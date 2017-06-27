LYS ne zaman açıklanacak 2017 ÖSYM son dakika açıklaması osym.gov.tr

LYS ne zaman açıklanacak, LYS sonuçları 2017 merakla araştırılıyor. Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)’na lise öğrenimini tamamlamış, üniversitelerin dört yıllık bölümlerine girmek isteyen binlerce öğrenci başvuruyor. Adaylar öncelikle Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na daha sonra da LYS’ye giriyorlar. İkinci sınava girmek için baraj puanını almış olmak gerekiyor. LYS, sosyal bilimler, fen bilimleri, yabancı dil, edebiyat-coğrafya ve matematik olmak üzere 5 oturumdan oluşuyor. Sınavlar 2017 yılında 10-11 Temmuz ve 17-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. İlk olarak Sosyal Bilimler sınavı yapıldı. Son sınav ise 18 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen yabancı dil sınavı oldu. Adaylara genel olarak 135 dakika verildi. Bu süre içerisinde soruları cevapladılar. Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YGS-LYS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor. Haberimiz üzerinden bu sihirbaza ulaşabilirsiniz.

LYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LYS sonuçları 11 Temmuz 2017’de açıklanacak. LYS sonuçları ile ilgili adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar LYS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden, sms ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olup YGS sonuçları da LYS sonrasında internetten duyurulacak olan sınav sonuç bilgilerinde de yer alacaktır.

LYS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı. Bu nedenle, adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin osym.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kılavuza göre, adaylar tercihlerini 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapacak. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik yapılabilecek.

YÖK ATLASI NEDİR?

Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

Lisansın yanı sıra önlisans için de bu sistemden bulunmaktadır.

LYS NET HESAPLAMA MOTURU

YGS-LYS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor. 2016 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin YGS/LYS testlerinde yaptıkları Net Ortalamaları burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur.

Net Sihirbazı'nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Ortalama net değerleri doğrudan 2015'te lisans/önlinans programlarına yerleşenlerin YGS/LYS'deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.

Ortalama değerlerin kullanılmasındaki amaç, üniversite adaylarına hedef koyarken emniyet payı kalacak şekilde yol göstermektir. Net ortalamaları hesaplanırken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşenlerin, önlisans programlarında ise YGS puanı ile yerleşenlerin netleri dikkate alınmıştır (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında).

LYS-5 YABANCI DİL SINAVI TWİTTER YORUMLARI

Beyza ayşe: 9 yıl simple present öğretip lys'de ingilizce paragraf yorumlatmak ne kadar adil #lys5

aslı‏ : eee dil bolumu okudugun icin instadaki butun fotograflarina ingilizce aciklama yaptigina gore lys dilde de full yapmissindir sen

SEDA Çelik: Ya neden lys yi ramazanda yaparsınız ki zaten şehrin diğer ucunda ki okula gönderiyorsunuz bayılıcam şimdi

Sevgi‏ : Lys özel sivilcelerim artık defolup gidebilirsiniz yüzümden

Nur Sultan‏: Yok be ne ağlaması gözüme lys kaçtı diyorum

Kağan‏ kömürcü: Telefon olmadan önce napıyoduk sorusunun cevabıyla LYS olmadan önce napıyoduk sorusunun cevabının aynı olduğunu farkettim az önce

LYS -3 EDEBİYAT COĞRAFYA SINAV YORUMLARI

- #lys3 Coğrafya'nın bu kadar kolay olması, Edebiyat'ta bu kadar süre kalması ne kadar doğruydu acaba

- #lys3 edebiyatta öyle bir zaman arttı ki bıraksalar coğrafya konularını bitirip geri gelecektim.

-O kadar yavaş çözmeme rağmen son 25 dk uyudum #lys3

-Böyle kolay bir sınav görmedim ben abi. Tm puanım mf'den fazla gelecek orası kesin #lys3

-Coğrafya kolay mıydı zor muydu anlamadım burada kaldım resmen #lys3

-Her akşam güneşin battığı yerden gözlerin doğuyor gecelerime dizelerini görüp duraksayanlar derneği #lys3

-Sınav o kadar kolaydı ki bir sayısal olarak sizlerin önüne geçmek istemedim ve 40 dk boyunca yattım #lys3

-Lisedeki edebiyat sınavı daha zordu, bu nasıl bir kolay bir sınav #lys3

-44 edebiyat 21 coğrafya sayısalcı olmama rağmen aşırı basitdi #lys3

-Nerde postmodern yazarlar? Nerede bireyci eserler? Nerede toplumcu gercekçiler? Hani 80 sonrası? Göremedim bağımsızları?

-#lys3 ya sen edebiyatsın bu kadar kolay olmayı hak etmiyorsun...