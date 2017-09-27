MEB Müsteşarı Tekin: Liseye geçişte herhangi bir merkezi sınav olmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, TEOG sisteminin yerine üzerinde çalışılan modele ilişkin, 'Ana felsefesi liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocukların daha çok yeteneklerine, ilgilerine göre liselere yerleştirildiği bir model.' değerlendirmesini yaptı.
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