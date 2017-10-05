KYK burs kredi başvuru tarihi açıklandı mı KYK 2017 başbakanlık bursu ve öğrenim kredisi başvuru işlemi nasıl olacak

KYK 2017 burs kredi başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak Kredi ve Yurtlar Kurumu tarih verdi mi sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. KYK burs başvuru işlemleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yapacağı açıklamaya kilitlenen öğrenci ve veliler, öğrenimlerine maddi destek sağlamak için burs başvurusunu gerçekleştirecek. KYK burs başvuru tarihleri ve sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın birçok bakanlıkla ortak çalışması sonucu neticelenecek. Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İşte KYK burs ve kredi başvuru tarihi ve burs veren kurumlar...





KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?



Kredi Yurtlar Kurumu tarihle ilgili net bir bilgilendirmede bulunmadı. KYK burs başvuruları için geçtiğimiz sene baz alındığında, başvuruların 9-10 Ekim tarihinde başlayacağı öngörülebilir.



Ancak Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun açacağı KYK burs ve kredi başvuru ekranı henüz yayınlanmadı. Başvuru ekranı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan öğrenebilirsiniz.









KREDİ VE BURS BAŞVURULARI



Burs ve öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Kurum tarafından kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırmaktadır. Beyanlarının doğru olmadığı tespit edilenlerin ise burs ve öğrenim kredisi hakkı iptal edilmektedir.



Öğrencilerin, İnteraktif müracaatlarını yaparken her alanı dikkatlice incelemeleri, konuyu tam olarak kavradıktan sonra ilgili alanları cevaplanmaları gerekmektedir.



Hatalı, eksik ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunma burs ve öğrenim kredisi alımını engellemektedir.



Evli olan öğrenciler ise sosyo-ekonomik durumları ile ilgili olarak eşlerinin sosyo-ekonomik bilgilerini ve çocuklarını beyan etmek zorundadırlar.



Öğrenciler, müracaatların bitim tarihinden itibaren öğretim durumunda meydana gelen değişiklikleri, müracaat tarihinin bitimini takip eden 30 gün içinde Kuruma durumunu anlatan bir dilekçe ile bildirilmesi gerekli ise belgelemesi halinde değişiklikler değerlendirmede dikkate alınacaktır.



Burs ve öğrenim kredisi müracaat sonuçları muhtemelen kasım Sonu veya aralık ayları içerisinde belli olmakta ve Kurumun web sayfasında ilan edilmektedir.



Ayrıca, öğrencilerin ev adreslerine herhangi bir tebligat yapılmamakta olup sadece burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin Kuruma vermiş oldukları elektronik posta adreslerine bilgi gönderilmektedir. Bu yüzden elektronik posta adresinizi başvuruda yazar iken doğru yazıp yazmadığınızı kontrol ediniz.



İLK DEFA BURS ALACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER



Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.



Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.









SOSYAL MEDYAYA KONU OLDU



melisa şahin‏ @melisasahin08

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@GSB_KYK artık kredi ve burs başvuru tarihini açıklayın lütfen ya



Duru‏ @itsbazingabitch

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Bu kyk burs başvuruları başlayana kadar ben mezun olurum sanırım



bengü 🎈‏ @BengusuPolat

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KYK burs başvurularını okul bittikten sonra başlatacak diye korkmaya başladım.



C1MEY‏ @canondeeer

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KYK Burs başvurusu ne zaman başlıyor?



Muallim‏ @fidanhaci

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Kredi ve burs başvuruları ne zaman yapılacak?



Sergen Yılmaz‏ @SergenYlmz

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Yüksek Lisans burs başvuru tarihleri nezaman açiklanir ?



KYK BURS MİKTARI NE KADAR OLACAK?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında 2017-2018 yılında uygulanacak olan KYK burs ücretleri hakkında bilgi verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen 2017-2018 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi miktarlarına zam yapıldı. Beslenme yardımı da artırılırken, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Burs ve kredi ödemeleri lisans öğrencileri için aylık 425 liradan 470 liraya, yüksek lisans öğrencileri için aylık 850 liradan 940 liraya, doktora öğrencileri için ise aylık bin 275 liradan bin 410 liraya yükseltildi. Böylelikle 2002 yılında 45 lira olan Burs ve Öğrenim Kredisi, yüzde 944 artışla 470 liraya yükselmiş oldu.



KYK YURT 6. YEDEK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI



KYK yurt ilk yedekler 11 - 14 -18 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleşti. KYK yurtlarında yer olması halinde bu yedek yerleştirmeler 18 Eylül 2017 tarihinden sonra her Pazartesi ve Perşembe günleri devam etti. En son 18 Eylül Perşembe günü başvurululan KYK 6. yedek başvuru sonuçları dün itibariyle erişime açıldı. KYK yurt yedekleri ile yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri hakkında detayları haberimizde bulabilirler. Yedek sırası bekleyen öğrenciler sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden görüntüleyebilecek.



KYK YURT YEDEKLERLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER



KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin temel olarak yapması gereken iki şey bulunuyor: süresi içinde ilk kayıt ücretini ödemek ve e-Devlet üzerinden taahhütnameyi okuyup onaylamak. Ödemeler Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden ya da KYK’nın internet sitesinden gerçekleştirilebiliyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, ödeme ekranından T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yapıldığında otomatik olarak çıkıyor.



İlk kayıt ücretini ödemek için veilen süre yerleştirme tarihine göre belirleniyor. Dolayısıyla yurt hakkı kazanan öğrenci, kendisi için verilen süreyi sonuç görüntüleme ekranından görebilecek.



İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenci yine belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname onayını gerçekleştirdikten sonra KYK yurtlarında barınmaya başlayabilecek.







KYK YURT ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?



KYK'nın belirlemiş olduğu tarihlerde kadar Ziraat Bankası şube veya ATM'lerinden yapılabilir. Ayrıca YURTKUR internet sayfasından e-ödeme ekranından ilk kayıt ücreti ödenebilir. KYK yurtlarına yedeklerle yerleşen öğrenciler belirlenen tarihlerde ilk kayıt ücretini ödeyen adayların yurt işlemleri tamamlanacak. Ekim ayının ilk haftasında yurt yedek kayıtları sona erecek.



Öncelikli öğrenciler, KYK yurt başvuru esnasında özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurtta barınmaya başladığı tarihte ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak. İl ve yurt müdürlüklerine ait adres ve telefon numaraları yurtkur.gsb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.