MEB son dakika açýklamasý! AÖL sonuçlarý aol.meb.gov.tr'de ne zaman açýklanacak?

AÖL açýk lise 1. dönem sýnavlarý 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde 3 oturum þeklinde yapýldý. Binlerce öðrenci Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) bünyesinde bulunan açýk lise 1. dönem sýnavlarýna girdi ve heyecanla sonuçlarýn açýklanmasýný bekliyor. MEB'in resmi Ýnternet sitesinde yapýlan açýklamada yer alan 2016 – 2017 Açýk Öðretim Lisesi iþ takvimine göre AÖL sonuçlarý 30 Ocak'ta açýklanacak. AÖL açýk lise 1. dönem sýnav sonuçlarýna aþaðýdaki linkten ulaþabilirsiniz.

KAR NEDENÝYLE SINAVA GÝREMEYENLERE TELAFÝ HAKKI VERÝLECEK

7-8 Ocak 2017 tarihlerinde yapýlan AÖL 1. dönem sýnavlarý sýrasýnda Ýstanbul'da aþýrý soðuk ve yoðun kar yaðýþlý bir hava hakimdi. Bu durum ulaþýmda aksamalara neden oldu ve birçok açýk lise öðrencisi sýnava gidemedi, gitmek istese de sýnav yerine ulaþamadý. Bu durum sýnava giremeyenler arasýnda sýnavlarýn tekrar edilmesi veya telafi sýnavý yapýlmasý isteðine yol açtý. Son açýklama ise MEB yetkililerinden geldi.

Öðrencilerin maðdur olmasý üzerine sýnava giremeyen öðrenciler için ikinci bir hak tanýnacaðý bildirildi. Açýklamada bulunan MEB yetkilileri sýnav takvimindeki sýkýþýklýk sebebiyle genel bir erteleme yapamadýklarýný belirtti. Yetkililer, Ýstanbul'da kar nedeniyle sýnava giremeyen öðrenciler için telafi sýnavý hakký verileceðini söyledi.

AÖL ÝLK KAYIT ÝÞLEMLERÝ BAÞLADI

Açýköðretim Lisesine kayýtlý olan öðrenciler 2017’inin ilk sýnavýnýn sonuçlarýný merakla beklerken yeni kayýt yaptýracaklarýn beklediði haber geldi. MEB, resmi internet sitesi üzerinden Açýk Öðretim Lisesi ilk kayýt iþlemlerinin baþladýðýný duyurdu. Ana sayfada yapýlan duyuruda; “Açýk Öðretim Lisesi 2016-2017 eðitim-öðretim yýlý 2. Dönem ilk kayýt iþlemleri 13 Ocak-03 Þubat 2017 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr.” ifadesi kullanýldý.

YENÝ KAYIT YAPTIRACAK OLANLAR

Yeni Kayýt ücretini yatýrdýðýnýza dair dekont ve "Yeni Kayýt Baþvurusu Ýçin Gerekli Evraklar" baþlýðý altýnda yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte bulunduðunuz yerdeki irtibat bürosuna gidiniz. Kayýt iþlemi gerçekleþtirilen öðrenci "Ön Kayýt" durumundadýr. Ýrtibat bürolarý öðrenciye ait not giriþleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarýmý ve kredilendirme vs. gibi diðer bilgileri sisteme kaydederler. Bilgi giriþleri tamamlanýp giriþler kontrol edildikten sonra "Ön Kayýt" durumundaki öðrenci "Aktif " duruma getirilir.

Öðrencilik durumunuz Aktif hale geldikten sonra, size verilen öðrenci numarasý ve þifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz.

2016-2017 Eðitim-Öðretim yýlý II. dönem yeni kayýt iþlemleri 23 Ocak-03 Þubat 2017 tarihleri arasýnda yapýlacak.

ÝLK KAYIT ÝÇÝN GEREKLÝ EVRAKLAR

a) e-Okulda Kaydý Olan Öðrencilerden; Ýlköðretimi tamamlayanlar ile liselerin ara sýnýflarýndan ayrýlanlardan,

b) • Açýk Öðretim Lisesine kaydýnýn yapýlmasýný istediðine dair dilekçe,

c) • T.C. Kimlik Numarasýný gösteren belge istenir. Ayrýca sistem üzerinden alýnan kayýt raporunu imzalamalarý gerekmektedir.

b) e-Okulda Kaydý Olmayan Öðrenciler Ýçin; Ýlköðretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öðrencilerden;

• T.C. Kimlik Numarasýný gösteren belge,

• Ön cepheden ve son altý ay içinde çekilmiþ 4,5x6 cm. ebadýnda bir adet renkli vesikalýk fotoðraf,

• Ýlköðretim okulu veya ortaokul diplomasýnýn aslý (diplomasý kayýp olanlardan Diploma Kayýp Örneðinin aslý), istenir. Orta Öðretim Ara Sýnýflarýndan Ayrýlan Öðrencilerden;

• T.C. Kimlik Numarasýný gösteren belge,

• Ön cepheden ve son altý ay içinde çekilmiþ 4,5x6 cm. ebadýnda bir adet renkli vesikalýk fotoðraf,

• Tasdikname/tasdikname kayýp belgesinin ve ekinde okuduðu tüm sýnýflara ait not döküm çizelgesinin aslý,

• T.C Kimlik Numarasý olmayanlardan ilk kayýt sýnav bedelinin yatýrýldýðýný gösteren banka dekontunun aslý, istenir.

AÇIK ÖÐRETÝM LÝSESÝNE KÝMLER BAÞVURABÝLÝR?

a) Ýlköðretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrýlanlar,

c) Yurt dýþýnda öðrenim görmüþ olup, Ýl Milli Eðitim Müdürlükleri ya da Yurt Dýþýndaki Eðitim Müþavirliði/Eðitim Ataþeliklerinden, yukarýdaki (a) ve (b) maddelerindeki þartlardan birini taþýyan Denklik Belgesi almýþ olanlar. baþvurabilir.

KAYIT YENÝLEME ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILIR?

18 yaþýndan gün almamýþ olan Açýk Öðretim Lisesi öðrencilerinin yýlda 2 dönem, 3. Dönem sýnavýnýn ilk günü itibariyle 18 yaþýndan gün almýþ olanlarýn ise yýlda 3 dönem kayýt yenilemeleri zorunludur.

Öðrenciler, sýnavlara girebilmek için Kayýt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadýrlar. Kayýt Yenileme tarihleri, Açýk Öðretim Lisesi Müdürlüðü tarafýndan belirlenen iþ takviminde yayýnlanýr.

Öðrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öðrenciler, katýlým ücretini anlaþmalý bankalara yatýrdýðý günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler. Öðrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öðrenciler Halk Eðitimi Merkezi veya Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayýt yenilme iþlemlerini yaptýracaklardýr. Öðrencilik durumu Aktif hâle gelen öðrenciler, sisteme girerek sýnava girecekleri dersleri seçerler.

2016-2017 Eðitim-Öðretim yýlý II. dönem kayýt yenileme iþlemleri 30 Ocak-08 Þubat 2017 tarihinde yapýlacak.