KYK burs başvuru işlemi nasıl yapılır? 2018 KYK burs kredi miktarı ne kadar?

KYK burs başvuruları bugün itibariyle tamamlanacak ve KYK burs başvuru sonuçları için bekleyiş sürecine girilecek. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması uzun sürmüyor, geçtiğimiz sene sonuçları başvuruların tamamlanmasından 5 gün sonra sonuçlar açıklanmıştı bu sene de aynı şekilde olursa KYK burs sonuçlarının en geç kasım başında açıklanması bekleniyor. Üniversite öğrencileri için burs ile kredi başvurularının ekimde başlayacağı bildirilen açıklamada, 11 devlet kurumundan gelen bilgiler doğrultusunda burs ve kredi kazananlara Ocak 2018'den itibaren ödeme yapılacağı kaydedildi.

İşte KYK burs kredi başvuru ve yurt kayıt işlemleri E devlet üzerinden nasıl yapılacak? İşte 2017 KYK burs kredi ve yurt başvuru işlemleri hakkında tüm merak edilenler...

2017 KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2017 - 2018 eğitim öğretim dönemi içinde KYK burs başvurusu yapan öğrenciler gözünü sonuçlara çevirdi. KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında resmi bilgi verilmemesi sebebiyle sonuçların ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Fakat KYK burs sonuçları, geçtiğimiz seneye göre 2 hafta içerisinde yani Kasım ayında açıklanacak ve öğrenciler burs hakkı kazanıp kazanmadığını görüntüleyebilecekler. Kredi Yurtlar Kurumu burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştıran milyonlarca üniversiteli, bir yandan da sonuçları nereden öğrenebileceğini merak ediyor.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR? ARTIŞ BELLİ OLDU!

2017 Ocak itibari ile KYK Burs ve Kredileri, 25 TL bir artış ile 450 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu sene zam oranı geçtiğimiz yıla göre bir hayli az oldu. 2016'da KYK Burs ve Kredileri 70 TL kadar bir zam almıştı ve 400 TL'ye çıkmıştı. 2017'de ise KYK Burs ve Kredi tutarı 425 TL'den 450 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması “Bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 TL olarak ödenecek” şeklindeydi.

KYK BURSLARI OCAK 2018'DE ÖDENMEYE BAŞLANACAK

Üniversite öğrencileri için burs ile kredi başvurularının ekimde başlayacağı bildirilen açıklamada, 11 devlet kurumundan gelen bilgiler doğrultusunda burs ve kredi kazananlara Ocak 2018'den itibaren ödeme yapılacağı kaydedildi.

KYK BURSLARI NASIL KESİLİR?

(-) Bir öğrencinin disiplin suçu işlemesi ve bunu tekrarlaması sonrasında okul ile ilişiği kesildiği durumlarda KYK bursu da kesilmektedir.

(-) Bir öğrencinin okulu bırakması sonucu KYK bursu kesilmektedir. Örneğin 2 dönem üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin 2. Dönem itibariyle Kredi Yurtlar Kurumu ( KYK ) bursu kesilmektedir.

(-) 2 yıl okuduktan sonra başka bir bölüme geçen ve 2 yıl da orada okuyun öğrencinin mezuniyetine 1 yıl kalsa dahi 4. Yılını doldurduğu için öğrenim kredisi ve KYK bursu kesilecektir.

(-) En önemlisi KYK bursunda başarı şartı söz konusudur. Bir öğrencinin 4 ve daha fazla başarısız dersi olduğu durumlarda KYK bursu kalan ders sayısı 3’ e düşene kadar kesilmektedir. Yine her üniversitenin kendi belirlemiş olduğu not ortalamasının altına düşmeniz halinde de bursunuz kesilir. (Örneğin 1.80 veya 2.00 ortalama altı gibi)



Yedek Yerleştirmeler Devam Edecek

Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt açma faaliyetlerini sürdüren KYK, bünyesine dahil ettiği yeni yurtlara ve mevcut yurtlarında boşalan yerlere de öğrenci yerleştirmeye devam edecek. Yedek öğrencilerin yerleştirilme süreci, her perşembe ve pazartesi olmak üzere devam edecek. Yedeği biten illerde de ileriki aylarda KYK kurumsal web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuru yapılmak suretiyle yeni başvuru alınacak.

KYK BURSU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

ÖNCELİK BELGELERİ ZAMANINDA TESLİM EDİLMELİ

Şehit/gazi çocukları (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettiği takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor. Başvuru esnasında öncelik durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya /Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 5 Kasım 2017 tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor. Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK, haftanın yedi günü 24 saat hizmet veriyor.