KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2018 KYK kredi-burs başvuruları nasıl yapılır? KYK burs ücreti ne kadar? 2018-2019 KYK burs ve yurt başvuruları hangi tarihte başlıyor? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. 2018 Üniversite sınavı ardından üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Milyonlarca üniversite adayı YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK bursu ve kredi için başvuruda bulunacak. Üniversite tercih sonuçları için geri sayım sürerken gündeme gelen konulardan biri de KYK yurt ve burs başvuruları oldu. Özellikle ikamet ettikleri şehir dışında eğitim görme ihtimali bulunan üniversite adayları, KYK’dan (Kredi Yurtlar Kurumu) gelecek açıklamaya kilitlenmiş durumda. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı, burs ve yurt başvuru tarihlerine yönelik sorgulamalar yoğunlaştı. ÖSYM ile ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıracak olan hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ön lisans/lisans ara sınıf öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim görmekte olan öğrenciler, sık sık KYK’nın resmi sayfasını ziyaret ediyor. KYK Burs Kredi - Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu devlet bursu almak isteyen öğrencilerin başvurularını alıyor. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, KYK yurtlarında kalacak öğrencilere yönelik yapmış olduğu açıklamasında yurt başvurularının ne zaman başlayacağını duyurdu. İşte, KYK burs ve yurt başvurularıyla ilgili son durum

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt kayıtları üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, yurtlara başvuru ve kayıt işlemlerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları doğrultusunda öğrenci yerleştirme takvimine uyumlu şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.



Bakan Yardımcısı Aksu, öğrencilere en iyi hizmetin verilebilmesi için 7 gün 24 saat mesai yapıldığını anlattı. Öğrencilerin, barınma, yemek, internet, spor ve sosyal etkinlikler olmak üzere bütün ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarını vurgulayan Aksu, "Geldiğimiz noktada 670 bin kapasiteye ulaştık. Fakat 200 bin yatak kapasiteli proje ve inşaat faaliyetlerimiz de devam ediyor." dedi.







KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



KYK burs başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Burs başvurularına ilişkin tarihler açıklandığı andan itibaren milliyet.com.tr adresi üzerinden bu bilgiye ulaşabileceksiniz.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından bu yıl 400 bin öğrencinin yurt müracaatında bulunmasını beklediklerini ifade eden Aksu, "Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak. Müracaatların ardından bir hafta gibi kısa bir sürede gerekli araştırmaları yaptıktan sonra öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştireceğiz." diye konuştu.



KYK'nın yeni dönem için hazırlıklarını sürdürdüğüne dikkati çeken Bakan Yardımcısı Aksu, şöyle devam etti:



"Biz aslında 17-25 Aralık sürecinden bu yana ciddi manada bir devlet politikası, bir hükumet politikası şeklinde yurtlara özel bir önem verdik. Kurum olarak öğrencimizi hiçbir şekilde sokakta bırakmamak için, en iyi şartlarda barındırıp beslenmesine kadar yurtlarımızı bir yaşam alanı haline getirmek için dizayn ettik. Bu süreçte yeni konsept dediğimiz yurtlarımızı açtık. Eski dönemden kalan, öğrencinin ihtiyacını karşılayamayan yurtlarımızı da birer ikişer kapatarak, yurtların standardını artırarak öğrencimizin hizmetine sunmak için bir gayretin içindeyiz."



"Yurtlarımız, öğrencilerimizin eğitimine göre kurgulanıyor"



"Biz sadece bir yatakhane ve yemekhane hizmeti sunmuyoruz." diyen Sinan Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Öğrencimizin burada sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ikinci bir okul olarak dizayn ettiğimiz yurtlarda canı hiçbir şekilde sıkılmadan, diğer ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir barınma imkânı sunuyoruz. Hizmet etmek bizim için bir mutluluk. Üniversitelerle ve devlet kurumlarıyla ortak çalışmalarımız devam edecek. Yurt konusunda, Türkiye'de yurda girmek için tek bir öğrenci kalmayıncaya kadar çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek isterim. İnşaatı ve projesi devam eden yurtlarımız bittiğinde Türkiye'de yurt problemi ortadan kalkacak. Bu da kısa zamanda sonuçlanacak. 670 bin yatak kapasitesiyle dünyada sayılıyızdır. Çoğu yerde yoktur."



Aksu, üniversite öğrencilerini askeri bir disiplinle yönetmediklerine dikkati çekerek, "Kurallar ve kaideler bütünüyle yönetiyoruz. Yurtlarımız, öğrencilerimizin eğitimine göre kurgulanmış. Bunları toplayınca öğrencinin eğitime ve okumaya odaklanmaktan başka bir problemi kalmıyor." değerlendirmesini yaptı.



"Tamamen öğrenci odaklı bir kurumuz"



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye tarihinde bir ilke imza attığını ifade ederek şu görüşleri paylaştı:



"Ankara Hüseyin Gazi Yurdundaki bir öğrencimizin, Sayın Cumhurbaşkanını yurda davet etmesi sonrasında sahurda öğrenci kardeşlerimize misafir oldular. Bu, Türkiye tarihinde bir ilkti. Cumhurbaşkanımızın bir davet üzerine yurda gelmesi, öğrencilerimiz için bir mutluluk vesilesiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendilerini Külliye'de misafir etti. Onlara orada tek tek söz verdi."

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, yurtlara başvuru ve kayıt işlemleriyle ilgili açıklamada bulundu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları doğrultusunda sürecin işlemeye başlayacağını ifade eden Aksu, "Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak. Müracaatların ardından bir hafta gibi kısa bir sürede gerekli araştırmaları yaptıktan sonra öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştireceğiz." diye konuştu.







KYK YURTLARINDAN İKİ AY ÜCRET ALINMAYACAK



Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, 23 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınan öğrenciler için yurt ücretleri aylık dönemler halinde 30 gün üzerinden alınacak. Kurum yurtlarında sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden temmuz ve ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmayacak. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda, 30 gün üzerinden günlük ücret hesabı yapılacak. Kayıt sildirmelerdeyse işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilecek.



BURS BAŞVURULARI BELLİ OLDU MU?



KYK burs başvuru tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi yayımlanmadı. Tarih bilgisi paylaşıldığı anda haberimizin içerisine eklenecektir.



BURS HAKKINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?



Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.



Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Binlerce öğrencinin beklediği 2019 KYK burs ve kredi başvuruları başladı. 2019 KYK burs- kredi KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları Kasım 2018 saat 23:59'a kadar devam edecek.



YURTKUR'un resmi Twitter hesabında 2019 KYK burs ve kredi başvurularını hakkında şu bilgiler paylaşıldı: "Sevgili Öğrenciler, 2018-2019 yılı Burs/kredisi başvuruları başlamıştır. Başvurularınız http://www.kyk.gov.tr/ adresinden yapabilirsiniz."



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“Üniversite öğrencileri için burs ve kredi müracaatları Ekim ayında başlayacak olup 11 devlet kurumundan gelen bilgiler doğrultusunda Burs/Kredi kazananlara 2019 Ocak ayından itibaren ödemeler yapılacaktır. Burs ve kredi takvimine ilişkin ayrıntılar ilerleyen dönemde www.kyk.gov.tr internet adresinden ve @GSBYurtkur sosyal medya hesabından da yayınlanacaktır.”



2018 Ocak itibari ile KYK Burs ve Kredileri, 25 TL bir artış ile 425 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu sene zam oranı geçtiğimiz yıla göre bir hayli az oldu. 2016'da KYK Burs ve Kredileri 70 TL kadar bir zam almıştı ve 400 TL'ye çıkmıştı. 2017'de ise KYK Burs ve Kredi tutarı 400 TL'den 425 TL'ye yükseldi.



Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs ve kredilerinden Önlisans ve Lisans öğrenciler yararlanabiliyor. Yüksek Lisans için ise KYK kapsamında ayrı burs bulunuyor.



İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılır. Ancak KYK'dan yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilecek olan 2018 yılı burslara dair üniversite öğrencilerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) ne kadar ücret alacakları belirlendi.



Bakan yardımcısı Aksu açıklamasında, “Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak.” dedi. KYK yurtlarının aylık ücretleri, yarı özel ya da resmi olma durumuna göre 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor. Burs başvurularının başlayacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl yapılan açıklamaya göre, lisans ve önlisans öğrencileri 2018 YILINDA 470 TL KYK burs/kredi ödemesi aldı. Öte yandan yüksek lisans öğrencileri 940 TL ve doktora öğrencileri 1410 TL burs/kredi ödemesi aldı. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise 2014 yılında 300 TL, 2015 yılında 330 TL, 2016 yılında 400 TL ve 2017 yılında 425 TL burs ödemesi yapıldı. Yeni dönemde zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18'ini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle toplanan her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan doğruya eğitime harcayacağız" dedi. Bakan Ağbal, yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarını 2018'de 425 liradan 470 liraya çıkardıklarını vurgulamıştı.



Lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 470 Türk Lirası alıyor.



Yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 940 Türk Lirası alıyor.



Doktora bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 1410 Türk Lirası Al.







ÖDEMELER NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?



Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerinin T.C. vatandaşlık numarasına göre ödemeleri yapıyor. Buna göre;



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 0 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 6'sında ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 2 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 7'sinde ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 4 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 8'inde ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 6 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 9'unda ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 8 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 10'unda ücretleri alacak.



Yükseköğretime de bütçeden her sene artan ölçüde kaynak koyduklarını anlatan Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Artık üniversitesi olmayan ilimiz yok hatta artık bazı büyük ilçelerimize de üniversitelerimizi kurduk. Türkiye'de gerek ilköğretimde gerek ortaöğretimde ve özellikle de yükseköğretimde eğitime girişi önemli ölçede artırdık. Üniversite ve fakülte sayılarıyla kontenjanlarında olağanüstü artışlar yaptık. Bütün bu büyümeyi, geliştirmeyi, hizmete erişimi sağlamak amacıyla bütçeden her sene daha fazla kaynak ayırmaya başladık. Yükseköğretime, merkezi yönetim bütçesinden ayırdığımız kaynak 2002'de 3,6 milyar liraydı, gelecek sene bu rakam 41,7 milyar liraya çıkıyor. Bütçeden yükseköğretime ayırmış olduğumuz kaynağı da neredeyse bütçe içindeki pay olarak 2 kat artırmış olduk, nominal olarak baktığınız zaman da yaklaşık 15 kat artış söz konusu. Bundan sonraki dönemde de yükseköğretime, Ar-Ge'ye, inovasyona bütçeden çok daha fazla kaynak ayırmaya devam edeceğiz." demişti.



BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?



• Başarısız olma,



• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,



• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,



• Öğretim kurumunun kapatılması,



• Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,



• Kesin hükümle mahküm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.