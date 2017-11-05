KYK: Karaman’daki kız öğrenci yurduna dışarıdan yabancı bir kişinin girişi yok

KYK, “Karaman’daki yurtta, kız öğrencileri korkutan iddia” başlığıyla yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, iddialara konu olan Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda söz konusu olayla ilgili yapılan ön incelemelerde, yurt binasına dışarıdan yabancı bir kişinin girişinin olmadığının belirlendiği kaydedildi. İddialara konu olan eylemin yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğunun tespit edildiği vurgulanarak, konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği belirtildi.