LGS nakil sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak MEB E okul LGS 2.nakil sonuçlarını sorgulama ekranı

LGS 2.nakil sonuçlarını sorgulama ekranı MEB E okul LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. 2018 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2. nakil sonuçlarına dair merak edilen açıklama MEB tarafından açıklandı. İkinci başvurular 13 Ağustos 2018 tarihinde başlarken, 17 Ağustos 2018 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona eriyor. LGS 2. nakil sonuçları, 19 Ağustos 2018 tarihinde MEB'in sonuç sayfasında açıklanması bekleniliyor. LGS nakil sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanacak, fakat saat konusunda MEB'den resmi bir açıklama yok. Bir önceki nakil sonuçları saat 10.00'da açıklanmıştı. 2. nakil sonuçlarının da saat 10.00 - 12.00 saatleri arasında açıklanması bekleniyor. Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtecek. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtecek. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS nakil sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanacak, fakat saat konusunda MEB'den resmi bir açıklama yok. Bir önceki nakil sonuçları saat 10.00'da açıklanmıştı. 2. nakil sonuçlarının da saat 10.00 - 12.00 saatleri arasında açıklanması bekleniyor.

NAKİL TAKVİMİ

1. Nakil başvuru haftası: 6-10 Ağustos

Nakil sonuçları: 13 Ağustos

2.Nakil başvuru haftası: 13-17 Ağustos

Nakil sonuçları: 19 Ağustos

3.Nakil başvuru haftası: 27-31 Ağustos

Nakil sonuçları: 3 Eylül

4.Nakil başvuru haftası: 3-6 Eylül

Nakil sonuçları: 8 Eylül

TERCİH EKRANINDA OKULLAR RENKLERLE BELİRTİLECEK

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtecek. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtecek. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.

ÜÇÜNCÜ NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Üçüncü başvurular 27 Ağustos 2018 tarihinde başlarken, 31 Ağustos 2018 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona eriyor. LGS 3. nakil sonuçları, 3 Eylül 2018 tarihinde MEB'in sonuç sayfasında açıklanması bekleniliyor.

NAKİL İÇİN SON BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Kurum tarafından yapılacak son başvurular 3 Eylül'de başlıyor, 6 Eylül'de sona eriyor. İki gün sonra 8 Eylül 2018 tarihinde kurum tarafından sonuçlar açıklanıyor.

NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

LGS nakil işlemleri, nasıl yapılır sorusunun cevabını MEB yayımladığı kılavuzda açıklarken, dikkat edilmesi gereken hususlar paylaştı. Buna göre;

a) 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

c) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.

ç) Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

d) İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacaktır.

e) Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

f) Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, "Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, "Komşu Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtir. Kırmızı renk, "Diğer" ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

LGS KONTENJAN SAYISI KAÇ?

g)Yerleştirmeye esas nakiller, "Tercih ve Yerleştirme Takviminde" belirtilen tarih ve sürelerde 4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 5 (beş), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 (beş) okul tercihi yapılabilecektir.

ğ) Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas 4'üncü nakil başvuru döneminde "Meslekî Eğitim Merkezleri"ni de tercih edebileceklerdir.

h) Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018, 13-17 Ağustos 2018, 27-31 Ağustos 2018 ve 03-06 Eylül 2018 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecektir.

ı) Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecektir.

i) Öğrenci velisi düzeltme veya ret işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "Reddedildi" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

j) Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.

k) Tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacaktır.

l) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.

2018-2019 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından 'okullar ne zaman açılacak', sorusunun cevabını MEB resmi web sitesinde önceden açıklamıştı. Okullar, 18 Eylül 2018 tarihinde eğitim-öğretim dönemi başlayacağını açıkladı.