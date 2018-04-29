KYK borçları silinecek mi son dakika KYK kredi borç silme teklifi komisyonda! Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizde derledik. Öğrencileri yakından ilgilendiren 2018 yılı itibariyle binlerce üniversite öğrencisi ve mezunların gözü bu haberde. Özellikle son günlerde Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK'dan alınan kredi ücretlerinin silinip silinmemesi durumu konuşulurken son durum büyük merak konusu oldu. Peki KYK kredi borçlarının tamamı silinecek mi? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üniversite öğrencilerinin geri ödemeli burs borçlarının silinmesi teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye sunuldu. Teklif kabul edilirse öğrencilerin KYK borçları tamamen silinecek.Yüksek Öğretim kurumlarına yerleşme başarısını gösteren ve belirli şartları taşıyan öğrencilere, burs, öğrenim kredisi, harç kredisi ve barınma imkânı sağlayan kurumdur. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun amacı yüksek öğrenim öğrencilerinin; çağdaş ve güvenilir barınma, beslenme, kredi/burs hizmetleriyle öğrenimlerine; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK kredi geri ödemeleriyle ilgili kanun teklifi veren Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, hali hazırda geri ödeme dönemine devam eden vatandaşların borçlarının silinmesi, kredi kullanmakta olanların ise karşılıksız ödemeye dönüştürülmesi için verdiği kanun teklifi komisyona girdi. İşte o teklif metninin detayları;

"Teklifin Başlığı: 351 Sayılı Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklifin Özeti: Teklif ile, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun, yüksek öğrenim gören ve yönetmelikle düzenlenecek esaslar çerçevesinde yeterlikleri ve ihtiyaçları belirlenecek öğrencilere karşılıksız olarak öğrenim ve katkı kredisi vermesi, ayrıca hâlihazırda bu kredileri almakta olanlar ile bunlara ilişkin borcu olanların söz konusu kredi borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır."

27 Mart tarihinde başkanlığa teslim edilen kanun teklifi, son olarak 5 Nisan tarihinde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna ulaştı.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU EVLENİNCE SİLİNİR Mİ?

KYK'dan öğrenim kredisi alan adayların cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri, öğrenim kredilerinin evlilik durumunda silinip silinmeyeceği. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun mevzuatlarında evlilik durumunda borçların silindiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konu hakkındaki söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak, bu durum geçmişte birkaç defa TBMM'de konuşulmuş ama bir sonuca varılmamıştır. Dolayısıyla, KYK'dan öğrenim kredisi almış her T.C. vatandaşı, zamanı geldiğinde bu borcu kurumu ödemek zorundadır.

2018 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 425 Türk Lirası alacak.

Yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 850 Türk Lirası alacak.

Doktora bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 1.275 Türk Lirası Alacak.

KYK NEDİR?

Yüksek Öğretim kurumlarına yerleşme başarısını gösteren ve belirli şartları taşıyan öğrencilere, burs, öğrenim kredisi, harç kredisi ve barınma imkânı sağlayan kurumdur. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun amacı yüksek öğrenim öğrencilerinin; çağdaş ve güvenilir barınma, beslenme, kredi/burs hizmetleriyle öğrenimlerine; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

KYK'de yeni yönetim kurulu belirlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK), yeni yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Hüseyin Karaman oldu. KYK 79. Olağan Genel Kurulu, kurumun Ankara'da Söğütözü'ndeki ek binasında yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, KYK Yönetim Kurulu'nun yeni başkanı oldu ve görevi Prof. Dr. İrfan Arslan'dan devraldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmada, 2002 yılından bu zamana kadar KYK'nin geldiği noktaya dikkati çekerek, "Bu süreçte emeği geçen kıymetli hocalarımıza, üniversitelerimize teşekkür ederiz. Hükümetlerimize, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanlarımız ve Bakanlarımıza teşekkür ederiz. Bu olanakları arttırarak devam ettiren bürokratlara, KYK'nin değerli çalışanlarına teşekkür ederiz. KYK'nin geldiği nokta bizi gururlandırıyor. Bu yeterli mi, değil. Çok daha ileriye gitmemiz gerek. Biz büyüyen, gelişen Türkiye istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerle birlikte KYK'nin gücünü, etkisini arttırmak istediklerini dile getiren Bak, "Yurtlarımızı sadece beslenme ve barınma yeri olmaktan çıkarıp onları üniversitelere entegre ederek, sosyal yaşamın olduğu alanlara dönüştürmek istiyoruz. Bize düşen üniversitelerle birlikte, yurtlarımızı çok daha iyi yerlere taşımak. KYK'de görevli yöneticilere teşekkür ediyoruz. Yeni seçilecek hocalarımıza, üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Hava muhalefeti nedeniyle bazı hocalarımız katılamadı ama onlar da bizimle birlikte çalışacak." şeklinde konuştu.

Başkanlığını Prof. Dr. Karaman'ın yapacağı KYK Yönetim Kurulu'nda şu isimler yer aldı:

İbrahim Özekinci (Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı), Prof. Dr. Mahmut Doğru (Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Sinan Aksu (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü), Prof. Dr. Bahtiyar Sazlık (Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı), Mehmet Yavuz (Kalkınma Bakanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı), Büşra Kaftan (Öğrenci temsilcisi)