LGS’nin asıl amacı hayat

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz liselere girişte 2 Haziran’da yapılan merkezi sınava ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sınava 1 milyon öğrencinin girdiğini belirten Yılmaz, “Sınav süreci ve sorularla ilgili olarak kamuoyundaki genel algı olumludur” diye konuştu.

Sorulara yönelik eleştirilere değinen Yılmaz, eleştirilerin soruların daha önceki sınavlardan farklı olarak analitik düşünmeyi ölçen ve ezbere dayanmayan nitelikte olmasından kaynaklandığını dile getirdi.

TEOG’DAN FARKLI OLMALIYDI

Sınava hazırlanan değil, hayata hazırlanan bireyler yetiştirmek istediklerini vurgulayan Yılmaz “LGS, 8. sınıf öğrencilerinin okulda öğrendikleri akademik bilgileri günlük hayatta kullanabilme becerilerinin de ölçüldüğü bir sınav olarak kurgulanmıştır. Bu sınavda okuyan, okudukları hakkında analiz yapan, irdeleyen başarılı olacaktır” dedi.

Yılmaz, sınav soruları derslerdeki kazanımların değerlendirilmesi yönünde oluşturulduğunu dile getirerek “TEOG ile kıyaslamalar yapılıyor. Adayların sadece yüzde 10’unun yerleşebileceği okullara yönelik düzenlenen sınavın TEOG’dan mutlaka farklı olması gerekirdi” diye konuştu.