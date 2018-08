LGS 1. tercih sonuçları açıklandı mı MEB E Okul LGS lise 2. nakil tercihi ne zaman başlayacak

LGS 1. tercih sonuçları açıklandı mı? MEB LGS lise nakil tercihi sonuçları ne zaman açıklanacak? E Okul lise boş kontenjanlar açıklandı mı? 2018 LGS ikinci tercih dönemi ne zaman başlayacak? LGS lise nakil tercih işlemi nasıl yapılır? Liselerin okul taban tavan puanları nedir? soruların yanıtları merak konusu oldu. Öğrencilerin heyecanla bekledikleri tercih sınav sonuçların ardından LGS lise 2. nakil tercih başvurları için geri sayım başladı. LGS lise 1. nakil sonuçları hafta başında açıklanması bekleniyor. On binlerce kişinin yakından takip ettiği konular arasında yer alan LGS lise nakil sonuçları, öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. LGS nakil tercihi işlemi sona erdi. Binlerce öğrencinin bulunduğu okuldan farklı bir okula yerleşmek için başvuruda bulunduğu LGS tercih işlemi, E-Okul ekranı üzerinden tamamlandı. Bu aşamanın ardından ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte MEB tarafından LGS 1. tercih sonuçları ve yeni nakil başvuruları ile ilgili yapılan son açıklama..

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini bugün saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki yapıldı. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabildı. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularının saat 17.00'de tamamlanmasının ardından sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanacak. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas diğer nakil dönemleri ise 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül olarak belirlendi.

LGS NAKİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, ilk nakil dönemi kapsamındaki tercihlerini cuma günü 17:00'da kadar yapabildi. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabildi. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.



Öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde hangi okulda kaç kontenjanın boş olduğunu görebilecek. Bu dönemde öğrenciler, istedikleri okulların boş kontenjanı olmasa da boşalabilecek kontenjanlar için tercihte bulunabilecek.

Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. E Okul VBS ekranına giriş işlemi, TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle kullanılabilmektedir. E Okul VBS ekranına giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularının cuma günü saat 17.00'de tamamlanmasının ardından sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanacak. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas diğer nakil dönemleri ise 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül olarak belirlendi.



Lise yerleştirmelerinde nakil dönemi devam ediyor. ‘Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu’nda öğrencilerin istemedikleri okullara yerleşmelerine neden olan, farklı okul türü seçme gibi bazı kriterler kaldırıldı. Nakillerde en fazla 3 okul olan tercih sayısı 5’e çıkarıldı. MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) görevden almalar sürerken, nakil dönemi bugün başlıyor. Lise yerleştirmelerinde 91 bin 687 öğrenci tercih yaptığı halde açıkta kaldı, birçok öğrenci de istediği okula yerleşememekten şikâyet etti. Ardından yeni liseye giriş sisteminin mimarı, MEB Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt görevden alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı. İki genel müdür de görevden alındı. Bakanlık dün yayımladığı ‘Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu’yla sorunlara çözüm bulmaya çalıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tercih işlemlerinin 6-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmişti. Bu açıklama nedeniyle sabah saatlerinden itibaren e okul giriş sisteminde yoğunluk başladı. LGS nakil kılavuzu araştıran adaylar lise tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile lise tercih işlemleri ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabileceksiniz. İşte 2018 LGS nakil başvuru kılavuzu ve e okul giriş sistemi!



LGS NAKİL KILAVUZU YAYINLANDI



MEB, resmi internet sitesi üzerinden 2018 LGS nakil kılavuzu yayınladı. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas nakil takvimi bu başlı altından ulaşabilirsiniz.



MEB VE E OKUL İLE 1. NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların lise tercih işlemleri için beklediği tarih geldi, çattı. Bugünü itibari ile e okul giriş üzerinden 1. nakil başvurusu başladı.







NAKİL BAŞVURU KILAVUZU



MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?



e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak gerekmektedir. Açılan sayfada sağ kısımda yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi giriş alanında istenen T.C. Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası ve güvenlik kodu alanlarını doğru ve eksiksiz olarak girmek gerekmektedir.



Bu bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra ikinci aşamada öğrencilerin kimlik ve eğitim bilgileri sorulmaktadır. Burada istenen bilgileri de doğru girdikten sonra e-Okul sistemine erişim sağlanmaktadır.





E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?



E Okul veli bilgilendirme sistemi (VBS) velilerin, çocuklarının okuldaki durumlarını online olarak takip edebilmelerini sağlıyor.



E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile giriş yapan veliler, öğrencilerin sınavlardan aldıkları notları, sınav tarihlerini, haftalık ders programlarına, yıl sonu not ortalamalarına, önceki senelerde öğrencinin aldığı notlara, takdir ve teşekkür hesaplamalarına, ortalama yükseltme puanlarına ve okul ile ilgili duyurulara ulaşabiliyorlar.



e-Okul Veli Bilgilendirme Servisi, resmi ve özel ilköğretim okullarında okuyan öğrencisi bulunan veliler için hazırlanmıştır. Sisteme girildiğinde aşağıdaki bilgiler öğrenilebilir:



Duyurular : Okul yöneticileri ya da öğretmenler tarafından size ulaştırmak istenilen duyurular yer almaktadır. Bireysel bazda ya da toplu duyurular,



Ders Programı : Ders programı, ders başlangıç ve bitiş saatleri, derslere giren öğretmen bilgileri haftalık ders programı,







Devamsızlık Bilgileri : Dönem içinde özürlü ve özürsüz devamsızlıklar,



Not Bilgileri : Öğrencinin okulda aldığı sınav, proje ve performans belirlemeye yönelik çalışmalarla ilgili puanlar,



Sınav ve Proje Bilgileri : Öğrencinin hangi dersten ne zaman sınav olacağı ve projesini teslim edeceği tarihler.



Takdir teşekkür hesaplama: Öğrencinin dönem ve yıl sonu notlarına bakarak takdir ve teşekkür hesaplama işlemleri yapılır.



Öğrenci T.C. Kimlik No : İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır. T.C. Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.



Öğrenci Okul No : Okula kayıt sırasında verilen numaradır.Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmaktadır. Sisteme giriş yapabilmek için bu numaranın bilinmesi gerekir.

TOPLAM 4 NAKİL DÖNEMİ OLACAK



TOPLAM 4 NAKİL DÖNEMİ OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), nakil dönemiyle ilgili ayrıntıların yer aldığı 'Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu'nu yayınladı. Buna göre, dört dönemde yapılacak nakil başvuruları 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül'de saat 17.00'ye kadar alınacak. Sonuçları sırasıyla 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül'de açıklanacak.



Bakanlığın yayımladığı nakil kılavuzunda yer alan bilgilerine göre 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek. Her dönemde öğrenciler LGS, adrese dayalı yerleştirme ve pansiyonlu okullar için en fazla beşer okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla örenci alan okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması ise zorunlu olacak.

BOŞ KONTENJANLAR ÇOK ÖNEMLİ



BOŞ KONTENJANLAR ÇOK ÖNEMLİ



İLK TERCİHİNDE YERLEŞENLERİN KAYIT ALANINDAN TERCİH ZORUNLULUĞU OLMAYACAK



İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla beş okul tercihinde bulunabilecek. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak. Sınava katılmayan öğrencilere ise Merkezî Sınavla öğrenci alan okullar tercih ekranı açılmayacak.



TERCİH SAYISI ARTTIRILDI

Nakil tercihlerinde öğrencilere, yerel yerleştirme ve merkezi sınavla alan okullar olmak üzere 3’er okul tercih hakkı verilmişti. Ancak bazı eğitimciler ve veliler bu sayıyı yetersiz bulmuştu. Yapılan düzenlenmeyle tercih sayısı 3’ten 5’e çıkarıldı.



Yeni sistemde en çok tartışılan konulardan biri de ‘kayıt alanı’nda istediği okul türü az olan öğrencilerin komşu bölgeden okul seçebilmek için istemediği okul türünü de tercih listelerine yazmak zorunda kalmasıydı. Çünkü öğrencinin, ‘kayıt alanı’ndan en az 3 okul yazma zorunluluğu vardı. Kayıt alanında bir Anadolu lisesi bulunan öğrenci, komşu kayıt alanından tercih yapabilmek için meslek ya da imam hatip lisesi yazmak zorunda kalıyordu. Yerleştirme kılavuzunda açıklanan nakil sürecinde adrese dayalı okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede girenlerin, kayıt alanından okul ve farklı lise türü yazma zorunluluğu bulunmuyordu. Yeni kılavuzda da bu değişmedi. Ancak tercihlerine yerleşemeyenler, nakillerde ilk ikisini ‘kayıt alanı’ndan seçmek koşuluyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecekti. Aynı okul türünden ise (Anadolu, mesleki ve teknik Anadolu, Anadolu imam hatip) en fazla iki lise yazabilecekti. Yapılan değişiklikle bir kolaylık getirildi. Yerleşemeyenler, ilki kayıt alanından olmak kaydıyla en fazla 5 okul tercih edebilecek. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü seçme zorunluluğu olmayacak.



Bir başka önemli değişiklik ise yerel yerleştirmede eşitlik durumunda bakılan kriterlerde oldu. Yerel yerleştirmede eşitlik halinde sırasıyla adres, ortaokullarda bulunuşluk, tercih önceliği, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), devam-devamsızlık gibi kriterlere bakılıyordu. Yeni kılavuzda, ‘ortaokullarda bulunuşluk’ ve ‘tercih önceliği’ kriterine yer verilmedi. 30 Temmuz’da yerleştirme sonuçları açıklandığında bazı öğrencilerin, okullarının ismi değiştiği ya da birleştiği için yeni öğrenci gibi sayıldığı, ‘ortaokullarda bulunuşluk’ kriteri nedeniyle mağdur olduğu ortaya çıkmıştı.



Yerel yerleştirmede okul başarısının (OBP) dördüncü kriter olması çok eleştirilmişti. Okul puanı yüksek öğrenciler açıkta kalarak, daha düşük puanlı öğrenciler yerleşmişti. 90’ların üzerinde okul puanı olanların hatta okul birincilerinin açıkta kalması üzerine aileler tepki göstermişti. Nakil kılavuzunda ‘ortaokullarda bulunuşluk’ ve ‘tercih önceliği’ kriterinin çıkarılmasıyla OBP ikinci kriter oldu. Yerleştirmelerde adresin ardından okul puanına bakılacak.

TERCİH EKRANINDA OKULLAR RENKLERLE BELİRTİLECEK



Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtecek.



Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtecek. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.



OBP İKİNCİ KRİTER



Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Eşitlik halinde sırasıyla; Ortaokul Başarı Puanına (OBP), yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılacak. Yerel yerleştirmeye esas nakil, sırasıyla ortaöğretim kayıt alanı, OBP, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.



Öğrenciler, istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas 4’üncü nakil başvuru döneminde 'Meslekî Eğitim Merkezleri'ni de tercih edebilecek.



Herhangi bir öğrenci özel okula nakil olabilir mi?



Herhangi bir özel liseden ya da devlet lisesinden öğrenciler istedikleri zaman nakil olarak okul değişikliği yapabilirler.



Nakil olmak için ne gerekir?



Öğrencinin velisi ile beraber nakil olmak istediği özel liseye başvurması yeterlidir. Başvuruda kimlik bilgileriniz, resim gibi belgeler gerekebilir. Nakil için temel liseye başvurmadan önce telefonla gereken belgelerle ilgili bilgi alınız.



Özel Lise Nakil Kayıt



Nakil durumunda önceki yıllarda ders notları nasıl aktarılır?



Önceki yıllardaki ders notlarınız nakliniz gerçekleştiğinde kayıt olduğunuz özel lisenin e-okul sistemine yansımaktadır. Eğitim öğretiminize hiçbir kayıp yaşamaksızın kayıt olduğunuz yeni okulda devam edeceksiniz.



Lisede hangi sınıflar nakil olabilir?



9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri istedikleri zaman özel liseye geçiş yapabilirler. Öğrenci velisinin başvurusu yeterlidir.



Temel liseye geçiş yapsam ne değişir?



Temel liseler sizi üniversiteye daha iyi hazırlar. Temel liselerin öğrencilerinin üniversiteye girme %100’dür. Temel liseye nakil olmanız gelecek için bir planlamadır çünkü temel liselerde eğitim kalitesi yüksektir.