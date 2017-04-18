Liselileri rüya gibi bir final bekliyor

Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerin profesyonel müzik hayatına adım atma hayallerini gerçeğe dönüştüren Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğindeki End Productions tarafından, fizy sponsorluğunda gerçekleşen fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın finalistleri belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan elemelerde 49 ilden 465 okul sahne almış ve büyük finale kalmak için kıyasıya yarışmışlardı.

Liselileri Dev Finalde Muhteşem Jüri Bekliyor

Yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu’nun başkanlığını yapacağı, toplam 6 kategoride ilk üçe girenlere muhteşem ödüllerin dağıtılacağı final jürisinde, birbirinden ünlü konuklar ve gazeteciler yer alıyor. Martha Wash, İskender Paydaş, Turhan Yükseler, Samsun Demir, Fuat Güner, Ayça Varlıer, Tarkan Gözübüyük, Harun Tekin, Yeşim Salkım, Olcayto Ahmet Tuğsuz, Ogün Sanlısoy, Figen Çakmak, Seyyal Taner, Meltem Taşkıran, Edis gibi müzik dünyasının ünlü isimlerine, Cem Ceminay, Ömür Gedik, Mehmet Coşkundeniz, Mehmet Çalışkan, İlker Gezici, Tolga Akyıldız, Sebla Koçan, Nazlı Mengi, Selay Sarı, Meltem Fıratlı, Ceren Çıplak, Uygar Taylan, Suat Kavukluoğlu, İpek Koşan, Çağlan Tekil, Elif Aktuğ gibi Türkiye’nin en önemli gazeteci ve televizyoncuları eşlik edecek.

Serhat Hacıpaşalıoğlu Dünyaca Ünlü Sanatçıyı Türkiye’ye Getiriyor

Yarışmanın aralıksız 20 yıldır yapımcılığını yürüten ve Türkiye’nin dünya müzik piyasasındaki temsilcilerinden Serhat Hacıpaşalıoğlu, dünyaca ünlü bir sanatçıyı liselilerle buluşturacak.. Amerika’nın, pop, R&B ve dans müziğindeki kült sanatçılarından, ‘’It’s Raining Man’’ şarkısıyla hafızalara kazınan Martha Wash, jürinin onur konuğu olarak Türkiye’ye geliyor. Gecede ‘’Legend of Pop’’ ödülünün verileceği sanatçı, jüri üyeliğinin yanı sıra törende iki şarkısıyla sahne de alacak.

Büyük Finalde 34 Okul Yarışacak

Elemeleri geçip finale kalma başarısı gösteren 31 okulun öğrencileri 22 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde, dev jürinin önüne çıkarak bütün hünerlerini ortaya koyacak. Ön jüri tarafından yapılan değerlendirmede finalist olan 31 okula, fizy platformundan yapılan herkese açık oylamada en çok oyu alan 3 okul daha eklenecek. Toplam 34 okulun yarışacağı günde finalin ve ödül töreninin sürprizleri ise yarışmaya ayrı bir renk katacak.

‘’Yılın Genç Yıldızı Ödülü ‘’ Güliz Ayla’ya

‘’Olmazsan Olmaz’’ şarkısıyla herkesin beğenisi kazanan yeni yıldızlardan Güliz Ayla ise ‘’Yılın Genç Yıldızı’’ ödülünü alacak. Genç şarkıcı en sevilen şarkısıyla liseliler için sahne alacak. Ödül töreninde pop müziğinin genç yıldızlarından Edis ise “Dudak” şarkısını liseliler için seslendirecek. 2010 ‘da Liseler Arası Müzik Yarışması’nın en iyi erkek solisti olan, son dönemde ‘’Salla Gitsin’’ şarkısıyla listelere çok iyi bir giriş yapan Baran Bayraktar da sevilen şarkısıyla sahnede olacak

Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacak ödül töreninin ardından, Türk pop müziğinin en iyi isimlerinden Hande Yener, sevilen şarkılarıyla öğrencilere muhteşem bir konser vererek kutlamalara ortak olacak.