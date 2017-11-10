Liseye kayıtta 3 yenilik

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği liseye geçiş sisteminde 3 yeni karar alındı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın geçtiğimiz hafta kamuoyuna açıkladığı liseye geçiş sistemine ilişkin ayrıntılar netleşti. Bu sene sınava girecek olan öğrencinin, 6 ve 7'inin müfredatına hazırlıklı olmadığı eleştirileri üzerine bakanlık bir kereye mahsus sadece 8'inci sınıf müfredatını sormaya karar verdi.

HORMONLU NOT ÖNLEMİ

Sabah'ın haberine göre sınavda sorulacak soru sayısını yeniden değerlendirmeye alan bakanlık ayrıca sorulacak derslerin içeriklerini netleştirdi. Sınavda Türkçe, matematik, fen, sosyal bilimler, din kültürü ve ahlak bilgisi olmak üzere temel zorunlu derslerden soru sorulacak. Tartışılan bir diğer konu ise okul başarı puanının sınava etkisiydi... Hormonlu not olmaması için okul başarı puanını oransal olarak eklemek yerine sınavda bir eşitlik olması durumunda okul başarı puanı üstünlüğüne bakılmasını planlıyor. Fakat bu konuyla ilgili son karar henüz verilmedi.

DOĞRU BİLİNEN 4 YANLIŞ

1- TBMM bütçe görüşmelerinde gündeme gelen, artık Hakkârili bir öğrencinin İstanbul Kabataş Lisesi'nde okuyamayacağı iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor. Yeni modelde, sınava giren öğrenci farklı illerden istediği 5 okulu tercih edebilecek.

2- Mahalledeki okula kayıtla ilgili olarak '6 ay adres değiştirilemeyecek' gibi iddialar ise kamuoyunda sınava ilişkin olumsuz algı ve paniğe neden oluyor. Anayasal bir hak olan seyahat özgürlüğüne kısıtlama olması söz konusu değil. İlkokul ve ortaokulda olduğu gibi aileler istediği zaman taşındıkları yere nakil yapabilecek.

3- Eğitim bölgelerinin 4-5 kilometre mesafeyle sınırlandırması gibi bir durum da söz konusu olmayacak. Her eğitim bölgesi, öğrenci sayısı ve öğrencilerin okul türü talapleri göz önünde bulundurularak uyarlanacak.

4- 'Fen Lisesi manzaralı ev" satışı, aileleri ve velileri yanıltıyor. Fen lisesinin yakınında ev tutmaya gerek yok zira zaten çok talep gören bu liseler sınavla alım yapacak. Sınavsız alım yapan liselerin ise ortalaması birbirine benzer olacağı için adres ya da nüfus taşınması da beklenmiyor.