Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS (Liselere Geçiş Sınavı) 1. nakil sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığının 2018 takvimine göre, kayıt hakkı kazandığı okulu değiştirmek isteyen ya da herhangi bir liseye yerleşemeyen adayların başvurduğu 1. nakil yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Öğrenciler nakil sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının sitesinden veya e-Okul'dan öğrenebilecek.
- AA
LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları MEB tarafından açıklandı. Tercihler doğrultusunda bir okula yerleşemeyen öğrenciler ve ya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler cuma günü nakil tercih işlemlerini tamamlamıştı. İşte, LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları ve detaylı bilgiler...
Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, ilk nakil dönemi kapsamındaki tercihlerini cuma günü 17:00'da kadar yapabildi. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabildi. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.
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