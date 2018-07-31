LGS ve YKS sonuçları açıkladı

Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin merakla beklediği LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Çoğu meslek lisesi ve imam hatip lisesi olmak üzere 342 bin kontenjan boş kaldı. Sonuçların açıklanmasıyla liselere kayıt tarihleri de öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.” denildi.

Çapa Bilim Kolejleri Kurucusu Sayın Maksut Konyar LGS sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Lise öğrencileri için kritik viraj dönüldü ve sonuçlar açıklandı. Öğrenciler yıl boyunca gösterdikleri çaba ve emeklerinin sonuçlarını artık net olarak görebilecekler. Sınavın ilk kez uygulanması bir belirsizlik atmosferi oluşturmuştu fakat artık bu belirsizlik dağıldı ve sonuçları daha net okumamız mümkün hale geldi.

Öncelikle Çapa Bilim Kolejleri Bakırköy Şubesi olarak ilk yıl TEOG’da gösterdiğimiz başarıyı değişen sınav sistemi LGS’de de gösterdiğimizi, öğrencilerimizin Bakırköy’ün en iyi Fen ve Anadolu Liselerine yerleştiğini ayrıca Çapa Bilim Kolejleri kampüslerine bu yıl eklenen Ankara Çalışlar’dakikolejimizin de LGS’de üstün bir başarı yakaladığını gururla belirtmek isterim. Başarılarından dolayı güçlü eğitim kadromuzu ve öğrencilerimizi kutluyorum.

Bu başarının önümüzdeki yıl nitelikli eğitim kadrosu ve üst düzey fiziki koşullarıyla eğitim-öğretim hayatına başlayacak olan İstanbul Ataşehir’deki kampüslerimize de olumlu yansıyacağına inanıyorum. Ayrıca bu bağlamda tüm Çapa Bilim Kolejleri kampüslerinin eğitim paydaşları ve yönetim kadrosuyla eğitim sistemimizdeki değişiklikleri, sınav sisteminin ayrıntılarını değerlendirerek 2018-2019 eğitim-öğretim yılına güçlü bir şekilde hazır olduğunu da belirtmek isterim.

Sınavın ilk kez uygulanması, tercih döneminde oluşan soru işaretleri ve yapılmayan tercihler sonucu 342 bin gibi önemli bir sayıda öğrenci hiçbir okula yerleşemedi. Yerleşemeyen öğrenciler sonuncusu 8 Eylül’de açıklanmak üzere 4 nakil başvurusu yapabilecek ve boş kontenjanlara yerleştirilecekler. Fakat herhangi bir Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi yazamayacaklar çünkü bu nitelikli okullarda boş kontenjan bulunmuyor. Yerleşemeyen öğrenciler ya Özel Lise, ya İmam Hatip Lisesi ya da Meslek Lisesi tercihi yapabilecekler.” diye konuştu.

YKS Sonuçları da Açıklandı

ÖSYM tarafından üniversiteye girişte yeni sınav sistemi olan YKS sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne(YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.

TYT'ye giren adayların yüzde 83,06'sı AYT'ye, yüzde 4,85'i ise YDT oturumlarına katıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren adaylardan TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi. Öğrenciler, ÖSYM'nin sonuç sayfasından TC kimlik numarası ve şifre girerek YKS sınav sonucunu sorgulayabiliyor.

Adaylar, üniversitelere yerleşmek için tercihlerini 7-14 Ağustos'ta yapacak.

Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı sonuçları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Konyar şunları söyledi “Bildiğiniz üzere liseye giriş sistemi gibi bu yıl üniversiteyegiriş sistemi de değişmişti. Köklü bir eğitim sistemimizin olmaması, sistemde çok fazla değişiklik yapılması maalesef öğrencilerimizi olumsuz etkiliyor. Yükseköğretim Kurumlar Sınavı sonuçları bu yüzden pek iç açıcı değil. Ülke genelinde özellikle Matematik ve Fen başta olmak üzere tüm sınavlarda ortalamalar oldukça düşük. Hiçbir derste yüzde 50 ortalamasının tutturulamaması, temel ders Türkçe’de bile ortalamanın yüzde 50’nin altında olduğunu görmek üzücü. Örneğin Fizik ortalaması yüzde 3,33. Ayrıca ÖSYM’nin kaç öğrencinin barajı aşamadığını açıklamaması da düşündürücü.” diye konuştu.

Sonuçlara bakıp da eğitim sistemimiz için umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini belirten Konyar “Evet sonuçlar kötü, evet eğitim sistemimizde eksiklikler var fakat bu durum enseyi karartmamızı gerektirmiyor. Ayrıca Singapur ve Finlandiya örneklerini dışarda tutarsak tüm dünyada eğitim-öğretim alanında bir arayış olduğunu, eksiklikler bulunduğunu, oralarda da eğitimi üst düzeye çıkarabilmek, niteliğini artırabilmek için yoğun çalışmalar yapıldığını belirtmekte fayda var.

Ülkemize dönecek olursak daha fazla çalışarak, daha çok araştırarak, yeni eğitim teknik ve yöntemleri geliştirerek eğitim sistemimizi içinden bulunduğu bu durumdan kurtarmamız mümkün. Çapa Bilim Kolejleri ailesi olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve tüm şartlarımızı zorlayarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Ayrıca kendisine inandığım ve bir eğitim gönüllüsü olarak daha önceki çalışmalarını önemsediğim, çağdaş bir eğitim felsefesine sahip olduğunu bildiğim yeni Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ve ekibinin oldukça başarılı işlere imza atacağına, sistemde önemli ve köklü değişiklikler yapacağına inanıyorum. Bu vesileyle Sayın Selçuk ve ekibinin eğitim camiamıza hayırlı olmasını dilerim.” diyerek sözlerini tamamladı.