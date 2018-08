LGS LYS 2018 tercih sonuçları açıklandı! LGS LYS nakil işlemleri ne zaman yapılacak? LGS 2018 yerleştirme tercih sonuçları ve lise boş kontenjanlarına nasıl ulaşabilirim? LGS LYS lise okul boş kontenjanları ve taban tavan puanları nedir? Lise okul başarısı LEP puanları açıklandı mı? LGS LYS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? Yerleşemeyen öğrencileri ne bekliyor? Yeni sistemde okullar arasında nakil işlemleri nasıl olacak? Yarı yıl içinde ailenin evini taşımasıyla istediği okula nakil yaptırabilecek mi? Meslek liselerine girişte hangi kriter uygulanacak? Eğitim bölgeleri nasıl oluşacak? LGS sınavına giren öğrenciler gözünü LGS tercih ve yerleştirme sonuçlarına çevirmişti. MEB'den milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi ve LGS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber geldi; lise yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınava giren öğrencilerin yüzde 10'u sınavla öğrenci alan liselere yerleştirildi. Bu liselere yerleşemeyen öğrenciler de var. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 Ağustos itibarıyla başlatılacak nakil yerleştirme süreci 4 dönemde tamamlanacak. TEOG yerine gelen LGS LYS yeni sistemde öğrenci önce gideceği okul türünü seçecek, ardından gitmek istediği 5 okulu ismiyle tercih edecek. Eğer bu okullara yerleşemezse il ve ilçe komisyonları öğrenciyi tercihlerine en uygun liseye yerleştirecek. İşte LGS LYS 2018 tercih sonuçları ve nakil başvuru tarihi lise okul taban tavan boş kontenjan bilgisi



Bakanlığın resmi internet sitesinde "lise yerleştirmeleri nasıl yapıldı" başlıklı infografik paylaşıldı.



Buna göre, bugün açıklanan sınav puanıyla öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi puan üstünlüğüne dayalı yapılırken eşitlik durumunda ise ortaokul başarı puanı yüksek öğrenciler öncelikle yerleştirildi.



Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme işlemlerinde, kayıt alanı içindeki okullara yerleştirme esas alındı. Kayıt alanı içerisinden tercih eden öğrenciler yerleştikten sonra boş kontenjan kalmışsa "komşu kayıt alanı" ve "diğer kayıt alanları" sırası kullanıldı.





Kayıt alanı içerisinden aynı okulun kontenjandan fazla tercih edilmesi durumunda ortaokulu ilgili kayıt alanında okuyanlar, bulunma sürelerine göre 8 dönem öncelikli olacak şekilde yerleştirildi. Bu ölçütlerin denkliği durumunda ortaöğretim kurumunu öncelikle tercih eden öğrencilere, öncelik verildi.



Eşitlik durumunda ortaokul başarı puan dilimleri yüksek öğrenciler öncelikle yerleştirildi. Eşitliğin devam etmesi halinde devamsızlık kategorileri düşük olan öğrenciler, doğum tarihi açısından yaşça küçük olanlara, öncelik tanındı. Yaşların da eşit olduğu durumda olan tüm öğrenciler, aynı özelliğe sahip üst tercihine yerleşen öğrencilerle aynı ortaöğretim kurumuna yerleştirildi.



Yerel yerleştirme nasıl yapıldı



Yerel yerleştirmeler de sınavlı yerleştirmeler gibi yazılım aracılığıyla yapıldı ve hiçbir istisnası olmayan biçimde söz konusu yerleştirme prosedürünün dışına çıkılmadı.



Bu yerleştirme puan esaslı yapılmadığından öğrencilerin okullara dağılımı başarı yönünden farklılıklar içeren yapıda oluştu. Yani her okulda çok başarılı ve kısmen daha az başarılı öğrenciler bulunuyor. Bunun öğrencileri olumlu etkileyeceği her okulda başarı odaklı bir eğitime hizmet edeceği öngörüldü.









Öğrencilerin ne kadarı tercih ettiği okula yerleşti



İlk yerleştirmede tercih yapan öğrencilerin yüzde 91'i merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara dağıtıldı.



Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara 798 bin 926 öğrenci tercihleri doğrultusunda yerleştirildi. Tercih yaptığı halde, 91 bin 687 öğrenci hiçbir tercihine yerleşemedi. Bu öğrenciler için 342 bin 392 boş kontenjan bulunuyor. Ayrıca illerde, daha fazla tercih edilen okul türlerinde kontenjan artırımı konusundaki çalışmalar sürüyor.



Ek yerleştirmeler nasıl yapılacak



Yerleştirmeye esas nakil süreci 4 dönemde yapılacak. Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayanlar için alternatif kontenjanlar bulunuyor. Kontenjan yapısının, tüm öğrencilerin bir okula yerleştirilebileceği kadar hatta daha fazla olduğu bildirildi.



Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül'de nakil için her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde hangi okulda kaç kontenjanın boş olduğunu görebilecek. Bu dönemde öğrenciler, istedikleri okulların boş kontenjanı olmasa da boşalabilecek kontenjanlar için de tercihte bulunabilecek.



Daha önce tercihte bulunmayanlar ne yapacak



İlk tercih döneminde tercih yapmayan öğrenciler de nakil tercihinde bulunabilecekler. Nakil yerleştirme sonuçları her yerleştirmeye esas nakil dönemini takip eden 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül tarihlerinde açıklanacak.



Tercihleri doğrultusunda yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde de hiçbir tercihine yerleşemeyen veya hiç tercih yapmayan öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların boş kontenjanlarına yerleşebilmek için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına 10-14 Eylül arasında başvurabilecekler.







NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?



Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018, 13-17 Ağustos 2018, 27-31 Ağustos 2018 ve 03-06 Eylül 2018 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir



Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi

doğrultusunda 4 (dört) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018, 03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018 tarihlerinde ilan edilecektir.



Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.



c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.



ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.



d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve Ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.



LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ







LİSE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?



2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.



Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.



Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.



Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.



TEOG yerine gelen yeni sistemde öğrenci önce gideceği okul türünü seçecek, ardından gitmek istediği 5 okulu ismiyle tercih edecek. Eğer bu okullara yerleşemezse il ve ilçe komisyonları öğrenciyi tercihlerine en uygun liseye yerleştirecek.



Liselere girişte TEOG'un yerini alacak yeni sistemin açıklanmasıyla birlikte veliler ve öğrencilerin merak ettiği bazı noktalar aydınlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri adrese dayalı yerleştirmeyle ilgili sistemi şöyle anlatıyor. Sınava girmeden adrese dayalı yerleştirme ile bir liseye kaydolmak isteyen öğrenciler için MEB'in sisteminde bir tercih penceresi olacak. Öğrencinin karşısına çıkan bu pencerede okul türleri yer alacak. Öncelikle öğrenci bu pencerede gitmek istediği okul türünü seçecek.



En yakın okulları görecek



Öğrenci örneğin Anadolu lisesinde okumak istiyorsa pencerede karşısına gelen okul türlerinden Anadolu lisesini işaretleyecek. Seçimin ardından sistem aynı link üzerinden öğrencinin evine en yakın okulların isimlerini karşısına getirecek. Bu noktada tercih hakkı en fazla 5 olacak. Öğrenci karşısına gelen bu okulların arasından beşini tercih edebilecek. Ancak öğrenci beş tercih yerine 1, 2, 3 ya da 4 okul da tercih edebilecek.



Öğrenci eğer tercihlerine yerleşemezse bu noktada il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye gidecek. Komisyon öğrencilere tekrar hangi okul türüne gitmek istediklerini soracak. Öğrenci bu noktada gitmek istediği okul türünü belirttikten sonra, komisyonlar öğrenciyi seçtiği okul türüne göre olabilecek en uygun liseye yerleştirecek.



Eşleştirme olacak



MEB yetkilileri okulların isminin sistemde görünmesinin özellikle büyük şehirlerde ilçe bazlı yerleştirmeler için çok hayati olduğunu vurguluyor. Çünkü yüzölçümü büyük olan ilçelerde öğrenci aynı ilçede bulunan ancak evine uzak bir okula yerleşmemek için okulların ismini görerek tercihini yapacak. Yeni sistemde ayrıca aynı bölgedeki bazı ortaokul ve liseler eşleştirilecek. Ortaokuldan mezun olan çocuk eşleştirilen liseye doğrudan kayıt olabilecek. Veliler çocukları daha ortaokuldayken okullarının hangi liseyle eşleştirildiğini bilecek. Anne ve babalar böylelikle çocuğunun okuyacağı liseyi önceden tanımış olacak.

YS Nedir?

Tam açılımı Lisans Yerleştirme Sınavı olan LYS; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurumu (ÖSYM) tarafından hazırlanan, üniversiteye girmek isteyen öğrenci adayların girmiş olduğu sınavın 2. aşamasıdır. YGS ve LYS Farkı YGS yorum yeteneğini ölçen soruların ağırlıklı olduğu ve sınav kapsamının 9 ve 10. sınıf konularının oluşturduğu bir sınavdır. LYS ise bilgi ağırlıklıdır ve daha çok 11 – 12. sınıf konularından oluşan bir sınavdır. LYS Sınavları LYS sınav türleri 5 tanedir. Bunlar şunlardır: LYS 1 Matematik ve Geometri testlerini içerir. Matematik testinden 50 soru, geometriden ise 30 soru vardır. Matematik bölümü için 75 dakika, Geometri için 60 dakika süre verilmiştir. Sınav tek oturumda gerçekleşir ve toplam 135 dakika sürer. LYS 1 testini MF (Sayısal) ve TM (Eşit Ağırlık) öğrencileri çözecektir. LYS 2 Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerini içerir. Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerinin her birinden 30 soru çıkar ve her bir test için 45 dakika verilir. Sınav tek oturumda gerçekleşir ve toplam 135 dakika sürer. LYS 2 testini MF öğrencileri çözecektir. LYS 3 Edebiyat ve Coğrafya-1 testlerini içerir. Edebiyat testinden 56 soru, Coğrafya-1 testinden ise 24 soru vardır. Edebiyat bölümü için 85 dakika, Coğrafya-1 için 35 dakika süre verilmiştir. Sınav tek oturumda gerçekleşir ve toplam 120 dakika sürer. LYS 3 testini TM (Eşit Ağırlık) öğrencileri çözecektir. LYS 4 Tarih, Coğrafya-2, Felsefe Grubu ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testlerini içerir. Tarih testinden 44 soru, Coğrafya-2 testinden ise 14, Felsefe Grubu ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden 32 soru vardır. Tarih bölümü için 65 dakika, Coğrafya-2 için 20 dakika,Felsefe Grubu ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümü için 50 dakika süre verilmiştir. Sınav tek oturumda gerçekleşir ve toplam 135 dakika sürer. Öğrencilerin kendine ait olmayan gruplardan soru çözmeleri ek puan olarak sayılmayacaktır. Önemli Not: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler veya işledikleri müfredat farklı olan öğrenciler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine 8 adet ek Felsefe sorusu çözecektir. LYS 4 testini TS (Sözel) öğrencileri çözecektir. LYS 5 İngilizce, Almanca ve Fransızca testlerini içerir. Her bir dil testi 80 soru içerir ve testi yanıtlama süresi 120 dakikadır. Sınav tek oturumda gerçekleşir ve toplam 120 dakika sürer. Önemli Not: LYS 5’te her öğrenci önceden İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birini seçer ve sadece tercih ettikleri dilde sınava girerler. Bu sınav türü hakkında daha fazla bilgi için “LYS 5 Sık Sorulan Sorular” makalesini okumanızı tavsiye ederiz. LYS Sınav Süreleri ve Soru Sayıları Kısaca özeti şu şekildedir: LYS 1: Matematik (50 Soru) + Geometri(30 Soru) | Toplam Sınav Süresi 135 Dakika LYS 2: Fizik (30 Soru) + Kimya(30) + Biyoloji (30 Soru) | Toplam Sınav Süresi 120 Dakika LYS 3: Edebiyat (56 Soru) + Coğrafya-1 (24 Soru) | Toplam Sınav Süresi 120 Dakika LYS 4: Tarih (44 Soru) + Coğrafya-2 (14 Soru) + Felsefe Grubu ve Din Kültürü (32 Soru) | Toplam Sınav Süresi 135 Dakika LYS 5: Seçimlik Dil Dersi (İngilizce, Almanca ya da Fransızca) (80 Soru) | Toplam Sınav Süresi 120 Dakika

LYS’ye Kimler Girebilir?

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi LYS, üniversite sınavlarının ikinci aşamasıdır. LYS’ye sadece YGS’de herhangi bir puan türünden 180 ve üzeri almış öğrenciler (sınavsız geçiş hakkı bulunanlar hariç) girebilirler. Diğer bir ifadeyle, YGS’den 180 puan alamayan ve sınavsız geçiş hakkı bulunmayan öğrenciler LYS sınavına giremezler.

LYS Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

LYS Sonuçları sınav tarihlerinin her yıl ÖSYM tarafından değişmesine bağlı olarak son LYS’den itibaren genelde 2 hafta içinde açıklanır. Açıklanan LYS sonuçlarına http://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC Kimlik Numarası ve öğrencilerin belirledikleri şifreyle ulaşılabilir.

LYS Sonrası Tercih Nasıl yapılır?

LYS sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilan edilen tercih süreleri içinde öğrenciler tercihlerini yaparlar. ÖSYM’nin web sayfası üzerinden öğrencilerin şifreleriyle sisteme giriş yapmalarından sonra sıralı bir şekilde tercihler yapılır. Her sene yayınlanan ÖSYM Tercih Kılavuzları tercih yapılırken dikkate alınmalıdır. Bu kılavuzlarda sistemin nasıl kullanılacağına da ayrıntılı bir şekilde yer verilir. Tercihler öğrencilerin yerleştirme puanı baz alınarak yapılsa da biraz sonra değineceğimiz başarı sıralamaları tercihler için daha doğru bir kriterdir.

Ham Puan Nedir?

Ham puan YGS ve LYS netleri hesaplanarak ulaşılan puandır. Ham puan hesaplanırken sadece sınav netleri dikkate alınır. En düşük ham puan 100, en yüksek ham puan 500’dür. Yerleştirme Puanı Nedir? Yerleştirme puanı ise ham puana okul başarı puanı eklenerek elde edilir. Okul başarı puanı öğrencinin lise not ortalamasına göre 30 ile 60 arasında değişir. Böylece en yüksek yerleştirme puanı 560 en düşük yerleştirme puanı ise 130 olur. Kısaca özetleyelim: Ham Puan = YGS + LYS Netlerinden Elde Edilen Puan Yerleştirme Puanı = Ham Puan + Okul Başarı Puanı Okul Başarı Puanı = Öğrencinin Not Ortalamasına Göre Aldığı Puan

Başarı Sıralaması Nedir?

Üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da başarı sıralamalarıdır. Başarı sıralamaları öğrencilerin belirli bir puan türünde kaçıncı olduklarını gösterir. ÖSYM sayfası üzerinden elde edilen sonuç belgesinde her bir puan türü için başarı sıralarına ulaşılabilir.

Başarı Sıralaması Neden Önemli?

Her yıl YGS ve LYS’nin zorluk derecelerine bağlı olarak üniversitelerin taban puanları değişmektedir. Bu değişimden ötürü öğrencilerin gitmek istedikleri bölümlerin taban puanları değişkendir. Öğrencilerin sadece yerleştirme puanını dikkate alarak tercih yapmaları durumunda tercih sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler hedefledikleri bölümleri kazanamayabilir. Çünkü o senenin YGS ve LYS’si daha kolay ya da zor olmuş ve taban puanları değişmiştir. Oysa ki başarı sıralamaları taban puanları kadar değişken değildir. Bölümlerin aldıkları kontenjanlar bellidir. Her yıl başarılı öğrenciler genel olarak aynı popüler üniversite ve bölümleri tercih ederler. Bu durumda bölümlerin başarı sıralamaları aynı kalır. Sonuç olarak taban puanlarından ziyade başarı sıralamaları dikkate alınarak tercihler yapılmalıdır.