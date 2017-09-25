KYK yurt sonuçları açıklandı! KYK yedek yurt sonuçları sorgulama

KYK yurt sonuçları erişime açıldı. KYK yedek yurt başvuruları devam ediyor. 11 Eylül Pazartesi günü başlayan yedeklerin yerleştirilme süreci, KYK yurtlarında yer olması halinde her perşembe ve pazartesi olmak üzere gerçekleştiriliyor. Devlet yurtları, uygun fiyatlı, konforlu ve üniversite yerleşkelerine yakın olmaları sebebiyle vatandaşlar tarafından çok sık tercih ediliyor. Yurt başvurularının ilki ağustos ayında başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından ek yerleştirmeler başladı. 14 Eylül Perşembe günü ikinci kez, 18 Eylül Pazartesi günü ise üçüncü kez gerçekleştirilen planlı yerleştirmelerin ardından, boş kontenjan yerleştirmeleri devam ediyor. 25 Eylül tarihinde 5. Yerleştirme sonuçları açıklandı. Kredi Yurtlar Kurumu sonuc.kyk.gov.tr üzerinden sonuçları duyuruyor. Kazanan öğrenciler yurt kayıtlarını gerçekleştiriyorlar. Başvuru sırasında yanlış işaretlemelerin önüne geçmek amacıyla öğrencilerin öğrenim bilgileri artık YÖK bilgi siteminden alınıyor. Dolayısıyla öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Kazanan öğrenciler yurt kayıtlarını gerçekleştiriyorlar. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK yedek yurt sonuçlarının 5.'si 25 Eylül Pazartesi günü açıklandı. Haberimiz içerisindeki link üzerindne sonucunuza ulaşabilirsiniz.

KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

11 Eylül Pazartesi günü başlayan yedeklerin yerleştirilme süreci, KYK yurtlarında yer olması halinde her perşembe ve pazartesi olmak üzere devam ediyor. 14 Eylül Perşembe günü ikinci kez, 18 Eylül Pazartesi günü ise üçüncü kez gerçekleştirilen planlı yerleştirmelerin ardından, boş kontenjan yerleştirmeleri devam edecek.

Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt açma faaliyetlerini sürdüren KYK, bünyesine dahil ettiği yeni yurtlara ve mevcut yurtlarında boşalan yerlere öğrencileri yerleştirmeye 18 Eylül tarihinden sonra da her perşembe ve her pazartesi günü devam edecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerin başvurularını alan KYK; ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan, ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvurularını almaya hazırlanıyor.

30 Haziran 2017 tarihinden sonra yatay/dikey geçiş yapan, ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile bir yükseköğrenim programına yerleşen, ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

ÖSYM’nin sonuç açıklama ve YÖK’ün kesin kayıt tarihlerine göre başvuru tarihlerini belirleyen KYK, yurt başvurularını tüm üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yatay/dikey geçiş yapan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından alacak.

YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin temel olarak yapması gereken iki şey bulunuyor: süresi içinde ilk kayıt ücretini ödemek ve e-Devlet üzerinden taahhütnameyi okuyup onaylamak.

Ödemeler Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden ya da KYK’nın internet sitesinden gerçekleştirilebiliyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, ödeme ekranından T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yapıldığında otomatik olarak çıkıyor.

İlk kayıt ücretini ödemek için veilen süre yerleştirme tarihine göre belirleniyor. Dolayısıyla yurt hakkı kazanan öğrenci, kendisi için verilen süreyi sonuç görüntüleme ekranından görebilecek.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenci yine belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname onayını gerçekleştirdikten sonra KYK yurtlarında barınmaya başlayabilecek.