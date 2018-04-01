MEB özür diledi: Telafi sınavı yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), resmî internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, 31 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında, cevap kağıtlarında teknik bir hata olduğunu duyurdu.

Telafi sınavı ne zaman yapılacak?

MEB’den yapılan açıklamada, açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrıldığı belirtilerek, 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacağı bildirildi.

"Öğrencilerden özür diliyoruz"

Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacağının kaydedildiği açıklamada, "Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz" denildi.