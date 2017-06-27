LYS sonuçları ne zaman açıklanacak 2017 ÖSYM son dakika açıklaması osym.gov.tr
LYS ne zaman açıklanacak 2017 hangi tarihte açıklanacağı ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Her sene tekrarlanan Lisans Yerleştirme Sınavları 2017 yılında 10 Haziran’da Sosyal Bilimler sınavı ile başladı. Son sınav ise 18 Haziran’da yapıldı. Adaylar 10-11 ve 17-18 Haziran tarihlerinde sınavlara girdiler. Öğrenciler sosyal bilimler, fen bilimleri, yabancı dil, edebiyat coğrafya ve olmak üzere toplamda beş oturuma girdiler. Her öğrenci üniversitede girmek istediği bölümün aldığı puan türüne göre uygun olan sınav veya sınavlara girdi. ÖSYM LYS sınav sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle…
LYS ne zaman açıklanacak, LYS sonuçları 2017 merakla araştırılıyor. Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)’na lise öğrenimini tamamlamış, üniversitelerin dört yıllık bölümlerine girmek isteyen binlerce öğrenci başvuruyor. Adaylar öncelikle Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na daha sonra da LYS’ye giriyorlar. İkinci sınava girmek için baraj puanını almış olmak gerekiyor. LYS, sosyal bilimler, fen bilimleri, yabancı dil, edebiyat-coğrafya ve matematik olmak üzere 5 oturumdan oluşuyor. Sınavlar 2017 yılında 10-11 Temmuz ve 17-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. İlk olarak Sosyal Bilimler sınavı yapıldı. Son sınav ise 18 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen yabancı dil sınavı oldu. Adaylara genel olarak 135 dakika verildi. Bu süre içerisinde soruları cevapladılar. Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YGS-LYS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor. Haberimiz üzerinden bu sihirbaza ulaşabilirsiniz.
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LYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
LYS sonuçları 11 Temmuz 2017’de açıklanacak. LYS sonuçları ile ilgili adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar LYS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden, sms ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olup YGS sonuçları da LYS sonrasında internetten duyurulacak olan sınav sonuç bilgilerinde de yer alacaktır.
LYS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı. Bu nedenle, adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin osym.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek.
Kılavuza göre, adaylar tercihlerini 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapacak. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik yapılabilecek.
YÖK ATLASI NEDİR?
Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.
“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
Lisansın yanı sıra önlisans için de bu sistemden bulunmaktadır.
LYS NET HESAPLAMA MOTURU
YGS-LYS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor. 2016 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin YGS/LYS testlerinde yaptıkları Net Ortalamaları burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur.
Net Sihirbazı'nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Ortalama net değerleri doğrudan 2015'te lisans/önlinans programlarına yerleşenlerin YGS/LYS'deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.
Ortalama değerlerin kullanılmasındaki amaç, üniversite adaylarına hedef koyarken emniyet payı kalacak şekilde yol göstermektir. Net ortalamaları hesaplanırken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşenlerin, önlisans programlarında ise YGS puanı ile yerleşenlerin netleri dikkate alınmıştır (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında).
LYS-5 YABANCI DİL SINAVI TWİTTER YORUMLARI
Beyza ayşe: 9 yıl simple present öğretip lys'de ingilizce paragraf yorumlatmak ne kadar adil #lys5
aslı : eee dil bolumu okudugun icin instadaki butun fotograflarina ingilizce aciklama yaptigina gore lys dilde de full yapmissindir sen
SEDA Çelik: Ya neden lys yi ramazanda yaparsınız ki zaten şehrin diğer ucunda ki okula gönderiyorsunuz bayılıcam şimdi
Sevgi : Lys özel sivilcelerim artık defolup gidebilirsiniz yüzümden
Nur Sultan: Yok be ne ağlaması gözüme lys kaçtı diyorum
Kağan kömürcü: Telefon olmadan önce napıyoduk sorusunun cevabıyla LYS olmadan önce napıyoduk sorusunun cevabının aynı olduğunu farkettim az önce
LYS -3 EDEBİYAT COĞRAFYA SINAV YORUMLARI
LYS FEN BİLİMLERİ SINAV YORUMLARI
Muhammet: #lys #kimya : kovalent #biyoloji : refleks #fizik :bilmiyorum
Bülent : Herkese ygs kimya, sana lys fizik.
Kafa Yine Jüpiter: Fizik sorusunda jüpiteri görmek beni çok mutlu etti tesekkur ederim ÖSYM #Lys #lys2
Kerem Yılmaz: Lys Fen bilimleri sınav zorluğu (temsili) 1 artı 1= 2 #lys
Safa Başaran: Bugün ki LYS oturumundan sonra kayıt için verdiğim paraya acıdım
Ziya Tokdemir: Galiba bu kısa cevaplı soruları TEOG öğrencilerine hazırladınız girenler LYS öğrencisi hocam yanlışlık var. @OSYMbaskanligi #lys2
Mustafa Kemal Uğur : Lys de bittiğine göre artık ygs çalışabilirim
Anıl Öztürk: LYS Kimya sorularını Baeyer'in notlarından çalmışlar. Adamın bir ömür çözemediğini biz 45 dakikada nasıl çözelim hiç düşünmediniz mi?#lys2
Mahmut Uyar: Gece iyi ki uyumamışım yoksa lys de vakit geçmiycek .
can bal: Lys yavaaşşşşş çiğerimi söktün #lys2
Mevlüt oz: Kardeşim biz LYS biyolojiye girdik TUS'a değil sorular falan mı karıştı @OSYMbaskanligi #lysfen #lys2017
yasin aktaş: lys bu gün de kimlerin ciğerini söktü acaba #lys
serifenur simsek: Bağcılarlı çocuk:
-Hocam, bi goy goy var. Sınavda bayılırsan ya da ölürsen artı 200 puan gibi. O gerçek mi?
-Asdfgf deneyelim. #LYS
samet pekdemir : #lys2 Lys kimya soruları gibisin çözemiyorum.
Melissa Alcı : Peki bir tm ci olarak lys fenden 41 soru yapmama ne demeli?
SEDA Çelik: Ya neden lys yi ramazanda yaparsınız ki zaten şehrin diğer ucunda ki okula gönderiyorsunuz bayılıcam şimdi
Sevgi : Lys özel sivilcelerim artık defolup gidebilirsiniz yüzümden
Nur Sultan: Yok be ne ağlaması gözüme lys kaçtı diyorum
Kağan kömürcü: Telefon olmadan önce napıyoduk sorusunun cevabıyla LYS olmadan önce napıyoduk sorusunun cevabının aynı olduğunu farkettim az önce
TERCİH İÇİN 180 PUAN ŞARTI VAR
Önümüzdeki haziran ayında yapılacak LYS’lerin ardından adayların hem YGS hem de LYS yerleştirme puanları ortaöğretim başarı puanları eklenerek açıklanacak. Tercihlerde bu puanlar kullanılacak. LYS’de de tercih hakkına sahip olabilmek için 180 puan barajı olacak. LYS’de 180 ve üzerinde puan alanlar LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını ve önlisans programlarını tercih edebilecek. LYS’de 180 ve üzeri puanı olmayan adayların; sadece meslek yüksekokulu önlisans programları, açıköğretim programları ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olacak.
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