KYK 2018 burs kredi son dakika ödemeleri KYK burs paraları ne zaman yatar

KYK burs kredi son dakika ödemeleri tarihi ne zaman? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK burs sonuçları belli oldu. KYK burs sonuçları e devlet ve sonuc.kyk.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. Peki KYK bursları ne zaman yatacak? Üniversite öğrencilerinin büyük heyecanla beklediği KYK burs sonuçları için geçtiğimiz günlerde başvurular tamamlanmış ve sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Yapılan açıklamaya göre, lisans ve önlisans öğrencileri bu yıl 470 TL KYK burs/kredi ödemesi alacak. Öte yandan yüksek lisans öğrencileri 940 TL ve doktora öğrencileri1410 TL burs/kredi ödemesi alacak. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise 2014 yılında 300 TL, 2015 yılında 330 TL, 2016 yılında 400 TL ve 2018 yılında 425 TL burs ödemesi yapıldı. Söz konusu KHK’nın 90. MADDESİ uyarınca hâlihazırda Terörle Mücadele Kanunu kapsamında öncelikli olarak burs almakta olan öğrencilerin burs ödemeleri, mevzuat hükümlerine göre normal eğitim süreleri bitinceye kadar devam edecektir. Bu öğrencilerimizin ayrıca herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.



KYK BAŞVURANLAR YILBAŞINDA ALACAK



İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.



KREDİ BURS MİKTARLARI NE KADAR OLACAK?



Erdoğan; "Böyle ödenecek ayrıca geçen yıl 285 TL olan yurtlarımızda kalan öğrencilerimize beslenme yardımı veriyorduk o da bu yıl 330 liraya çıkartıldı. Yüksek lisans 440 lira, doktora öğrencileri için ise 1410 liradır. Şimdi, Yüksek lisans öğrencileri için 940 lira olan 1410 lira olan bu rakamlar adeta kendini geçindirmek gibi değil aile geçindirir gibi duruma geldi" diye konuştu.



KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?



ÖNEMLİ UYARI



ÖDEME TABLOSU



TC KİMLİK NUMARASI ÖDEME TARİHİ



0 İle Bitenler Ayın 6’sı itibariyle

2 İle Bitenler Ayın 7’si itibariyle

4 İle Bitenler Ayın 8’i itibariyle

6 İle Bitenler Ayın 9’u itibariyle

8 İle Bitenler Ayın 10’u itibariyle



BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARDAN ÇEKİLEBİLECEK? KARTLAR NE ZAMAN VERİLECEK?



Kredi ve burs ücretini çekmek isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun anlaşmalı olduğu Ziraat Bankası aracılığıyla ücretleri temin edebilecekler. İsimlerine özel olarak tahsis edilecek BANKKART'larını, gönderilecek bankadan sözleşme imzalayarak alacak olan öğrenciler, burs ya da öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden temin edebilecekler. Öğrencilere burs ve kredinin yatırılacağı aydan başlamak üzere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.



Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;



• Ön lisans öğrencileri,

• Lisans öğrencileri,

• Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü vb.),

• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler(intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

• Yüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,?öğrenim kredisinden yararlanabilirler.







KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?



KYK burslarının ödenme tarihi geçtiğimiz sene aşağıdaki gibiydi: Kredi ve Yurtlar Kurumu, ücretleri Ocak ayının 6’sında yatırmaya başlayacak. Ve her ayın 6’sı olmak üzere; 6, 7, 8, 9 ve 10’uncu günlerde ücretler Ziraat Bankası’na yatırılacak.



KYK BURSU NE ZAMAN İPTAL OLUR?



Bursu kazanan öğrenci aşağıdaki maddelerden birini gerçekleştirdiğinde kurum tarafından bursu kesiliyor. İşte o maddeler:



Başarısız olması durumunda kesintinin gerçekleşmesi



Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması durumunda kesintinin gerçekleşmesi



Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma durumunda kesintinin gerçekleşmesi



Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi durumunda kesintinin gerçekleşmesi



Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi durumunda kesintinin gerçekleşmesi



Öğretim kurumunun kapatılması durumunda kesintinin gerçekleşmesi



Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması durumunda kesintinin gerçekleşmesi



Kesin hükümle mahkum olması durumunda kesintinin gerçekleşmesi



KYK BORÇLARI NASIL ÖDENİR?



Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.



Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan . Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.



Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.







KYK BORÇLARI NEREDEN ÖDENİR?



Borçlar önce kurumun resmi internet sitesi içerisinde bulunan bağlantı üzerinden ödenmektedir. Ödenmeyen borçlar bir süre sonra vergi dairesine aktarılır. Vergi dairesinin internet sitesinin olması vatandaşların işini kolaylaştırmaktadır. Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanmaktadır. İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır.



KYK KREDİ BORÇLARI NE ZAMAN GERİ ÖDENİR?



Borçlu öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son ayının son iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.



Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin ödenmesi ile ilgili banka dekontu tarihidir.



Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.



Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanmaktadır.



İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır.



KYK KREDİ BORÇLARI NASIL ERTELETİLİR?



Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler www.turkiye.gov. tr. adresinden e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabilirler.



Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır.



Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir.