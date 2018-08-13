Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları MEB tarafından açıklandı. Tercihler doğrultusunda bir okula yerleşemeyen öğrenciler ve ya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler cuma günü nakil tercih işlemlerini tamamlamıştı. İşte, LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları ve detaylı bilgiler...

Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, ilk nakil dönemi kapsamındaki tercihlerini cuma günü 17:00'da kadar yapabildi. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabildi. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.