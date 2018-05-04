KYK borçları silinecek mi son dakika hangi durumlarda silinir KYK borç affı çıkacak mı? Bilindiği üzere Türkiye’de milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK kredi borçları için son söz TBMM’de. Düzenleme Meclis’te konuşulmaya başlandı. İşte konuyla ilgili detaylar. Türkiye’de öğrencilik döneminde kredi alan ve sonrasında geri ödeme sırasında zorluk yaşayan milyonlarca vatandaş şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çıkacak karara bakıyor. Öğrencilere verilen kredilerin af dahilinde silinmesi konusu Meclis’e taşınırken çıkacak bir af kararı ile birlikte devlet milyonlarca lira alacağından da vazgeçmiş olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM’ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi olarak duyuru yapılan görüşmelerde en büyük beklenti ise seçim öncesinde durumun konuşulması. Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde pek çok kesime af ve vergi indirimi getirilirken öğrencilere yönelik de bir affın gelmesi mümkün görünüyor. Mevcut şartlar dahilinde de borcu olan vatandaşların büyük bir bölümünde beklenti oluşmuş durumda. Kanun teklifi dahilinde borcu olan öğrenciler arasında herhangi bir ayrım yapılmazken borcu olan tüm öğrencilerin kapsam altına alınması bekleniyor. Görüşmeler sırasında gündemde yer alan tartışmalarda ise özellikle borcunu ödeyen öğrencilerin neler olacağı sorgulanıyor.

Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren KYK Borçlarının Silinmesine İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu!

Vatandaşların dört gözle beklediği KYK borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi, nihayet Meclis'e sunuldu. Teklifin kabul edilmesi halinde tüm öğrencilerin borçları silinecek.

Kredi ve Yurtlar Kurumu, maddi durumu kötü olan öğrencilere daha rahat bir üniversite eğitimi almaları için geri ödemesiz burs imkanı verirken, maddi durumu normal ya da iyi olan öğrencilere de aynı sebeple geri ödemeli kredi vermektedir.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan kredi alan öğrenciler, aldıkları krediyi kredinin bitiminden iki yıl sonra aldıkları süre zarfında ödemekle mükelleftir. Fakat KYK kredi borcu, iş dünyasına yeni girmiş hemen herkes için ağır bir yük olmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM), öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Mecliste yapılacak görüşmeler ve oylamaların ardından KYK borçlarının kaderi belli olacak.

Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde maddi durumuna ve iş sahibi olup olmadığına bakılmaksızın tüm öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi borçları silinecek. Milyonlarca vatandaş, gözlerini Meclis’ten çıkacak karara dikmiş durumda.

KYK borçları silinecek mi? Üniversite mezunları sosyal medyada birlik oldu

Üniversite affının ardından şimdi de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçları gündeme geldi. 500 binden fazla kişiye üniversiteye dönüş imkânı sağlanan pakete, öğrenim kredisi borcu için affın da eklenmesi isteniyor. Kullanıcılar KYK borçlarının silinmesi taleplerini sosyal medyada dile getirdi.

Sosyal medyada paylaşımda bulunan üniversite mezunları, bu borçlarını ödeyemeyeceklerini belirtiyorlar. Twitter’daki yorumlardan bazıları şöyle:

Mehmet Bilgin @MehmetB75703278

ÖğrenciyeYüktürKYKBorçları ... 2014 yılında 15 bin TL borç ile mezun oldum. Hâlâ bu borcu ödeyecek maddi imkanı bulamadım. KYK borcu sırtımıza yüktür.

Harun AYDOĞAN @Harunn_Aydogan

ÖğrenciyeYüktürKYKborçları

KYK borçları gençlerin üzerinden silinsin. Okuldan mezun olur olmaz 20 bin lira borcu olmasın. Kimse sen okudun borçlusun demesin! @GSB_KYK

Ahsenay Karakuş @ahsenaykarks03

Yüzmeye gidiyorum, ama KYK borcu içinde...

Eray Barış @ErayBar1

Üniversiteyi bitiren, hayata 25.000₺ borç ile başlıyor. KYK borcu silinmelidir

🏁ns @venividins

Ona af buna af hani öğrenim kredisi borcunada af gelsin

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI

KYK kredi geri ödemeleriyle ilgili kanun teklifi veren Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, hali hazırda geri ödeme dönemine devam eden vatandaşların borçlarının silinmesi, kredi kullanmakta olanların ise karşılıksız ödemeye dönüştürülmesi için verdiği kanun teklifi komisyona girdi. İşte o teklif metninin detayları;

"Teklifin Başlığı: 351 Sayılı Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklifin Özeti: Teklif ile, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun, yüksek öğrenim gören ve yönetmelikle düzenlenecek esaslar çerçevesinde yeterlikleri ve ihtiyaçları belirlenecek öğrencilere karşılıksız olarak öğrenim ve katkı kredisi vermesi, ayrıca hâlihazırda bu kredileri almakta olanlar ile bunlara ilişkin borcu olanların söz konusu kredi borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır."

27 Mart tarihinde başkanlığa teslim edilen kanun teklifi, son olarak 5 Nisan tarihinde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna ulaştı.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU EVLENİNCE SİLİNİR Mİ?

KYK'dan öğrenim kredisi alan adayların cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri, öğrenim kredilerinin evlilik durumunda silinip silinmeyeceği. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun mevzuatlarında evlilik durumunda borçların silindiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konu hakkındaki söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak, bu durum geçmişte birkaç defa TBMM'de konuşulmuş ama bir sonuca varılmamıştır. Dolayısıyla, KYK'dan öğrenim kredisi almış her T.C. vatandaşı, zamanı geldiğinde bu borcu kurumu ödemek zorundadır.

KYK KREDİ BORÇLARI NE ZAMAN GERİ ÖDENİR?

Borçlu öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son ayının son iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.

Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin ödenmesi ile ilgili banka dekontu tarihidir.

Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.

2018 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 425 Türk Lirası alacak.

Yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 850 Türk Lirası alacak.

Doktora bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 1.275 Türk Lirası Alacak.

Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanmaktadır.

İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır.