2018 2019 KYK yurt ücretleri ne kadar yedek alımı ne zaman KYK yurt sonuçları sorgula E devlet

KYK yurt sonuçları sorgula E devlet 2018 2019 KYK yurt ücretleri ne kadar yedek alımı ne zaman? KYK yurt başvurusu sonuçları açıklandı. Şehir dışında okuyanlar KYK yurt sonuçlarını sorgulamaya başlamıştı. ÖSYM resmi sitesinde KYK yurt sonuçları ilan edildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi web sitesi olan yurtkur'da KYK yurt başvuru sonuçları, dün gece açıklandı. Kurum tarafından e-Devlet sorgulama sayfasında 'yurt kayıt işlemleri taahhütname onayı' yapılması zorunludur açıklaması yapıldı. KYK yurt ücretleri, zam olacak mı sorusunun cevabını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıkladı. Kasapoğlu “Bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'müze bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız. Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık, bunu da ekonomik baskılara karşı anlamlı bir duruş olarak görüyoruz. Gençlerimize ve yurtlarımıza dair destekleri ve ücret politikasındaki bu karardaki katkıları nedeniyle Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza gençliğimiz ve Bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum.” açıklamasında bulundu.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar yapmak ve bunların işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya burs vermek, öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmaktır. İşte tüm merak edilenler star.com.tr'de...

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

KYK yurt sonuçları dün akşam saatlerinde açıklandı. Başvuru yapan binlerce öğrenci devletin yurtlarında kalabilmek için heyecanla bekliyordu. KYK yurt sonuçları ‘sonuc.kyk.gov.tr’ adresinden duyuruldu. Yurtlar 17 Eylül’de açılacak.

YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEK?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00'ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

KYK BURS BAŞVURULARI

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı dolaylarında başlaması bekleniyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR? ZAM OLACAK MI? RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

KYK yurt ücretleri, zam olacak mı sorusunun cevabını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıkladı. Kasapoğlu “Bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'müze bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız. Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık, bunu da ekonomik baskılara karşı anlamlı bir duruş olarak görüyoruz. Gençlerimize ve yurtlarımıza dair destekleri ve ücret politikasındaki bu karardaki katkıları nedeniyle Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza gençliğimiz ve Bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum.” açıklamasında bulundu.

KYK ücretleri ne kadar, sorusuna kurum tarafından cevap geldi. Buna göre; aylık yurt yatak ücreti 150 TL olarak belirlenmiştir. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti ise 160-265 TL arasındadır.

KİMLER KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU YAPABİLİRLER BAŞVURU ŞARTLARI NELER

Ön lisans öğrencileri

Lisans öğrencileri

Açık Öğretim öğrencileri (Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri (hazırlık sınıfında burs verilmez)

Vakıf Üniversitesi öğrencileri

LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler (öncelikli olarak)

Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler

Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler

İkinci öğretim de okuyan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KİMLER KYK BAŞVURUSU YAPAMAZLAR

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenci

Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında , en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

İşe başlayamayan öğrenciler borcunu erteletebiliyor: Öğrenciler aldıkları kredi-burs miktarını üniversiteyi bitirdikten 2 yıl sonra geri ödenmeye başlıyor. İşe başlayamayan öğrenciler borcunu erteletebiliyor.

Beslenme yardımı: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), öğrencilere barınma, kredi ve burs imkânının yanı sıra beslenme yardımı da yapıyor. KYK yurtlarında kalan öğrenciler ayda 240 lira beslenme yardımı alıyor.

Genel Bilgiler

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar yapmak ve bunların işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya burs vermek, öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmaktır.

Yurtlarımızda barınan öğrencilerin, dersleri dışında kalan serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, aralarında dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık duygularını geliştirmek amacıyla sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmekte, iller ve yurtlar arası yarışma ve turnuvalar yapılmaktadır. Ayrıca, psiko-sosyal servislerde öğrencilerimize koruyucu ruh sağlığı hizmeti de verilmekte, yurtlara yeni kayıt yaptıran öğrencilere uyum sağlamaları maksadıyla uyum programları düzenlenmektedir.

Kurumumuz çeşitli dernek, vakıf, spor federasyonları, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının tüm etkinliklerine de barınma hizmetiyle destek vermektedir.

Yurt Başvuruları:

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

Kurum Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge)

% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER:

BURSLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER:

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılmak üzere bildirilen Türkiye Burslusu öğrenciler,

T.C Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Yükseköğretim Bakanlığı’nın imzalamış oldukları Mutabakat Zaptı neticesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılacağı bildirilen Afganistan Hükümeti Burslusu öğrenciler,

06.10.2016 tarihinde T.C Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol neticesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılacağı bildirilen Yükseköğretim Kurulu Burslusu öğrenciler,

BURSLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER DIŞINDA KALAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçiliği’nce Kurumumuz yurtlarında barındırılacağı bildirilen KKTC vatandaşı öğrenciler,

Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen uluslararası değişim programlarından yararlanacaklar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılacağı bildirilen Mevlana Değişim Programı kapsamındaki öğrenciler,

Yurtlarımızdaki boş yatak üzerinden ayrılan kontenjanlar dahilinde barındırılmalarına imkan sağlanan Kendi İmkanlarıyla Ülkemize Gelen Uluslararası Öğrenciler,

Ülkemize yükseköğrenim görmek üzere gelen uluslararası öğrencilerin yurtlara yerleştirme işlemleri kontenjanları dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Yurt Ücretleri:

Öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

İzin İşlemleri:

Kurum Yurtlarında barınan öğrencilere, yükseköğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (Cumartesi-Pazar), diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç, bir öğretim yılında toplam 75 güne kadar izin verilebilmektedir.

Belgelendirilmek kaydıyla; nöbet, kurs, staj, uygulamalı eğitim vb. faaliyetlere katılan öğrenciler, söz konusu eğitim faaliyetleri süresince; derslere sürekli devam etmek zorunluluğu bulunmayan öğrenciler ise, devam zorunluluğu bulunmayan süreler için “özel izin”li sayılacak ve bu süreler öğrencinin izin süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.

Barındırılmakta Olan Öğrencilerin Hangi Sebeple Yurtla İlişiği Kesilir:

Yurda girmek için aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,

Yurt kurallarına uymayıp, süresiz uzaklaştırma cezası alanların,

Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,

Devam etmekte olduğu öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası alanların yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişkileri kesilir. Dönüşlerinde ise yurtta barınmak için yeniden müracaat etmeleri gerekir.

Yurtlarda Kullanım ve Sorumluluğunuza Verilen Malzemeler Nelerdir?

Yatağınıza en yakın bir dolap da kullanımınıza tahsis edilmektedir.

Nevresim takımı, yastık, battaniye ve yorgan yurt malzeme deposundan verilmektedir.