KYK yurt sonuçları açıklandı! KYK yedek yurt sonuç sorgulama E devlet girişi!

KYK yurt yedek sonuçları merakla araştırılıyordu. KYK sonuçları resmi internet sitesi olan kyk.gov.tr üzerinden vatandaşlara duyuruyor. KYK yurt sonuçları 9 Eylül tarihinde vatandaşlara duyuruldu. KYK kayıtları nasıl yapılır? Ağustos ayında kayıt başvuruları alınmıştı. KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranına haberimiz içerisinden ulaşabilirsini. KYK ilk üç yedek yerleştirmeler 11 Eylül, ikinci yedek 14 Eylül ve üçüncü yedek yerleştirmeleri ise 18 Eylül 2017 tarihlerinde KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan e-ödeme ekranından ilk kayıt ücretlerini ödeyecekler. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, KYK yurtlarına yerleştirmeye hak kazanan öğrencilere, kayıt ücretlerini yatırmaları için verilen süre bugün bitiyor. Ödemelerle birlikte e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmaları gereken öğrenciler, diledikleri takdirde kazandıkları yurda bizzat giderek de kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin yurt kayıtlarını tamamlamaları için ilk kayıt ücretini ödemeleri ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmaları gerekiyor. Dileyen öğrenciler, kazandıkları yurda bizzat giderek de kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK yurt yedek sonuçları erişime açıldı. Kredi Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi sonuc.kyk.gov.tr üzerinden sonucunuza ulaşabilirsiniz.

KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilk üç yedek yerleştirme tarihi de açıklandı. Buna göre ilk yedek yerleştirme 11 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 14 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme de 18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan e-ödeme ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin başvuru sonuçları açıklandı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin başvuru sonuçları açıklandı.

KYK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurtlarda kalabilmek için yapılan başvuru sonuçları, kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını "e-devlet" üzerinden kolayca yapabilecek.

Öğrencilerin, 9 Eylül 23.59'a kadar e-devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yaptırmaları yeterli olacak. İsteyen öğrenciler, kazandıkları yurda giderek şahsen kayıt yaptırabilecek.

Yedek yerleştirme tarihleri

Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilk üç yedek yerleştirme tarihi de açıklandı. Buna göre ilk yedek yerleştirme 11 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 14 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme de 18 Eylül'de yapılacak.

Ayrıca yıl içinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle başvuru alınarak öğrencilerin yerleştirilmesine devam edilecek.

KYK YURT KAYIT ÜCRETİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, KYK yurtlarına yerleştirmeye hak kazanan öğrencilere, kayıt ücretlerini yatırmaları için verilen süre bugün bitiyor. Ödemelerle birlikte e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmaları gereken öğrenciler, diledikleri takdirde kazandıkları yurda bizzat giderek de kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Açıklamaya göre KYK yurtlarına yerleştirilen öğrencilerin, 9 Eylül saat 23.59'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinde yer alan ‘e-ödeme’ ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekecek. Kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekranda görülebilecek.

Ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılırken, yerleştirmeleri yapılan öğrenciler, 10 Eylül’den itibaren yurtlarda barınabilecek.

KYK yurtları için yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 11 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 14 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme ise 18 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara ve boşalan yerlere yerleştirme işlemleri de haftada iki kez yapılmaya devam edilecek.