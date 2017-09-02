Lise boş kontenjanlar ve taban puanları 2017 MEB E-Okul nakil işlemi lise kayıt işlemi

Lise üçüncü nakil işlemleri devam ederken milyonlarca öğenci okulların boş kontenjanlarını ve taban puanlarını araştırıyor. TEOG nakil başvurularına dair süreç e-Okul'da başlamak üzere. TEOG nakil üzerinden lise boş kontenjanlarında tercih listesinden lise tercihi yapacak olan veliler için önemli sorunun cevabı verildi. Buna göre, liselere başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli husus nedir? Tercih sonuçların ardından boş kontenjanların ilanı ne zaman MEB tarafında yayınlanacak? sorusunun yanıtı haberimizde. Bakanlık, ek yerleştirmeler olarak 3 kez başvuruları kabul edecek. İkinci nakil yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Üçüncü nakil işlemleri ise 6 Eylül'e kadar devam edecek. Sonuçlar 8 Eylül'de MEB'in resmin internet sayfasından erişime açılacak. Bakanlık, nakil işlemlerimde mezun olan 8’inci sınıf öğrencileri için hazırladığı prosedür şu şekilde gerçekleşecek: Öğrencinin YEP puan üstünlüğü baz alınacak ve okul kontenjanların durumuna göre nakil işlemleri yapılacak.

Lise taban puanlar boş kontenjanlar ve TEOG ek tercihler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. TEOG lise taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili bilgiler Milii Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi olan eokul.gov.tr üzerinden adaylara duyuruyor. Veliler ve öğrenciler TEOG sınavının ardından elde edilen YEP puanına göre tercihlerini yaptılar. Kazandıkları liseleri öğrendikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı açıkta kalanlara, kazandığı liseden memnun olmayanlara veya şansını bir kez daha denemek isteyenlere ek tercih hakkını tanıdı. Ek tercihlerin ilk 14 Ağustos ve 18 Ağustos tarihlerinde yapıldı. TEOG ek tercihlerin ikincisi 21 Ağustos tarihinde başladı ve 25 Ağustos tarihinde sone erdi. İkinci nakil başvuru sonuçlarınının açıklanması ile birlikte üçüncü nakil başvuruları başladı. Lise kayıtları ne zaman? Lise kayıtları Eylül ayında nakil işlemlerinin sonuçları açıklanınca yapılacak. Adaylar tercih yaparken Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı lise taban puanlar boş kontenjanlar listesine bakarak listelerini oluşturabilecekler. Veliler internet sitesinden tercihlerini yapabilecekleri gibi, öğrenim gördükleri okulun idari işlerine giderek de listelerini verebilirler. 8’inci sınıfta öğrenim gören, açık öğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacaktır. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimiz içerisinde yer almakta. E okul sistemi üzerinden taban puanlara ve boş kontenjanlara ulaşabilirsiniz.

LİSE TABAN PUANLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

E-okul'da lise boş kontenjanlar ve taban puanlar yayınlandı. Haberimiz içerisinde link üzerinden ulaşabilirsiniz. eokulyd.meb.gov.tr içerisinde yer alan bölümde genel müdürlük, il, ilçe ve okul seçeneklerini tıklayarak istediğiniz okulu sorgulatabilirsiniz. Bu bölümde okulun eğitim dili gibi özelliklerini de öğrenebilirsiniz.

LİSE BOŞ KONTENJANLARI

Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinde kontenjanlarının neredeyse tümü dolu iken en fazla boş kontenjan ise imam hatip ve meslek liselerinde var. Örneğin İstanbul Sultanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 612 kontenjanının 273’ü, Beykoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 578 kontenjanının 211’i boş. Aynı şekilde İstanbul’da Ahmet Yesevi İmam Hatip Lisesi’nin 510 kontenjanının sadece 64’ü dolarken, 446’sı boş. Buna karşın Atatürk Fen Lisesi’nde 120 kontenjanda tek boş yer var. Galatasaray, İstanbul (Erkek), Kabataş Erkek, Cağaloğlu Anadolu gibi liselerde ise boş kontenjan yok.

Lise kayıt işlemleri başlıyor. Öğrenciler istemeleri halinde Ağustos-Eylül 2017 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir. Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir ortaokul müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabilecektir.

Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda 3 tercih yapacak ve bu tercihlerini bir ortaokul müdürlüğünden onaylatacaklardır. Alınan tercihler doğrultusunda yerleştirmeye esas nakiller YEP üstünlüğüne göre merkezî olarak yapılacaktır. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları ise, Ağustos ve Eylül 2017 tarihlerinde ilan edilecektir.

EK TERCİHLER

1. Tercihler: 14 Ağustos Pazartesi -18 Ağustos Cuma

2. Tercihler: 21 Ağustos Pazartesi – 25 Ağustos Cuma

3. Tercihler: 28 Ağustos Pazartesi-6 Eylül Çarşamba

Tercihlerinden birine yerleşemeyen veya yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için nakil döneminde bir şans daha sunulacak. Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından boş kalan kontenjanlar için il/ilçe sınırları içerisinde 5 tercih hakkı tanınacak.

2017-2018 E-OKUL LİSE KAYIT İŞLEMLERİ

İstediğiniz devlet okulunda boş kontenjan olursa ve puanlarınız yeterse, nakil döneminde başvuru yapabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı, bu uygulamayla devlet liselerindeki yığılmaları önlemeyi hedefliyor. Bu nedenle özel okula kayıt tarihlerini öne aldı. Eğitim uzmanları ise ailelerin ve öğrencilerin iyi düşünerek, kafasında soru işaret kalmayacak şekilde karar vermesinden yana.

Yerleştirme sonunda tercihlerine göre bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca boş kalan kontenjanlar için il/ilçe sınırları içerisinde 5 (beş) tercih alınarak YEP üstünlüğüne göre 24 Ağustos 2017 tarihine kadar merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilecektir. Tercih işlemleri, Bakanlığımız , veya internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, öğrenci velisi tarafından 24 Ağustos 2017 tarihine kadar yapıldı.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları adresinde açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir. E-Okul ile lise boş kontenjan sorgulamak mümkün iken, TEOG sınavı sonrası 9.sınıflar ve dönem başlamadan önce 10. 11. ve 12. sınıflar lise nakil işlemleri için hangi lisede ne kadar boş kontenjan olduğunu öğrenmek için E-Okul sisteminden faydalanabiliyorlar.

HANGİ OKULLARA NAKİL YAPILABİLİR?

(1) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan fen, sosyal bilimler, Anadolu,

Anadolu öğretmen ve Anadolu imam-hatip liselerine nakil ve geçişler;

a) Okulların her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde,

b) Okullar arasında onuncu sınıfın sonuna kadar,

c) Bu okulların dışındaki diğer okullardan bu okullara onuncu sınıfın sonuna kadar nakil yapılır.







E-E KAYIT İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

E-okul ile tüm öğrenciler yeni kayıt, nakil gibi işlemlerin tamamını evraksız bağışsız bir şekilde online olarak e- kayıt yöntemiyle yapabilecek.

E- Okul ilköğretime yeni başlayacakların kayıtları ilk defa olacaklar e-okula girip sistem tarafından otomatik olarak yerleştirilecek. 5. sınıfa başlayacak öğrenciler ortaokul olarak belirlenen okullarda eğitimlerine devam edecek.

1. sınıfa başlayacak öğrenciler de ilkokul olarak belirlenen okullara sadece e-okul üzerinden kayıt yaptıracaklar.Bunlar daha evvel ev adreslerine göre belirlenen en yakın okula verilecektir. E-Okul sistemi tarafından tüm öğrencilerin, adreslerinin bulunduğu en yakın ilköğretim okuluna kayıtları yapılacaktır. İnternet üzerinden e- okul kayıt yerine girerek okula başlayacak çocuğun T.C kimlik numarasını girerek öğreniliyor.

1- Kayıt ve nakillerde adres kontrolü olacak mı?

Resmî tüm ilkokul ve ortaokullara kayıt ve nakiller öğrencilerin ulusal adres veri tabanındaki bilgileri ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonu kararı doğrultusunda yerleşim yeri adresi (birinci adres) esaslı yapılacaktır.

2- 2010 Nisan-Eylül doğumlu çocukların kesin kayıtları nasıl olacaktır?

Bu yaş grubundaki çocuklar ikametlerine uygun ilkokullara geçici olarak yerleştirilmişlerdir. Çocuğunu birinci sınıfa göndermek isteyen velilerimizin okula yazılı istekte bulunmaları yeterli olacaktır.

3- Kaydı hiçbir okulda gözükmeyen çocukların velileri hangi işlemi yapacak?



Velilerimiz öncelikle ilçe nüfus müdürlüğüne giderek adres kontrolü yaptıracak, ardından ilçe milli eğitim müdürlüğüne giderek yetkilileri bilgilendirecektir. İlgililer ise ilçe adres havuzundaki adresleri ilgili okullarla ilişkilendirecektir.

4- Görev yeri değişen kamu görevlileri ile ikameti değişen vatandaşlarımızın çocuklarının birinci sınıfa kaydı veya nakli nasıl olacak?

Yerleştirmeden sonra görev yeri değişen kamu görevlileri ile ikameti değişen vatandaşlarımızın çocuklarının birinci sınıfa kaydı, yeni adresiyle uyumlu okula sistem tarafından yapılacaktır. Ancak eski okula kesin kayıt yapılan çocukların adresi değiştikten sonraki yeni adresine uyumlu okula nakli, e-okulda nakiller açıldığında yapılacaktır.