başvurularda, öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve başvuruyu doğru şekilde tamamlamaları gerekiyor. KYK'nın burs ve kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 24 Ekim Salı günü saat 23.59'a kadar başvurusunu tamamlaması gerekiyor.



Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de aynı tarihler arasında bilgilerini güncelleyebilecek.



"Durumu uygun tüm öğrenciler öğrenim kredisi alabilecek"

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettikleri ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek. Durumu mevzuata uygun olan tüm öğrenciler öğrenim kredisi alabilecek.



Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.









Burstan öncelikli faydalanacaklar



Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.



Başvuru esnasında öncelik durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi "Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No: 25 Çankaya /Ankara" adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 5 Kasım 2017 tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.



Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK haftanın yedi günü 24 saat hizmet veriyor.

Barınma, yeme içme, yaşama gibi çeşitli giderleri olan öğrenciler ne yazık ki ailelerinden aldıkları para yeterli olmayabilir. Hem okuyana destek olunmak hem de öğrencilerin ailelerine çok fazla yük olunmaması adına gerçekleştirilen bu hizmet oldukça yararlıdır. Öğrenciler kısa sürede yapacak oldukları bazı başvurular sonucunda maddi destek alabilirler. Aldıkları bu maddi destek içinde öncelikle öğrencilerin belirlenen zamandan yaptıkları başvurular sonucunda gerçekleştirilir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu adında oluşturulan kurum uzun zamandır hizmet vermektedir. Öğrencilerin eğitim öğretim hayatları boyunca yaptıkları tüm masraflar için öğrencilere burs hizmeti vardır. Burs hizmetlerinden yararlanılması için de öğrenciler KYK burs başvuruları yapılır. İnternet sistemi üzerinden KYK başvuruları yapılmıştır. Yapılan başvurular henüz daha sonuçlanmamıştır. Çünkü yatay geçiş işlemlerini yapan adayların burs başvuru süresi hala daha devam etmektedir. Dolayısıyla da KYK burs sonuçları daha belli olmamıştır.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredu başvuru tarihleri öğrenciler büyük bir merakla beklemektedir. KYK burs almaya hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarında başarılı oldukları takdirde bu aldıkları ücreti geri ödemek mecburiyetinde kalmazlar. Burs alamayan öğrencilerde kabul ederlerse kredi alabilirler.

Kredi alan öğrenciler burs alan öğrenciler gibi ayın 6 ile 10’u arasında bulunan bir zamanda ücretlerini alırlar. Fakat kredi alan öğrenciler bu ücretleri çalışma hayatlarına başladıklarında geri ödemekle yükümlüdür. Krediler ödemeleri öğrencilerin okul bitiminde işe başladıklarında onlardan geri alınır. Bu nedenle pek çok öğrenci burs almak daha da çok ister.







Okul bitince borcun altına girmemek için burs başvurularını bu şekilde gerçekleştirirler. Burs başvuruların yapılmasının ardından binlerce öğrenci artık KYK burs sonuçlarını merak eder. KYK burs sonuçları ile ilgili bilinen bilgilerden biri ise bursların alınmaya Kasım ayında başlanacağıdır. Kasım ayında öğrenciler burs almaya başlayacaktır. Bu nedenle çok kısa bir zamanda burs sonuçları açıklanacaktır. İnternet sistemi üzerinden bu sonuçları öğrenebilmek için ise sizler KYK resmi sayfasından sonuçları görüntüleyebilirsiniz.KYK burs sonuçları açıklandığında bu sistem üzerinden bilgi alabilirsiniz. Kullanıcı adı ve de şifreniz ile sisteme giriş yaparak en güncel burs sonuçları bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Üniversite eğitimini almaya hak kazanan adayların kafalarında canlandırmış olduğu ilk etapta pek çok soru işaretleri vardır. Öğrencilerin kafalarını kurcalayan bu işlemlerden biri de sizlerin de daha önceden tanık olduğu barınma ve de yaşama konusudur. Lisans ya da ön lisans eğitimlerini almak için Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrenciler acaba geçimimi nasıl sağlayacağım diye düşünürler. İlk olarak barınma sorunu ile karşılaşan adayların pek çok öncelikle KYK yurt başvurusunda bulunmuştur. Devlet yurdu olarak tanımladığımız bu yurtlarda çok az ücret ödeyerek yaşayabilecekleri ortamı oluştururken yurtta kalmaya hak kazanamayan öğrenciler ise kendileri özel yurt, apart, ev gibi yerler bulmuştur. Bu sorun ortadan kalkmış ve 2016- 2017 eğitim öğretim dönemi başlamıştır.

Ancak ne yazık ki karşılaşılan bir diğer sorunlardan olan maddi geçimin sağlanması da üniversite zordur. Çoğu öğrenci yarı zamanlı diye nitelendirilen işlerde çalışmaya başlayarak ailelerine yük olmamaya çalışır. Fakat okurken çalışmak elbette zordur. Bunun yanında da öğrencilerin geçimini sağlamak amacı ile onlara verilen burs imkânı vardır. Ülkemizde her ailenin yaşamış olduğu bazı parasal sıkıntılar olabilir. Ancak eğitim her şeyden önemli olduğu için de öğrencilerin yapabilecekleri başvurular sonucunda onlara burs verilebilmektedir.

Burs devletin öğrencilerden hiçbir karşılık almadığı ve de almayacağı koşulunda yılın her ayında verdiği bir miktar paradır. Kredi Yurtlar Kurumu adı altında bilinen bu hizmet her öğrenciye verilmektedir. Her yıl da pek çok öğrenciye burs verilerek onların okul masraflarına olan yoğunluğu ve de büyük ihtiyacının biraz da olsa giderilmeye başlanmıştır. Burs imkânlarının kullanımından sonra öğrenciler bu aldıkları parayı eğitim hayatları boyunca alabilirler. Ancak burs alan öğrencilerin hiçbir şekilde başarısız olmamaları gerekir. Başarısız olan öğrencilerin aldığı bu karşılıksız yani geri ödemeli para bu durumla karşılaşılmasından sonra geri ödemeliye çevrilir. KYK burs başvurusu yapan adaylara çıkma ihtimali olan burslardan sonra da eğer burs alamayan kişilerin olması durumda öğrencilerin istekleri doğrultusunda onlara kredi de verilebilir. Çalışma hayatına başladıklarında geri ödemeye başlanan bu krediler sonucunda öğrenciler öğrenci iken en azından az da olsa rahat bir dönem geçirir.









KYK BURS BAŞVURU BELGELERİ NELER?



• Şehit çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşleri)veya gazi çocuğu (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

• Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 nci Maddesi kapsamında ki öğrenciler (Valilikten alınacak belge)

• Milli futbolcular Futbol Federasyonundan alınacak belge (diğer branşlarda milli olmuş amatör sporcular Kurumumuz tarafından T.C Gençlik ve Spor Bakanlığından Milli Sporcu Belgesi.)

• Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.)



2017-2018 BURS MİKTARLARI NE KADAR OLDU?



Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen 2017-2018 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi miktarlarına zam yapıldı. Beslenme yardımı da artırılırken, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Burs ve kredi ödemeleri lisans öğrencileri için aylık 425 liradan 470 liraya, yüksek lisans öğrencileri için aylık 850 liradan 940 liraya, doktora öğrencileri için ise aylık bin 275 liradan bin 410 liraya yükseltildi. Böylelikle 2002 yılında 45 lira olan Burs ve Öğrenim Kredisi, yüzde 944 artışla 470 liraya yükselmiş oldu.









KYK BURSLARI NEDEN KESİLİR?



Başarısız olması, Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi, Öğretim kurumunun kapatılması, Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.



KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



KYK resmi web sitesine " kyk.gov.tr" adresi girilir. "2017-2018 Öğrenim yılında yurt içinde yükseköğrenim programına girmeye ÖSYM veya ara sınıf öğrencilerin yurt başvurusu için tıklayınız" sekmesine tıklanır.



Açılan sayfada "Başvuruda dikkat edilecek hususlar "yazısı dikkatlice okunduktan sonra sayfanın en altındaki başvuru şartlarını kabul ettiğinizi onaylamak için onay kutucuğunu işaretleyip "Başvuru ve Güncelleme" sekmesi tıklanır.



Yeni sayfadaki başvuru sahibi kimlik bilgileri doğru olarak doldurulup resimdeki güvenlik kodu girilir.



Açılan yeni sayfada sizden öğrenim bilgileriniz ve okul bilgileriniz istenir.



Açılan yeni sayfada sizden ailenizle ilgili bilgiler istenmektedir. (ailede başka eğitim gören var mı, malvarlığı ,geliri vb.) sizden istenen bilgileri doğru olarak girmeniz yararınıza olacaktır. (verdiğiniz bilgilerin doğruluğu kesinlikle araştırılacaktır.)



Sizden adres bilgileriniz ve e posta adresiniz istenmektedir. Son olarak tüm bilgilerinizin doğru olarak doldurduğunuzdan emin olduktan sonra kaydet sekmeni tıklayrak, 2018 KYK burs ve kredi başvuru işlemleriniz tamamlanmış olacaksınız.



KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?



Ön lisans öğrencileri



Lisans öğrencileri



Açık Öğretim öğrencileri (Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)



İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler



Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri (hazırlık sınıfında burs verilmez)



Vakıf Üniversitesi öğrencileri



LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler (öncelikli olarak)



Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler



Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler



İkinci öğretim de okuyan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.



KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPAMAZLAR?



Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,



Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,



Yabancı uyruklu öğrenciler,



Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,



Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,



Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenci



Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,



Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,



Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.



Öğrenciler aldıkları kredi-burs miktarını üniversiteyi bitirdikten 2 yıl sonra geri ödenmeye başlıyor. İşe başlayamayan öğrenciler borcunu erteletebiliyor.



KYK BAŞVURULARINDA YENİ SİSTEM!



KYK, bu yıl yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Geçen yıl kısmi olarak uygulanan sistem bu yıl hayata geçecek ve öğrencilerin okul bilgileri, YÖK’ün sistemi üzerinden alınacak. Uygulama sayesinde öğrencilerin başvuru esnasında yanlış işaretleme yaparak mağdur olmayacak.



Öğrencilerin başvuru sırasındaki kodlama hatalarını ortadan kaldırmayı amaçlayan KYK, geçen yıl kısmi olarak uyguladığı sistemi bu yıl tam olarak hayata geçirecek.



Buna göre, öğrencilerin okul bilgileri, YÖK'ün sistemi üzerinden alınacak. Uygulama sayesinde öğrencilerin başvuru esnasında yanlış işaretleme yaparak, mağdur olması engellenecek.



KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KYK yurtlarına başvuruların başladığını hatırlatarak, kredi-burs başvurularına ilişkin şu bilgilerine yer verildi:



“Üniversite öğrencileri için burs ve kredi müracaatları Ekim ayında başlayacak olup 11 devlet kurumundan gelen bilgiler doğrultusunda Burs/Kredi kazananlara 2018 Ekim ayından itibaren ödemeler yapılacaktır. Burs ve kredi takvimine ilişkin ayrıntılar ilerleyen dönemde www.kyk.gov.tr internet adresinden ve @GSBYurtkur sosyal medya hesabından da yayınlanacaktır.”



Öğrencilere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.



KYK BURSU NEDİR?



T.C. vatandaşı yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.



Burstan yararlanabilecek öğrenciler,



• Ön lisans öğrencileri,



• Lisans öğrencileri,



• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)



• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)



• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)



• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,



• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),



• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,



• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,



• İkinci öğretim de okuyan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.



KYK YURT EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?



2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerin başvurularını alan KYK; ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan, ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvurularını almaya hazırlanıyor.



30 Haziran 2017 tarihinden sonra yatay/dikey geçiş yapan, ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile bir yükseköğrenim programına yerleşen, ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.



ÖSYM’nin sonuç açıklama ve YÖK’ün kesin kayıt tarihlerine göre başvuru tarihlerini belirleyen KYK, yurt başvurularını tüm üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yatay/dikey geçiş yapan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından alacak.



Başvurular e- Devlet üzerinden



Başvuru sırasında yanlış işaretlemelerin önüne geçmek amacıyla öğrencilerin öğrenim bilgileri artık YÖK bilgi siteminden alınıyor. Dolayısıyla öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Bu nedenle KYK’ya yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerin okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.



Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltebilecekler. Başvuru tarihleri ilerleyen süreçte kamuoyuna duyurulacak olup başvuruyla ilgili merak edilen her tür bilgiye Kurumun resmi internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ulaşılabilecek.