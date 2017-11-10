KYK burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak? KYK burs sonuçları 2017 sorgula

KYK tarafından öğrencilere verilen burslar için başvuru dönemi sonrası sonuç sürecine girildi. Öğrenciler merakla KYK burs sonuçları yazarak burs kazanıp kazanmadıklarını internet üzerinden sorgulamaya devam ediyorlar. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yapılan başvurular arasından sadece çok az sayıdaki öğrenciler burs imkanından faydalanabilecek. Öğrencilerin sosyal hayattan eğitim giderlerine kadar pek çok alanda ihtiyaçlarını karşılayan KYK bursları için sonuçlar ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz yıl 12 Ekim tarihinde başvurusu tamamlanan KYK burs başvuru sonuçları, 17 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yılki KYK burs başvuları ise 16 Ekim tarihinde sona erdi. Geçtiğimiz yılın açıklama süreci baz alınırsa, bu yıl 21 ila 24 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülüyor. KYK burs ücretlerinin bu sene fiyatları nasıl? KYK burs ve kredi ücretleri her yıl belirli miktarlarda arttırılır. Geçen yıl 425 lira olarak açıklanan miktar, bu yıl 45 liralık artış ile 470 lira olarak açıklandı. İşte merakla beklenen KYK burs sonuçları duyuruları ve KYK burs sonucu sorgulama haberimizde sizlerle...

2018 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri her yıl belirli miktarlarda arttırılır. Geçen yıl 425 lira olarak açıklanan miktar, bu yıl 45 liralık artış ile 470 lira olarak açıklandı. Bir öğrenci hem burs hem de kredi alamaz. Ödemeler, normal eğitim süresince yapılır. Burs, öğrencilere karşılıksız olarak verilirken kredi ise karşılıklıdır. Öğrenim süresi sona erdikten sonra öğrenciler, kredi miktarını peşin olarak ya da taksitle geriye öderler.

TAAHHÜTNAME ONAYI ONAYLANMALI

KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra, burs veya kredi kazanan üniversite öğrencileri, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını onaylaması gerekiyor. Burs kazanıldığı taktirde, üniversite öğrencisi taahhütnameyi onaylamazsa burstan yararlanamıyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 12 Ekim tarihinde başvurusu tamamlanan KYK burs başvuru sonuçları, 17 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yılki KYK burs başvuları ise 16 Ekim tarihinde sona erdi. Geçtiğimiz yılın açıklama süreci baz alınırsa, bu yıl 21 ila 24 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülüyor.

BAŞBAKANLIK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçları, KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin erişimine açılmaktadır. Bu konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü şu açıklamayı yapmıştır;

"Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre KYK Bursu alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçlarını, KYK’nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır."

ÖĞRENİM KREDİSİ ALAN ÖĞRENCİLER VGM BURSUNDAN FAYDALANABİLİR Mİ?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan geri ödemeli öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü bursunu da alabilmektedir. Yalnızca KYK bursu ile VGM bursu aynı anda alınamamaktadır.

İKİ KARDEŞ AYNI ANDA BURS ALAMIYOR

Kardeşler aynı anda aynı burs türünden yararlanamazlar. Ancak kardeşlerden biri ortaöğrenim bursu alırken, diğer kardeş yükseköğrenim bursundan yararlanabilir.

BURSTAN KİMLER FAYDALANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

(Değişik:RG-11/1/2016-29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5’i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Yabancı uyruklu öğrenci burslarının başvuruları her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılır.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BURSU NEDİR ?

T.C. vatandaşı yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/kardeşi , gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

-Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü vb.),

-İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler(intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

-Yüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,

öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.