KYK 2018 yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor E-Devlet KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır

KYK 2018 yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? E-Devlet üzerinden KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs ve yurt başvuruları ile ilgili Resmi açıklama geldi mi? Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilen bazı hizmetler vardır. Bu hizmetler öğrencilerin eğitim hayatı için oldukça önemlidir. Her yıl düzenlenen üniversite sınavlarına giriş yaptıktan belirli sayıda olan öğrenciler üniversitelere yerleşir. Ailelerinden uzakta yaşamaya çalışan öğrenciler aynı zamanda eğitim hayatlarını da devam ettirerek okumaya çalışırlar. Tabi bu sırada karşılaştıkları bazı maddi sıkıntılar olabilir. Aileden uzakta yaşamak ev, kira, elektrik, su, genel harcamalar olarak bazı sorunlar meydana getirir. Bu meydana gelen sorunlarda her ne kadar aile çocuklarına destek olmaya çalışsa da öğrenciler maddi açıdan yetersiz duruma düşer. Çünkü gerçek anlamda şehir dışında eğitim hayatını devam ettirmek zordur. Maddi açıdan onlara sağlanan destekleri de öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumu sağlar. Üniversite eğitimini almaya hak kazanan adayların kafalarında canlandırmış olduğu ilk etapta pek çok soru işaretleri vardır. Öğrencilerin kafalarını kurcalayan bu işlemlerden biri de sizlerin de daha önceden tanık olduğu barınma ve de yaşama konusudur. Lisans ya da ön lisans eğitimlerini almak için Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrenciler acaba geçimimi nasıl sağlayacağım diye düşünürler. İlk olarak barınma sorunu ile karşılaşan adayların pek çok öncelikle KYK yurt başvurusunda bulunmuştur. Devlet yurdu olarak tanımladığımız bu yurtlarda çok az ücret ödeyerek yaşayabilecekleri ortamı oluştururken yurtta kalmaya hak kazanamayan öğrenciler ise kendileri özel yurt, apart, ev gibi yerler bulmuştur. Üniversite tercih süreci ardından gözler KYK yurt ve burs başvurularına çevrildi. Öğrencilerin burs ve yurt seçimlerinde öncelikli tercihi olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), başvuru sürecine ilişkin bilgilendirmeyi resmi sayfası üzerinden yapıyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu. Burs başvurularının başlama tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi halinde son gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni eğitim- öğretim dönemi başlamadan önce burs ve yurt arayışları gündeme geldi. Öğrencilerin hem yurt hem de burs konusunda ilk tercihleri ise KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) oluyor. Yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencileri maddi yönden desteklemeyi amaçlayan KYK, her yıl milyonlarca öğrencinin ihtiyaçlarını sağlıyor. Kısaca KYK adını alan bu kurum üzerinden yurt ve burs hizmeti öğrencilere verilir. Devlet yurdu olarak da bilinen bu yurtlar öğrencilerin de bildiği üzere yapılan başvurular sonucunda meydana gelir. Yurt başvurusu yapan adayların her birine yurt çıkma imkânı vardır. Aynı zamanda burs başvuruları da yapılır. Bir yıl boyunca kesintisiz burs imkânlarından yararlanmak isteyen öğrenciler öncelikle bu gereken başvuruları yerine getirmeleri gerekir. Burs başvuruları devam eden bir süreçtir. Şöyle ki burs başvuruları adı altında yapılan binlerce işlem vardır. Lisans, ön lisans okuyan adayların her biri bu başvuruları yapar. Burs başvuruları henüz daha başlamamıştır.

Çoğu öğrenci yarı zamanlı diye nitelendirilen işlerde çalışmaya başlayarak ailelerine yük olmamaya çalışır. Fakat okurken çalışmak elbette zordur. Bunun yanında da öğrencilerin geçimini sağlamak amacı ile onlara verilen burs imkânı vardır. Ülkemizde her ailenin yaşamış olduğu bazı parasal sıkıntılar olabilir. Ancak eğitim her şeyden önemli olduğu için de öğrencilerin yapabilecekleri başvurular sonucunda onlara burs verilebilmektedir.

Burs devletin öğrencilerden hiçbir karşılık almadığı ve de almayacağı koşulunda yılın her ayında verdiği bir miktar paradır. Kredi Yurtlar Kurumu adı altında bilinen bu hizmet her öğrenciye verilmektedir. Her yıl da pek çok öğrenciye burs verilerek onların okul masraflarına olan yoğunluğu ve de büyük ihtiyacının biraz da olsa giderilmeye başlanmıştır. Burs imkânlarının kullanımından sonra öğrenciler bu aldıkları parayı eğitim hayatları boyunca alabilirler. Ancak burs alan öğrencilerin hiçbir şekilde başarısız olmamaları gerekir. Başarısız olan öğrencilerin aldığı bu karşılıksız yani geri ödemeli para bu durumla karşılaşılmasından sonra geri ödemeliye çevrilir. KYK burs başvurusu yapan adaylara çıkma ihtimali olan burslardan sonra da eğer burs alamayan kişilerin olması durumda öğrencilerin istekleri doğrultusunda onlara kredi de verilebilir. Çalışma hayatına başladıklarında geri ödemeye başlanan bu krediler sonucunda öğrenciler öğrenci iken en azından az da olsa rahat bir dönem geçirir.

KYK yurt başvurularıyla ilgili sorulara yanıt Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu’dan geldi. Yurtlara başvuru ve kayıt işlemlerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları doğrultusunda öğrenci yerleştirme takvimine uyumlu şekilde gerçekleştirileceğini ifade edenAksu, öğrencilere en iyi hizmetin verilebilmesi için 7 gün 24 saat mesai yapıldığını anlattı. Öğrencilerin, barınma, yemek, internet, spor ve sosyal etkinlikler olmak üzere bütün ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarını vurgulayan Aksu, "Geldiğimiz noktada 670 bin kapasiteye ulaştık. Fakat 200 bin yatak kapasiteli proje ve inşaat faaliyetlerimiz de devam ediyor." dedi.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından bu yıl 400 bin öğrencinin yurt müracaatında bulunmasını beklediklerini ifade eden Aksu, "Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak. Müracaatların ardından bir hafta gibi kısa bir sürede gerekli araştırmaları yaptıktan sonra öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştireceğiz." diye konuştu.

"Yurtlarımız, öğrencilerimizin eğitimine göre kurgulanıyor"



"Biz sadece bir yatakhane ve yemekhane hizmeti sunmuyoruz." diyen Sinan Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencimizin burada sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ikinci bir okul olarak dizayn ettiğimiz yurtlarda canı hiçbir şekilde sıkılmadan, diğer ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir barınma imkânı sunuyoruz. Hizmet etmek bizim için bir mutluluk. Üniversitelerle ve devlet kurumlarıyla ortak çalışmalarımız devam edecek. Yurt konusunda, Türkiye'de yurda girmek için tek bir öğrenci kalmayıncaya kadar çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek isterim. İnşaatı ve projesi devam eden yurtlarımız bittiğinde Türkiye'de yurt problemi ortadan kalkacak. Bu da kısa zamanda sonuçlanacak. 670 bin yatak kapasitesiyle dünyada sayılıyızdır. Çoğu yerde yoktur."



KYK YURT BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumunun internet giriş sayfasına giriş yaptığınız takdirde karşınıza iki bölüm açılacaktır. Karşınıza açılmış vaziyette olarak gelen iki bölümden birinde burs ve kredi ile ilgili bir bölüm yer alır. Online işlemlerin yapılacak olduğu e-Devlet şifresini kimlik bilgileriniz sisteme giriş yaparak KYK burs yurt başvurularınızı belirlenen tarihlerde yapılabilirsiniz.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler öğrenim hayatından sonra iş hayatınıza başladığınızda devletten almış olduğunu bu para yardımını geri ödemekle yükümlü olmayacaksınız. Eğer size olur da kredi çıkarsa o zaman öğrenim hayatınız bittiğinde çalışmaya başladığınız da devletten aldığınız bu ücreti geri ödemek zorunda kalırsınız. Bu nedenle ilk olarak öğrenciler burs başvurusu yapar. Yaptıkları başvuruların ardından artık KYK burs sonuçlarını merak etmeye başlarlar.

E-Devlet resmi internet sayfasına giriş yapınız. Ana sayfada bulunan sisteme giriş butonuna tıklayınız. T.C ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapınız. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-Devlet üzerinde bulunan e-Hizmetler bağlantısına tıklayınız. KYK burs başvuruları Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından verilen bir hizmettir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü başlığını bulduktan sonra hemen altında alt başlıklar halinde burs başvurularını görebilirsiniz. Burs başvuru bağlantısına tıklayabilirsiniz. Uygulamaya git butonuna tıkladıktan sonra sistem sizi KYK burs başvuru sayfasına yönlendirecektir. Buradaki uyarıları dikkatli bir şekilde okuduktan sonra Başvuru ve Güncelleme butonuna tıklayarak, KYK burs başvuru işlemlerini başlatabilirsiniz. Başvuruyu e-Devlet üzerinden yaptığınız için e-Devlet üzerinde bulunan kimlik doğrulaması, ad-soyad, temel bilgiler, iletişim bilgileriniz kullanılır. Eğer bu bilgilerinizde herhangi bir sıkıntı varsa başvuru işlemini başlatmadan önce bilgilerinizi güncelleyiniz. Bilgiler güncel ise başvuru işlemine devam ediniz. KYK burs başvurusu sırasında kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, özel durum, aile bilgileri, taşınmaz bilgileri, yurt içi yazışma adresi bilgilerini tam olarak doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Eğer bilgilerin doğru olmadığı tespit edilirse KYK tarafından burs/kredi kesilmektedir. Bu yüzden bilgilerinizi doldururken doğruluk ilkesinden şaşmamaya dikkat ediniz. Başvuru sırasında olmasa dahi sonradan yapılan incelemelerde eğer bilgilerinizde doğru olmayan bilgiler tespit edilirse bursunuz kesilecektir. Ödenen kısım ise alıcıdan tahsil edilecektir.



KYK burs başvuruları; Yurt İçinde Üniversite Okuyan Öğrencilerin Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu, KKTC’de Üniversite Okuyan Öğrencilerin Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu, Yurt Dışında(KKTC Dışında) Üniversite Okuyan Öğrencilerin Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu olarak farklılaşmaktadır. Başvuru yapacak olan kişinin kendi özel durumunu bilip, gerek olan başvuru sayfasına giriş yapması gerekir. Yanlış bağlantı aracılığıyla başvuru yapanlar başvuru işlemini tamamlayamayacaklardır. Çünkü sistem alt yapısında öğrenciyle ilgili birçok bilgi bulunmaktadır.



KYK kurumundan burs veya kredi almış ve almakta olan öğrencilerin tekrar başvuru yapmaması gerekmektedir. KYK burs başvuru sayfasında bulunan belgeler ile gerekli kuruma başvurmanız yeterli olacaktır.