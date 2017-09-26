KYK burs başvuruları ne zaman? KYK Başbakanlık bursu başvuru ekranı

KYK burs başvuruları üniversite sınavını kazanan veya üniversitede öğrenim gören öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. KYK burs başvuruları ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile KYK burs miktarının 2017 yılında ne kadar olacağını duyurdu. Burs ve kredi ödemeleri lisans öğrencileri için aylık 425 liradan 470 liraya, yüksek lisans öğrencileri için aylık 850 liradan 940 liraya, doktora öğrencileri için ise aylık bin 275 liradan bin 410 liraya çıkarıldı. KYK burs başvuruları ile ilgili Kredi Yurtlar Kurumu resmi internet sitesi kyk.gov.tr üzerinden açıklama yapıyor. Burs ve öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden yapılmktadır. KYK burs başvuru ekranı açılır açılmaz haberimiz içerisinde sizlerle olacak. Burs ve öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler başvuru yaparken kişisel bilgilerini kuruma internet aracılığı ile bildirecekler. Kurumun istemesi durumunda ise beyanlarını belge ile resmiyete kavuşturacaklar. Öncelik talebinde bulunanların belgelerini kuruma iletmeleri zorunludur. KYK burs başvuru belgeleri ekranı ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

KYK burs imkanının yanı sıra öğrenim kredisi imkanı da sunmaktadır. Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamanın ardından erişime açılacak. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandıktan sonra, ÖSYM tercih başvurularını başlatıtı. Önlisans mezunları tercih başvurularını yaptıktan sonra kurum tercih sonuçlarını açıklayacak. Tercih sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra kurum, burs başvurularını başlatacak. Başvuru süresi, ÖSYM’nin tercih sonuçlarının açıklamasından hemen sonra başlaması bekleniliyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir. Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

KYK BURS MİKTARI 2017 NE KADAR?

KYK burs miktarları her sene yapılan açıklamaların ardından değişiklik gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde burs miktarının 2017 yılında ne kadar olacağı ile ilgili katıldığı bir televizyon kanalında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Üniversite öğrencilerine bursu biz 425 liraya çıkardık. Fakat bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 lira oldu' dedi. 2017 Ocak itibari ile KYK Burs ve Kredileri, 25 TL bir artış ile 450 Türk Lirası olarak belirlendi. 2016’da KYK Burs ve Kredileri 70 TL kadar bir zam almıştı ve 400 TL’ye çıkmıştı. 2017’de ise KYK Burs ve Kredi tutarı 425 TL’den 450 TL’ye yükseldi.

KYK BAŞVURU BELGELERİ NELER?

Şehit çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşleri)veya gazi çocuğu (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 nci Maddesi kapsamında ki öğrenciler (Valilikten alınacak belge)

Milli futbolcular Futbol Federasyonundan alınacak belge (diğer branşlarda milli olmuş amatör sporcular Kurumumuz tarafından T.C Gençlik ve Spor Bakanlığından Milli Sporcu Belgesi.)

Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.)

BURS NEDİR ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KYK BURSUNU KİMLER ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSUNU KİMLER ALAMAZ?

Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KATKI KREDİSİ NEDİR ?

Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.