LGS lise nakil işlemi nasıl yapılır 2018 E Okul öğrenci girişi MEB LGS ek kontenjan yerleştirme sonuçları sorgula! MEB LGS sonuçları 2. nakil başvuru işlemi 2018 E Okul MEB LGS lise tercihleri yüzdelik dilimler ve taban puanları! LGS 1. nakil 'tercih' sonuçları e-Okul sorgulama ekranı MEB son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen Liselere girişte uygulanan 2018 LGS LYS 1. nakil sonuçlarını açıklandı. 2018 LGS LYS 2. nakil başvuruları nasıl yapılacak? LGS liselere yerleştirme sürecinde nakil işlemleri ne kadar sürecek? LGS nakil sonuçlarının ardından okul taban tavan puanları ve lise kontenjan bilgileri açıklandı mı? soruların yanıtları milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlara "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki olan LGS 1. Nakil sonuçları açıklandı. Başvuru yapan 91 bin 687 öğrenciden 45 bin 670'i istediği okula yerleşti. Liselere giriş sistemine göre istediği okula yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyenler için birinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden ya da e-okul sisteminden öğrenilebilecek. 13-17 Ağustos tarihleri arasında ikinci nakil için tercihler yapılacak. Sonuçlar 19 Ağustos'ta açıklanacak. Öğrencilerin daha sonra iki nakil hakkı daha olacak. 6 Ağustos'ta başlayan süreç bugün sona ererken MEB'in resmi web sayfasında LGS 1. nakil 'tercih' sonuçları, 13 Ağustos 2018 tarihinde açıklandı. LGS 2. nakil başvuruları başlarken, kurum e-Okul başvuru sayfasını aktif etti. İlk nakilde istediği okula giremeyen veya hiçbir okula giremeyen öğrenciler için başvuru süreci bugün başlarken, kurum tarafından LGS nakil kılavuzu yayımlandı. İşte MEB tarafından açıklanan sonuç sayfası ve ikinci nakil başvuruları üzerinden dikkat edilmesi gereken hususlar.

LGS 'Liseye Geçiş Sınavı' nakil sonuçları, birinci başvurulara dair merak edilen açıklama bugün MEB tarafından açıklandı.6 Ağustos'ta başlayan ilk başvuru süreci 10 Ağustos 2018 tarihinde sona erdi. Yapılması gereken işlemler kurum tarafından yayımlanan LGS nakil kılavuzu içerisinde açıklandı.



BEKLENEN AÇIKLAMA YAPILDI



MEB'in resmi açıklamasına göre LGS sonuçları, 13 Ağustos 2018 tarihide açıklandı.Kurumun 13 Ağustos 2018 tarihinde saat 09:54'te sonuçların açıklandığını duyurdu. MEB sorgulama sayfası üzerinden tercih sorgulama gerçekleşebiliyor. LGS yerleştirme sonuçları, aşağıdaki linkte yer alırken, başvurulara dair bilgiler haber içeriğinde yer alıyor.

Birinci nakil döneminde yerleşemeyen 45 bin öğrenciye kayıt hakkı



Liselere yerleştirme sonuçlarına göre bir okula yerleşemeyen 91 bin 687 öğrenciden 45 bin 670'i, yerleştirmeye esas birinci nakil döneminin ardından istediği okula kayıt hakkı kazandı.







Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerden, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına göre kayıt hakkı kazananlar belli oldu.



Buna göre, 6-10 Ağustos'taki yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi başvurularında yerel yerleştirme tercih eden öğrencilerden 105 bin 67'si sınavsız okullara, merkezi yerleştirmeyi tercih edenlerden 7 bin 627'si de sınavlı okullara yerleştirildi.



Liselere yerleştirmelerde, tercih yapıp yerleşemeyen 91 bin 687 öğrenciden 45 bin 670'i, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi sonucunda sınavlı veya sınavsız okullara kayıt hakkı kazandı.

2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Lise 2. nakil süreci bugün başlıyor. 1. nakil sonuçlarının ardından başlayacak olan nakil başvuruları 17 Ağustos'a kadar devam edecek.



- İkinci nakil dönemi başladı



Bugün başlayan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi 17 Ağustos'a kadar sürecek.



Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak.



Yerleştirmeye esas nakil sonuçları, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ



6-10 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması



13 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçlarının açıklanması



13-17 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması



19 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçlarının açıklanması



27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması



3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının açıklanması



3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının açıklanması

LGS İKİNCİ NAKİL BAŞVURULARI: BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI



İkinci başvurular 13 Ağustos 2018 tarihinde başlarken, 17 Ağustos 2018 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona eriyor. LGS 2. nakil sonuçları, 19 Ağustos 2018 tarihinde MEB'in sonuç sayfasında açıklanması bekleniliyor.

ÜÇÜNCÜ BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA ERİYOR?



Üçüncü başvurular 27 Ağustos 2018 tarihinde başlarken, 31 Ağustos 2018 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona eriyor. LGS 3. nakil sonuçları, 3 Eylül 2018 tarihinde MEB'in sonuç sayfasında açıklanması bekleniliyor.



SON BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA ERİYOR?



Kurum tarafından yapılacak son başvurular 3 Eylül'de başlıyor, 6 Eylül'de sona eriyor. İki gün sonra 8 Eylül 2018 tarihinde kurum tarafından sonuçlar açıklanıyor.







BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



LGS nakil işlemleri, nasıl yapılır sorusunun cevabını MEB yayımladığı kılavuzda açıklarken, dikkat edilmesi gereken hususlar paylaştı. Buna göre;



a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.



b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.



c) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.



ç) Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.



d) İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacaktır.



e) Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.



f) Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.



LGS KONTENJAN SAYISI KAÇ?



g)Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 5 (beş), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 (beş) okul tercihi yapılabilecektir.



ğ) Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas 4’üncü nakil başvuru döneminde “Meslekî Eğitim Merkezleri”ni de tercih edebileceklerdir.



h) Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018, 13-17 Ağustos 2018, 27-31 Ağustos 2018 ve 03-06 Eylül 2018 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir.



ı) Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecektir.



i) Öğrenci velisi düzeltme veya ret işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “Reddedildi” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.



j) Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.



k) Tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacaktır.



l) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.



2018-2019 EĞİTİM TAKVİMİ: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



MEB tarafından 'okullar ne zaman açılacak', sorusunun cevabını MEB resmi web sitesinde önceden açıklamıştı. Okullar, 18 Eylül 2018 tarihinde eğitim-öğretim dönemi başlayacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da eğitim editörleriyle bir araya geldi. Ekim ayı içinde 3 yıllık makro plan açıklayacaklarını söyleyen Bakan, "ÖSYM, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı birlikte çalışacak. Lise yerleştirmelerinde 3. nakillerde büyük ölçüde rahatlama olacak. İmam hatipli ya da olmayan hepsi benim çocuklarım. Bir çocuğu zorla bir yere yerleştirmek gibi bir derdimiz yok" dedi.





Milli Eğitim Bakanı lise yerleştirmelerinde sistemin bir daha değişeceği mesajını verdi. Ancak bundan sonraki ilk sınavı kapsamayacağını söyleyen Bakan Selçuk şöyle konuştu:



"LGS sisteminin getirdiği sorunların azaltılmasıyla ilgili eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'le çalışıyoruz. Asıl hedef, sonraki yıllarda yapmak istediğimizi başlatmak ve kuralı yeni başlayana koymak. Yani üçüncü sınıftaki nasıl başladıysa öyle devam edecek. LGS önümüzdeki yıl yapılacak."



Milli Eğitim Bakanı'na sınavlarda düşen net sayıları da soruldu. Bakan, "Okullarımız arasındaki eşitsizlik OECD ülkeleri arasında en yüksek oran. Üniversite sınavı lisedeki derslerden yapılmaz, bitirme sınavı değil. Üniversitenin talep ettiği konulardan yapılır" cevabını verdi.



Üniversiteli olamayanlar için de düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bakan ortaokuldan sonra farklı seçeneklerin gündeme getirilmesi gerektiğine işaret etti. "Ortaokulu bitirenlere farklı kanallar açmalıyız. Meslek eğitim merkezlerinden başlayıp meslek, Anadolu teknik liselerine, her genel lise mezunuyla ilgili bir paket oluşturuyoruz. Aşağıdan gelenleri yaymak istiyoruz. Bu, yukarı çıkanları 3'te bir azaltacak" dedi.

BOŞ KONTENJANLARIN İLANI VE NAKİL SÜRECİ NASIL OLACAK?



Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından nakil süreci başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile beraber açıklanacak boş kontenjanlara göre öğrenciler okullara nakil başvurusu kolaylıkla yapabilecek. Sonuçların açıklanmasını takip eden ilk hafta başında 4 haftalık nakil süreci de başlayacak. İşte 2018 LGS nakil başvuru ve yerleştirme takvimi de şu şekilde:



1. Nakil başvuru haftası: 6-10 Ağustos



Nakil sonuçları: 13 Ağustos



2.Nakil başvuru haftası: 13-17 Ağustos



Nakil sonuçları: 19 Ağustos



3.Nakil başvuru haftası: 27-31 Ağustos



Nakil sonuçları: 3 Eylül



4.Nakil başvuru haftası: 3-6 Eylül



Nakil sonuçları: 8 Eylül



OKULLAR BU SENE NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 – 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.



Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018’de yapılacak.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile veliler ve öğrenciler, ilkokulda öğrenim gören öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilirler.



E-Okul VBS girişi üzerinden ulaşılabilecek bilgiler;



- Öğrencinin not bilgisi; Sınav sonuçları, öğretmenler tarafından yüklendikten sonra kontrol edilebilir.



- Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günlerde okula gitmediği güncel olarak görülebilir.



- Şube not ortalaması; Sınav sonucunda şubenin not ortalaması ile öğrencinin notu karşılaştırılarak, sınıf içerisindeki genel durumu kontrol edilebilir.



Ayrıca bu bilgiler dışında E-Okul VBS üzerinden; diploma puanı, dönem sonunda alınan belgeler, okunan kitaplar, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon izin bilgisi, pansiyon yemek menüsü ve pansiyon zaman çizelgesi de görülebilir...