KYK burs başvuruları 2017 ne zaman başlıyor? KYK burs başvuru ekranı

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, KYK burs başvuruları 2017 açıklamaları merakla araştırılıyor. KYK burs başvurularının DGS kayıtlarının bitiminin ardından başlaması bekleniyor. KYK başvuruları her sene Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınıyor. Vatandaşlar başvurularını belirtilen tarihler aralığında yapıyorlar. KYK burs, yurt ve öğrenim kredisi başvuruları ile ilgili yapılan açıklamalar her sene yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Yurt başvuruları Ağustos ayı içerisinde yapıldı. İlk sonuçların açıklanmasının ardından ek yerleştirmeler yapıldı. Pazartesi ve Perşembe günü boş kontenjanlara göre gerçekleştirilen yerleştirme sonuçları açıklanmaya devam ediyor. En son 10. Ek yerleştirme sonuçları açıklandı. KYK burs başvuruları kurumun resmi internet sitesi kyk.gsb.gov.tr üzerinden alınıyor. Kurum burs başvuru ekranını erişime açtığı zaman haberimiz üzerindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. KYK burs başvurularının yanı sıra öğrenim ve katkı kredisi başvurularını da alıyor. Katkı kredisi, yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır. Öğrenim kredisi ise bursla aynı miktardadır ve her ay öğrencinin hesabına yatırılır. Öğrenci, mezun olduktan ve sigortalı bir işe girdikten sonra bu parayı uygun ödeme seçenekleri ile geri öder.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvuruları ile ilgili yapılacak açıklama merakla bekleniyor. DGS tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra kurum, burs başvurularını başlatılacağı tahmin ediliyordu. Geçtiğimiz sene KYK kredi ve burs başvuruları 2 Ekim tarihinde başlamış ve 12 Ekim tarihine kadar sürmüştü. Bu sene ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Yapılan güncel açıklamaları haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Şehit çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşleri)veya gazi çocuğu (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 nci Maddesi kapsamında ki öğrenciler (Valilikten alınacak belge)

Milli futbolcular Futbol Federasyonundan alınacak belge (diğer branşlarda milli olmuş amatör sporcular Kurumumuz tarafından T.C Gençlik ve Spor Bakanlığından Milli Sporcu Belgesi.)

Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.)

KYK BURS MİKTARI 2017 AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Üniversite öğrencilerine bursu biz 425 liraya çıkardık. Fakat bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 lira oldu' dedi. 2017 Ocak itibari ile KYK Burs ve Kredileri, 25 TL bir artış ile 450 Türk Lirası olarak belirlendi. 2016’da KYK Burs ve Kredileri 70 TL kadar bir zam almıştı ve 400 TL’ye çıkmıştı. 2017’de ise KYK Burs ve Kredi tutarı 425 TL’den 450 TL’ye yükseldi.

KYK BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

KYK BURSU NE ZAMAN KESİLİR?

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KATKI KREDİSİ NEDİR ?

Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.