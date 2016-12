MEB son dakika haberi 17 Aralık ehliyet sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı

Ehliyet sınavı MEB tarafından 17 Aralık'ta yapıldı. 17 Aralık 2016 Tarihinde Yapılan Motorlu Taşıt sürücü Kursiyerleri Sınavının Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları MEB tarafından yayımlandı. Sürücü adayları yaklaşık alacakları puanı hesaplayabilmek için soru ve cevaplara bakıyor. İşte meb.gov.tr'de yayımlanan 17 Aralık Ehliyet Sınavının soru ve cevapları...

17 ARALIK EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Ehliyet sınavı 17 Aralık Cumartesi günü yapıldı. Sınava giren adaylar ehliyet sınav sonuçlarını http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını görebilecek. 17 Aralık Ehliyet Sınavı sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. 17 Aralık ehliyet sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde ve www.star.com.tr'de yayınlanacak. MEB EHLİYET SINAVI SONUÇ SORGULAMA (Sonuçlar açıklandığında bu adresten öğrenebileceksiniz)

EHLİYET SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Adayların konulara göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, sınavda verilen yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Doğru cevap sayıları üzerinden her bir ders için 100 puandan üzerinden hesaplama yapılır. Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır. Merkezi sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

EHLİYET SINAVININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi, *e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması, *Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması, *e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi, *Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

2017 YILINDA YAPILACAK SINAV TARİHLERİ

2017/MTSKS-1 11 ŞUBAT 2017(saat 14.00)

2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)

2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)