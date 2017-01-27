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MEB bin 500 engelli öğretmen ataması yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen ataması kapsamında bin 500 öğretmen ataması yapılacağını ve başvuruların 21-24 Şubat tarihleri arasında alınacağını bildirdi.

  • İHA
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Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan duyuruda, "Engelli öğretmen ataması kapsamında bin 500 öğretmen ataması yapılacak, başvurular ise 21-24 Şubat tarihleri arasında alınacak" denildi.
 

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