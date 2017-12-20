MEBBİS alan değişikliği 2017 MEB son dakika Öğretmen alan değişikliği başvuru kılavuzu akıbeti ne oldu? Milyonlarca öğretmen adayı alan değişikliği başvurularını ve öğretmen alan değişikliği kılavuzunu merak ediyor. MEBBİS öğretmen alan değişikliği nasıl yapılır? MEB alan değişikliği 2017 son dakika açıklaması ne oldu? Öğretmen adayları bu soruların yanıtlarını internetten sık sık araştırma yaparak öğrenmeye çalışıyor. MEB alan değişikliği açıklamasında şu ifadelere yer vermişti; "Alanlar itibarı ile zorunluluk arz eden durumlar dikkate alınarak, öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları ise 18 – 22 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 27 Aralık 2017 tarihinde ilan edilecektir. Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenler, 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren ilişiklerini keserek yeni görev yerlerine başlayacaklardır." İşte MEBBİS alan değişikliği 2017 MEB son dakika Öğretmen alan değişikliği başvuru kılavuzuna ilişkin detaylı bilgiler haberimizde…

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ DETAYLARI

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü alanlar itibariyle zorunluluk arz eden durumlar dikkate alınarak 20– 26 Aralık 2017 tarihleri arasında öğretmenlerin alan değişikliği başvurularını alacak. Alan değişikliği başvuru sonuçları 29 Aralık 2017 tarihinde ilan edilecek. Alan değişikliği başvuruları sonrası alan değiştiren öğretmenler 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren ilişiklerini kesip yeni görev yerlerinde yeni alanlarında göreve başlayacaklar. Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 19 Ocak-5 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü geçtiğimiz gün alan değişikliği ile ilgili duyuru yayınladı. Duyuruda kapsamın dar olacağına değinildi. Bunun sebebi olarak atama bekleyen öğretmenler gösterildi. Duyuruda ayrıca 540 saatlik programı tamamlayan Sınıf öğretmenlerinin Özel Eğitim branşına geçebilecekleri vurgulandı. 540 saati tamamlayıp Özel Eğitim branşına geçmek için yıllardır bekleyen Sınıf öğretmenlerinin beklentileri karşılandı. 540 saatlik kursu tamamlayan Sınıf öğretmenlerinden çok büyük bir bölümünün Özel Eğitim branşına geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Alan değişikliği tamamlandığında Türkiye genelinde Sınıf öğretmenine ihtiyaç artmış olacak. Bu da önümüzdeki yaz yapılması planlanan 20 bin öğretmen atamasındaki branş bazında kontenjanlarda zaten üstün olan Sınıf öğretmenliğini daha da üstün hale getirecek. Atama sayısı kaç olursa olsun alan değişikliği sonrası ve sözleşmeli istihdam modeli devam ettikçe Sınıf öğretmenliği branşının toplam kontenjan payının en az %20'sini alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TARİHLERİ

Öğretmenlerin Alan Değişikliği Başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları bugün alınmaya başlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce açıkladığı takvime göre alan değişikliği başvurularını 18 Aralık ile 22 Aralık 2017 günleri arasında alacak.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu ile yapılacak ve okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince başvuru süresi içinde onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

KİMLER ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLECEK?

MEB tarafından illere gönderilen resmi yazı kapsamında;

Bir önceki alan değişikliğinde yaşanan 540 saatlik eğitim programı sorunu bu sefer alan değişikliği kapsamına alındı. Sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programını tamamlayan öğretmenler istemeleri halinde özel eğitim alanına geçebilecek.

Kapatılan alanlarda görev yapmakta olup görev yaptıkları alanlar dışında başka bir alanda yükseköğrenimini bitirenler Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararına göre mezun oldukları yükseköğrenim programının atanacakları alana da kaynak olması kaydıyla bu alanlara geçebilecekler.

NOT: Bu ikinci madde çerçevesinde sadece alanı kapatılan öğretmenlere alan değişiklik hakkı verilmektedir. Bu madde kapsamına giren alanlar genelde mesleki ve teknik eğitim veren alanlar içerisinde yer almaktadır. Örneğin Gemi Yapımı ve Matbaacılık alanları. Bu alanlarda görev yaparken alanının kapatılmasından dolayı bu alanda görev yapan öğretmenler için atanacak yer kalmamıştır. Bu yüzden bu alanlarda görev yapan öğretmenlere alan değişikliği hakkı tanınmıştır.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KRİTERLERİ NELERDİR?

Alan değişikliği işlemlerinde, öğretmenlerin halen görev yaptıkları alanlardaki ihtiyaç ile alan değişikliklerinin yapılabileceği alanlardaki ihtiyaç dikkate alınacak olup alan değişiklikleri sadece öğretmen ihtiyacı bulunan alanlara yapılacaktır.

Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecektir.

il içi, iller arası ve özür durumundan yer değişikliği yapılan öğretmenlerin il içi alan değişikliğine başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ağustos ayında iller arasında özür durumundan yer değiştirme başvurusunda bulunan ancak atanmak istedikleri illerde alanlarında açık norm kadro bulunmaması nedeniyle ataması yapılamayan öğretmenler, bulundukları il içinde alanlarının değiştirilmesi halinde özür durumundan yer değiştirme başvurusundan vazgeçmiş sayılacaklardır.

Eğitim kurumu yöneticileri, öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda ders yükü bulunması halinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir. Bu yöneticilerin görevli oldukları eğitim kurumunda alan değişikliklerinin yapılması halinde yöneticilik görevleri üzerlerinde kalacaktır.

Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında diğer eğitim kurumlarını tercih eden yöneticilerin, bulundukları eğitim kurumu dışındaki tercihlerinden birine alanları değiştirilerek atanmaları hâlinde yöneticilik görevleri sona erecektir.

Kadroları okul ve kurumlarda olup Bakanlık merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatında geçici görevlendirilen öğretmenlerden alan değişikliği gerçekleştirilenlerin geçici görevlendirmeleri sona erdirilerek yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır.

Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği başvurularının son günü esas alınacaktır.

Alan değişikliğine başvuracak öğretmenlerde adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranacaktır.

Öğretmenler için alan nedir?

MEB il içi, iller arası ve özür durumu kılavuzlarını yayımladı. Şimdi en çok merak edilen bir alan değiştirme kılavuzunun yayımlanıp yayınlanmayacağı... Çok sayıda soru geldiği için alan değişikliği nedir, kimler alan değişikliği isteyebilir, verilen sertfikalar alan değiştirmeye imkan sağlar mı gibi sorulara tek bir dosyada cevap veriyoruz.

MEBBİS MODÜLÜ NEDİR?

2015 Yılı Haziran ayından itibaren sınav görevlendirmeleri merkezî olarak MEBBİS-Sınav İşlemleri Modülünden yapılmaktadır. 2015 yılında 4 adet Ortak Sınav ve 4 adet Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi veya Açık Ortaokul sınavı ile 24 adet sınav ücreti karşılığı sınav görevlendirmeleri yapılmıştır. Sınav görevlendirmeleri sınav puanı esasına göre sınav yapılan ilçedeki görev isteyenler arasından en az sınav puanından başlayarak, sınav puanı eşitliği durumunda ise T.C. kimlik numarası küçük olan önceliklendirilerek yapılmaktadır. Ek ders karşılığı ücretlendirme yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretmenlerin maddî kayıplarını azaltmak için 1. Oturumda görev alan öğretmenlere sınavın diğer oturumlarında da görev verilmektedir. Ancak, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 04.01.2016 tarih ve 23078 sayılı yazısı gereği ek ders ücreti ödenecek sınavlarda 18/01/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav ücreti ödenmesi bildirilmiştir. Bu doğrultuda daha önceden ek ders ücreti karşılığında yapılan görevlendirmeler artık her oturumda ayrı ayrı değerlendirilerek sınav puanı en az olandan başlayarak yapılacaktır.