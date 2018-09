KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman 2018 KYK burs kredi ücreti ne kadar olacak

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2018 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yeni bir açıklama var mı? KYK burs ücreti ne kadar? KYK bursları hangi aylarda ödenecek? soruların yanıtları haberimizde. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler burs başvurularına çevrildi. KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını yüzbinlerce öğrenci araştırıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından gerçekleştirilen burs başvurusu için bekleyen öğrenciler heyecanın son noktasına ulaştı. KYK burs başvurusu almak isteyen öğrenciler gün sayıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından gerçekleştirilen kredi ve burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler başvuruların başlayacağı tarihi merak ediyor. KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapmak isteyen adaylar KYK burs başvuruları ve öğrenim kredisi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. KYK burs başvurularının başlaması için DGS tercih sonuçları ve ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması gerekiyor. KYK burs ve kredi başvuralarının hangi tarihte başlayacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. 2018 KYK burs ve kredi başvuraları ile ilgili yeni gelişmeleri star.com.tr adresi üzerinden takip edebileceğiniz gibi KYK'nın resmi internet sayfası kyk.gov.tr adresi üzerinden de öğrenebilirsiniz.



KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından uygulanacak olan kredi ve burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuruların başlayacağı günü bekliyor. Fakat KYK, burs başvuruların yapılacağı tarihi henüz açıklamadı. Üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen KYK, ilgili işlemlerin tamamlanması halinde burs ve kredi başvurularını başlatacak.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi web sitesi olan yurtkur'da KYK yurt başvuru sonuçları, 12 Eylül tarihinde açıklandı açıklandı. Kurum tarafından e-Devlet sorgulama sayfasında 'yurt kayıt işlemleri taahhütname onayı' yapılması zorunludur açıklaması yapıldı. Üniversite öğrencilerin beklediği KYK burs başvuruları, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını ÖSYM açıklayacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, DGS tercih sonuçlarının açıkladıktan hemen sonra başvurular başlıyor.







İşte KYK'dan yapılan açıklama;



"Kredi burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak."



KYK BURSU NEDİR?



Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.



BURSTAN KİMLER YARARLANABİLİR?



* Ön lisans öğrencileri,

* Lisans öğrencileri,

* Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

* İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

* Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

* ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

* Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.



BURSTAN KİMLER YARARLANAMAZ?



Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler



Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler,



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,



* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

* Yabancı uyruklu öğrenciler,

* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,



ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?



Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.



Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.



Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;



* Ön lisans öğrencileri,

* Lisans öğrencileri,

* Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler ( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.),

* İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

* Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

öğrenim kredisinden yararlanabilirler.



Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.



Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler



* Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)

* Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

* Sağlık sebebi dışında ön lisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,

* Ön lisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)

* Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,

* Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

* Yabancı uyruklu öğrenciler,

* Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,

* Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,

* Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,



öğrenim kredisinden yararlanamazlar.



Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR? ZAM OLACAK MI? RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



KYK yurt ücretleri, zam olacak mı sorusunun cevabını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıkladı. Kasapoğlu “Bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'müze bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız. Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık, bunu da ekonomik baskılara karşı anlamlı bir duruş olarak görüyoruz. Gençlerimize ve yurtlarımıza dair destekleri ve ücret politikasındaki bu karardaki katkıları nedeniyle Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza gençliğimiz ve Bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum.” açıklamasında bulundu.



KYK ücretleri ne kadar, sorusuna kurum tarafından cevap geldi. Buna göre; aylık yurt yatak ücreti 150 TL olarak belirlenmiştir. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti ise 160-265 TL arasındadır.



KATKI KREDİSİ NEDİR ?



Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.



Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.



Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KREDİ KAZANANLAR NASIL GERİ ÖDEYECEK?



KYK Başvurusu sonucunda öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler mezun olduktan 2 yıl sonra almış oldukları kredileri geri ödemeye başlarlar. Kredi Yurtlar Kurumunun resmi web sitesi üzerinden borç sorgulaması yapılması ve ücretin geri ödenmesi gerekmektedir. KYK geri ödeme işlemi de aylık taksitler şeklinde belirlenmektedir yani almış olduğunuz kredi toplamını tek seferde geri ödemeniz söz konusu değildir.

KYK BURS BAŞVURULARI



KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı dolaylarında başlaması bekleniyor.



2018 KYK BURS ÜCRETİ KAÇ TL?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2018 yılı itibariyle KYK bursunun 425 TL'den 470 lira olduğu bildirildi. Bununla birlikte Erdoğan, “Ayrıca geçen yıl 285 yurtlardaki beslenme yardımı ise 330 liraya çıkartıldı” açıkladı.