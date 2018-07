LGS 2018 lise yerleştirme sonuçları açıklandı mı eOkul LGS lise tercih sonuçları sorgulama ekranı

LGS tercih sonuçları puan hesaplama ve değerlendirme nasıl yapılır? LGS 2018 lise yerleştirme sonuçları açıklama tarihi ne zaman? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları, E-Okul-MEB sayfasında ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları E Okul VBS üzerinden ne zaman erişime açılacak? LGS nakil yerleştirme ve lise okul kayıtları nasıl yapılacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. LGS sınavına giren ve lise öğrenimi görmek üzere adım atan öğrenciler için tercih süreci 2-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. MEB tarafından yayınlanan takvime göre 2018 LGS tercihlerinin sonuçları yani yerleştirme sonuçları 30 Temmuz Pazartesi günü http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecek. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018, 13-17 Ağustos 2018, 27-31 Ağustos 2018 ve 03-06 Eylül 2018 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir



2018 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre 27 Haziran'da başlayıp, 13 Temmuz'da sona eren yerleştirme başvuruları, 30 Temmuz 2018 tarihinde Pazartesi günü açıklanıyor. Sonuçların açıklanacağı saat konusunda resmi açıklama yapmayan bakanlık, geçmiş sınav-yerleştirme sonuçları baz alındığında 14:00'e kadar sonuçları açıklıyor.



b) Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.



c) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.



NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?



Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi

doğrultusunda 4 (dört) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018, 03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018 tarihlerinde ilan edilecektir.



Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.







2018 LGS TERCİH SONUÇLARI HANGİ TARİHTE, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Bakanlığın gerek resmi web sitesinde gerek e-Okul’un sorgu sayfasında LGS tercih sonuçları, 30 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak. Saat kaçta açıklanacak, sorusuna resmi açıklama yapmayan MEB, geçmiş sınav ve tercih işlemlerine dair sonuçları 10:00 ile 14:00 arasında açıklıyor. Peki nakil başvuruları ne zaman başlıyor?



LGS TERCİH TAKVİMİ (LGS NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ)



MEB kılavuzunda geçen takvime göre, bakanlık şu tarihler arasında LGS tercih işlemlerini gerçekleştiriyor: 27 Haziran- 13 Temmuz 2018 tarihlerinde bakanlık "Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanmasını gerçekleştiriyor. 2 Temmuz 2018 tarihinde ise "Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı" yayınlanırken, 2 Temmuz 2018 tarihi ile 13 Temmuz 2018 tarihleri arası"Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması" işlemlerini e-Okul üzerinden ve ortaokul müdürlükleri üzerinden başlatıyor. LGS tercihleri-yerleştirme sonuçları ise 30 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek. Yerleştirmeden sonra 4 kez nakil işlemleri yapılacak. İlk nakil başvuruları 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arası yapılırken, birinci nakil sonuçları 13 Ağustos 2018. İkinci nakil başvuruları 13 Ağustos-17 Ağustos arasında yapılıyor. İkinci nakil başvuru sonuçları, 19 Ağustos 2018 tarihinde yapılıyor. Üçüncü nakil başvuruları 27 Ağustos - 31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılıyor, 3 Eylül 2018 tarihinde sonuçlar açıklanıyor. Sonuncu (dördüncü) nakil başvuruları 3 Eylül - 6 Eylül arasında yapılıyor, sonuçlar 8 Eylül'de açıklanıyor.



4 nakil sonrası hiçbir okula giremeyen öğrenciler için 10 Eylül - 14 Eylül tarihleri arası başvurular gerçekleşiyor. Ayrıca aynı tarihlerde "Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması" işlemleri gerçekleşiyor.



NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?



c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.



ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.



d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve Ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.



LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ







Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz LGS’de birinci sayısına ilişkin, “1 milyon 9 bin öğrencimiz sınava gireceğim diye başvurdu. Sınava giren öğrenci sayımız 971 bin 657 kişi. 18 öğrencimiz bütün soruların hepsini doğru yaptı. Öğretmenler, bazıları yetiştiremedi diyor. Türkçe’den ilk 15 soruyu yapanların sayısı 200 bin, en zor dedikleri matematikte ilk 10 soruyu yapan 80 bin, matematikten tamamını yapan 83, 19’unu yapan 365, 18’ini yapan 755, 17’sini yapan bin 315, 16’sını yapan 2 bin 272, 14’ünü yapan 5 bin 585, 13’ünü yapan 8 bin 222, 10’unu yapan 25 bin. Sorular Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı kalınarak soruldu, günlük hayatla ilişkilendirildi. Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav. Soruların konu dağılımı eşit düzeyde. Birinci olan çocukların arasında Adana’da bir imam hatip ortaokulundan olan bir kızımız var. İsmi Azra Kargı 'Düzenli olarak çalıştım' diyor. Anne-babası diyor ki 'Biz kızımıza hiçbir zaman çalış diye söylemedik' " ifadelerini kullandı.



“TEOG’la bu sınavı karıştırmamak lazım”



TEOG’un ilk yapıldığı yıl olan 2014’te 10 birinci çıktığını söyleyen Bakan Yılmaz, “TEOG'un ilk döneminde 10 öğrenci birinci olduğunda kimse bir şey dedi mi? Şimdi onu katlamışız. TEOG’la bu sınavı karıştırmamak lazım. Her öğretmenin dersinden yazılı sınav yapmasını istiyoruz. O, iki veya üç yazılı sınavdan bir tanesini bakanlık olarak biz ortak sınav yaptık. Normal dersin yazılı sınavlarından birisi yerine geçecek bir sınavla, 1 milyon kişinin başvurduğu ancak 127 bini sıralamaya alacağınız bir sınavın aynı olmasını beklemek bilimsellikle, akılla tutar tarafı yoktur. 'Kolay sorsalardı' diyorlar. O zaman 300 bin kişi 500 tam puanla karşımıza gelirdi. Biz öğrencilerimize güveniyoruz. Birinciler Türkiye’nin dört tarafından çıktı. Ordu, Antep, Mersin, İstanbul’dan, Aydın’dan var. Çoğunluğu devlet okulu. Okullarımız arasında da büyük fark olmadığını gördük, birilerinin algısı bu. Bizim, özel ve devlet okullarımızda öğrencilerimizi bu sınavda başarıya ulaştırabilme yeteneğine sahiptir” açıklamasında bulundu.



Kontenjanlar 2 Temmuz’da açıklanacak



“2 Temmuz’da tercihlere esas kontenjanları ilan edeceğiz” diyen Yılmaz, “2-13 Temmuz arasında da yerleştirme için tercihleri alacağız. Öncelikle bu sınavda 8’inci sınıftaki öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgilerin günlük hayatta kullanılabilme becerilerini ölçüldüğü bir sınav olarak kurgulandı. Sınavın soruları müfredatta var. Geçen yıl Aralık ayında örnek sorular yayınlamıştık, kimse bu sorular ile paralelliği bulunmuyor da demedi. TEOG ile kıyaslama yapmak doğru değildir. Yerleştirmede kaygılar var diyorlardı, hiçbir kaygı yok. 120 bini sınav sonuçlarına göre yerleştireceğiz. Puanı en yüksekten başlayarak yerleştireceğiz. 500 puan alanlar istedikleri okula girebilecek. Bunlar için bir kaygı var mı” dedi.









“Özel okullara kesin kayıt yaptıranlar bizim listemizden düşecek”



Bakan Yılmaz şunları kaydetti:

“Özel okullara kesin kayıt yaptıranlar bizim listemizden düşecek. Özel okula geçici kayıt yaptıranlar listemizde olacak. Herhangi bir okulu kazandıysa, özel okula gitmek istemezse kazandığı okula gidebilecek.”

Adrese dayalı yerleştirmede öğrenci 5 tercihin hepsini yapmak zorunda olmadığını söyleyen Yılmaz, “İstiyorsa üçte bırakabilir. Sınavla öğrenci alanlarda bir ekran açılacak. Sınavsız tercih ekranı da olacak. Sınava girenler de önce sınavsız okul tercih ekranlarını dolduracaklar. Önüne okullar listesi açılacak. Bu okullar listesinde kendi kayıt alanlarında üç tercih yapacak, komşu kayıt alanlarından da iki tercih daha ekleyebilir. Hiç kimseyi tercih etmediği okula göndermeyeceğiz. 13 Temmuz'da son kayıtları alacağız. 30 Temmuz'da tüm yerleştirme sonuçlarını ilan edeceğiz. Ondan sonra boş kontenjanları da ilan edeceğiz. Esas amacımız bütün okulları sınavsız hale getirmek. Şu andaki sınav kaygısını yüzde 10 öğrencimizle sınırladık” açıklamasında bulundu.



“1 Eylül gibi 25 bin öğretmenimiz eğitim ailemizle buluşacak”



25 bin öğretmen ataması yapılacağını hatırlatan Yılmaz, "25 bin azmış gibi geliyor. 20 bin öğretmenin mülakatını tamamladık. 5 bininin mülakatı da yakında başlayacaktır. En kısa zamanda mülakatı tamamlanan 20 bin öğretmenin mülakat sonuçlarını açıklayacağız. 1 Eylül gibi 25 bin öğretmenimiz eğitim ailemizle buluşacak ve toplam öğretmen sayımız bizim dönemimizde atanan 610 bin öğretmenin üzerine çıkacaktır" ifadelerini kullandı.



ADRESE DAYALI TERCİH İŞLEMİ NASIL OLACAK?



MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre olacak.



Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.



Tercih ekranı üç bölümden oluşacak. Öğrenciler, sınavla ve yerel yerleştirmeyle girilecek liseler ile pansiyonlu okullar için aynı anda tercih yapabilecek. Adrese dayalı yerleştirmede devamsızlık da etkili olacak.



LİSE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?



2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.



Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.



Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.



Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.