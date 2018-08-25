LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlayacak 2018 MEB E Okul LGS lise nakilleri 3.nakil başvuru tarihleri ne zaman

2018 LGS yeni nakiller ne zaman? MEB Liselere Giriş Sınavı (LGS) 3.nakil başvuruları ne zaman başlayacak E okul LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı! Lise nakilleri 3.nakil başvuru tarihleri ne zaman? LGS 3.nakil başvuru tarihleri haberimizde yer alıyor. MEB nakil işlemlerinde ikinci nakil sonuçlarını da açıkladı. Şimdi sıra lise 3. nakil işlemlerinde. Üçüncü nakil başvuruları 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 8. sınıfı bitirip liseye başlayacak öğrenciler için LGS tercih sonuçları açıklandı. İkinci nakil sonuçları belli oldu! Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının sonuç ekranından öğrenebilecek. MEB, ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladı. Tercihte bulunan 1 milyon 12 bin öğrenciden 873 bin 472’si sınavsız, 123 bin 287’si sınavlı okullara olmak üzere 996 bin 759’u kayıt hakkı kazandı. Böylece tercih yapan öğrencilerin yüzde 98,5’i istediği bir ortaöğretim kurumuna yerleşti. Milli Eğitim Bakanlğı (MEB) LGS tercih işlemlerinin detaylarını açıkladı. Buna göre, merkezi yerleştirme ile 127 bin öğrencinin işlemi tamamlanırken, 798 bin öğrenci ise yerel yerleştirme ile bir okulun kontenjanına dahil oldu. 347 bin kontenjanın boş kaldığı 2018 LGS yerleştirmede, öğrencilerin yüzde 15'i İmam Hatip liselerini tercih etti. Merkezi yerleştirme ile LGS tercihi yapan aday sayısı 437 bin oldu. Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, üçüncü ve dördüncü nakil dönemlerinde bir okula yerleştirilecek. Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar, 3 Eylül ve 8 Eylül'de ilan edilecek. İşte LGS 3.nakil başvuruları ve okul kayıt işlemleri





ÜÇÜNCÜ NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, E-Okul üzerinden 3. nakil tercihi için işlemlerine başlayacak. Üçüncü başvurular 27 Ağustos- 31 Ağustos tarihinde alınacak. LGS 3. nakil sonuçlarının 3 Eylül tarihinde açıklanması bekleniyor. Dördüncü başvurular ise 3 Eylül’de başlayacak, 6 Eylül’de sona erecek. Sonuçlar ise 8 Eylül tarihinde açıklanacak.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 98,5'İ YERLEŞTİ

Tercihte bulunan 1 milyon 12 bin öğrenciden 873 bin 472'si sınavsız, 123 bin 287'si sınavlı okullara olmak üzere 996 bin 759'u kayıt hakkı kazandı. Böylece tercih yapan öğrencilerin yüzde 98,5'i istediği bir ortaöğretim kurumuna yerleşti.

Adaylar, nakil sonuçlarını Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

ÜÇÜNCÜ NAKİL DÖNEMİ 27 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, üçüncü ve dördüncü nakil dönemlerinde bir okula yerleştirilecek. Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar, 3 Eylül ve 8 Eylül'de ilan edilecek.

LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULA

Liselere Giriş Sınavı (LGS) nakil sonuçları 19 Ağustos'ta bugün erişime açıldı. MEB'den resmi sayfasında LGS 2.nakil sonuçları sorgulanıyor. Bir önceki nakil sonuçları saat 10.00'da açıklanmıştı. 2. nakil sonuçları da saat 10.00'da açıklandı.

NAKİL TAKVİMİ

1. Nakil başvuru haftası: 6-10 Ağustos

Nakil sonuçları: 13 Ağustos

2.Nakil başvuru haftası: 13-17 Ağustos

Nakil sonuçları: 19 Ağustos

3.Nakil başvuru haftası: 27-31 Ağustos

Nakil sonuçları: 3 Eylül

4.Nakil başvuru haftası: 3-6 Eylül

Nakil sonuçları: 8 Eylül

TERCİH EKRANINDA OKULLAR RENKLERLE BELİRTİLECEK

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtecek. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtecek. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.

ÜÇÜNCÜ NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Üçüncü başvurular 27 Ağustos 2018 tarihinde başlarken, 31 Ağustos 2018 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona eriyor. LGS 3. nakil sonuçları, 3 Eylül 2018 tarihinde MEB'in sonuç sayfasında açıklanması bekleniliyor.

NAKİL İÇİN SON BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Kurum tarafından yapılacak son başvurular 3 Eylül'de başlıyor, 6 Eylül'de sona eriyor. İki gün sonra 8 Eylül 2018 tarihinde kurum tarafından sonuçlar açıklanıyor.

NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

LGS nakil işlemleri, nasıl yapılır sorusunun cevabını MEB yayımladığı kılavuzda açıklarken, dikkat edilmesi gereken hususlar paylaştı. Buna göre;

a) 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

c) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.

ç) Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

d) İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacaktır.

e) Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

f) Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, "Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, "Komşu Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtir. Kırmızı renk, "Diğer" ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

LGS KONTENJAN SAYISI KAÇ?

g)Yerleştirmeye esas nakiller, "Tercih ve Yerleştirme Takviminde" belirtilen tarih ve sürelerde 4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 5 (beş), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 (beş) okul tercihi yapılabilecektir.

ğ) Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas 4'üncü nakil başvuru döneminde "Meslekî Eğitim Merkezleri"ni de tercih edebileceklerdir.

h) Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018, 13-17 Ağustos 2018, 27-31 Ağustos 2018 ve 03-06 Eylül 2018 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecektir.

ı) Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecektir.

i) Öğrenci velisi düzeltme veya ret işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "Reddedildi" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

j) Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.

k) Tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacaktır.

l) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.

2018-2019 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından 'okullar ne zaman açılacak', sorusunun cevabını MEB resmi web sitesinde önceden açıklamıştı. Okullar, 18 Eylül 2018 tarihinde eğitim-öğretim dönemi başlayacağını açıkladı.