KYK başvuruları ne zaman 2018 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ne zaman ücretleri ne kadar? Binlerce Üniversite öğrencisinin yakından takip ettiği KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve yurt kayıt detayları haberimizde yer alıyor. Üniversiteyi dışarda il dışında okuyacak olan öğrenciler 2018-2019 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ücreti ne kadar? Sorularına yanıt arıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre tercih ettikleri üniversitelere yerleştirilmeyi bekleyen öğrenciler ardından kalacak yer ihtiyaçları için yurt, geçinme ihtiyaçları için burs ve kredi başvurularını gerçekleştirecek. Yurt başvuruları nasıl yapılır? İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. İşte yurt başvurusu hakkında merak edilenler ve diğer ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun yaptığı açıklama:

Bakan yardımcısı Aksu açıklamasında, “Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak.” dedi. KYK yurtlarının aylık ücretleri, yarı özel ya da resmi olma durumuna göre 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor. Burs başvurularının başlayacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl yapılan açıklamaya göre, lisans ve önlisans öğrencileri 2018 YILINDA 470 TL KYK burs/kredi ödemesi aldı. Öte yandan yüksek lisans öğrencileri 940 TL ve doktora öğrencileri 1410 TL burs/kredi ödemesi aldı. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise 2014 yılında 300 TL, 2015 yılında 330 TL, 2016 yılında 400 TL ve 2017 yılında 425 TL burs ödemesi yapıldı. Yeni dönemde zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılır. Ancak KYK'dan yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilecek olan 2018 yılı burslara dair üniversite öğrencilerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) ne kadar ücret alacakları belirlendi.

Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18'ini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle toplanan her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan doğruya eğitime harcayacağız" dedi. Bakan Ağbal, yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarını 2018'de 425 liradan 470 liraya çıkardıklarını vurgulamıştı.

Lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 470 Türk Lirası alıyor.

Yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 940 Türk Lirası alıyor.

Doktora bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 1410 Türk Lirası Al.

ÖDEMELER NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerinin T.C. vatandaşlık numarasına göre ödemeleri yapıyor. Buna göre;

TC vatandaşlık numarasının son hanesi 0 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 6'sında ücretleri alacak.

TC vatandaşlık numarasının son hanesi 2 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 7'sinde ücretleri alacak.

TC vatandaşlık numarasının son hanesi 4 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 8'inde ücretleri alacak.

TC vatandaşlık numarasının son hanesi 6 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 9'unda ücretleri alacak.

TC vatandaşlık numarasının son hanesi 8 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 10'unda ücretleri alacak.

Yükseköğretime de bütçeden her sene artan ölçüde kaynak koyduklarını anlatan Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Artık üniversitesi olmayan ilimiz yok hatta artık bazı büyük ilçelerimize de üniversitelerimizi kurduk. Türkiye'de gerek ilköğretimde gerek ortaöğretimde ve özellikle de yükseköğretimde eğitime girişi önemli ölçede artırdık. Üniversite ve fakülte sayılarıyla kontenjanlarında olağanüstü artışlar yaptık. Bütün bu büyümeyi, geliştirmeyi, hizmete erişimi sağlamak amacıyla bütçeden her sene daha fazla kaynak ayırmaya başladık. Yükseköğretime, merkezi yönetim bütçesinden ayırdığımız kaynak 2002'de 3,6 milyar liraydı, gelecek sene bu rakam 41,7 milyar liraya çıkıyor. Bütçeden yükseköğretime ayırmış olduğumuz kaynağı da neredeyse bütçe içindeki pay olarak 2 kat artırmış olduk, nominal olarak baktığınız zaman da yaklaşık 15 kat artış söz konusu. Bundan sonraki dönemde de yükseköğretime, Ar-Ge'ye, inovasyona bütçeden çok daha fazla kaynak ayırmaya devam edeceğiz." demişti.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

• Kesin hükümle mahküm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

BURS-KREDİ BAŞVURULARI e-devlet'te!

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.