Liselere giriş için uzmanlar öğrencileri uyardı: Sakın ders çalışmayı bırakmayın

Sabah'ın haberine göre TEOG'un kaldırılması kararının ardından milyonlarca öğrenci ve veli gelecek yeni sistemin detaylarını heyecanla beklemeye başladı. Bu süreçte öğrencilerin en çok aklına takılan soru "TEOG kaldırılıyorsa sınava hazırlanmayı bırakmalı mıyım?" sorusu oldu. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım bir müddet daha açık uçlu sorulardan oluşan dar kapsamlı tek bir sınav yapılacağını açıkladı. Ancak bu sınavdan alınan puan mezuniyet notu hesaplamasında kullanılacak. Liseye giriş sisteminde not ortalamaları ve bu mezuniyet puanları etkili olacak. Bu nedenle rehavete kapılmadan ders çalışmaya devam etmek gerekiyor. Ayrıca sosyal aktiviteler de liselere girişte etkili olacağı için şimdiden okulunuzdaki ilgi alanınıza uygun sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılın. Açık uçlu sorular için bol bol kitap okuyun. Bu süreçte öğrenci ve velilerin kafasına takılabilecek diğer soruları uzmanlar şöyle yanıtladı:

1- Açık uçlu sorulardan oluşan bir sınav için nasıl ders çalışma yöntemi izlenmeli?

Şimdiden sadece 8'inci sınıf konularına değil 5, 6 ve 7'nci sınıfta işlenmiş konuları da tekrar etmeye başlamak gerek. Analitik düşünme becerilerinin sorgulanacağı açık uçlu sorular için bol bol kitap okunmalı.

2- Adrese bağlı yerleştirme yapılacaksa istenen okulun bulunduğu semte taşınmak gerekir mi?

Bir okula sadece o bölgedeki öğrenciler giderse zaten o okulun diğer okullardan farkı kalmayacak. Bu nedenle taşınmaya gerek yok.

3- Açık uçlu sorulardan oluşan tek bir sınava TEOG gibi hazırlanmak gerekir mi?

Yazılı sınav soruları bu yıl işlediğiniz derslerle ilgili kazanımları kapsayacak. Başarı için düzenli çalışmanız önemli. Ancak bu sınav TEOG gibi yerleştirmede belirleyici unsur olmayacak, mezuniyet notu hesaplamasında kullanılacak. Bu nedenle TEOG'daki kadar stres yaşamanızı gerektirecek bir durum yok. Siz düzenli çalışmayı bırakmayın.

4- Özel okullar nasıl öğrenci alacak?

Henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak bu okullara kendi sınavlarını yapma hakkı verilebileceği gibi özel okullar ortak bir sınav da yapabilir.

5- Meslek liselerine nasıl öğrenci alınabilir?

Sağlık raporu, fiziki yeterlilik, mülakat gibi herhangi bir önkoşulu olmayan okullara başvuru sırası veya not ortalamasına göre öğrenci alınabilir. Ön şartı olan okullar şartlarını açıklayıp kriterlerine uygun öğrencileri seçebilirler.

6- Sanat ve spor liseleri öğrencilerini nasıl alacak?

Bu okullar daha önceki yıllarda olduğu gibi yetenek sınavı ile öğrenci almaya devam edecek