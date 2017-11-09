MEBBİS Öğretmen giriş MEBBİS MEB Öğretmene not verme dönemi

MEBBİS giriş nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen girişi nedir? MEBBİS’in açılımı; Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nin kısaltmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan elektronik hizmetlerin bütünü MEBBİS olarak ifade ediliyor. Başta e-Okul olmak üzere birçok hizmet, online olarak MEBBİS sayesinde kullanıcılara iletilir. MEBBİS içerisinde birçok elektronik uygulama barındırmaktadır. Bu uygulama modüllerinde bazı şunlardır: e-burs modülü,e-yatırım modülü,yönetici modülü,faaliyet modülü,e-mezun. Bu elektronik uygulamalar sayesinde eğitim camiasında görev yapan her düzeyde çalışan (müdür, yönetici, öğretmen v.s.) kendileri için uygun modülleri kullanarak elektronik ortamda işlemler yapma imkanına kavuşuyor. Taslak performans değerlendirme modeli, çoklu değerlendirmeyi esas alacak biçimde düzenlendi. Değerlendiricilerin, kurum müdürü, zümre öğretmenleri, öğretmenin zümresi dışındaki diğer öğretmenler, kendisi (öz değerlendirme), veli ve öğrenci olmak üzere 6 kaynaktan yapılması hedeflendi. Pilot çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nde (MEBBİS) hazırlanan Performans Değerlendirme Modülü üzerinden 23 Ekim'de başlatıldı.

12 PİLOT İL BELLİ OLDU

Hazırlanan taslak öğretmen performans değerlendirme modeli pilot çalışmasının gerçekleştirilmesi amacıyla Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde Ankara, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon'dan belirlenen okul müdürü ile 132 farklı türden kurumun müdürüne yönelik eğitim toplantısı yapıldı.

PERFORMANS 6 KAYNAKTAN TOPLANACAK

Taslak performans değerlendirme modeli, çoklu değerlendirmeyi esas alacak biçimde düzenlendi. Değerlendiricilerin, kurum müdürü, zümre öğretmenleri, öğretmenin zümresi dışındaki diğer öğretmenler, kendisi (öz değerlendirme), veli ve öğrenci olmak üzere 6 kaynaktan yapılması hedeflendi. Pilot çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nde (MEBBİS) hazırlanan Performans Değerlendirme Modülü üzerinden 23 Ekim'de başlatıldı. Pilot uygulama sürecinde, hazırlanan modelin testi, performans değerlendirme ölçeklerinin güvenilirlik çalışması ve değerlendirme sürecinde karşılaşılabilecek sorunların tespitine yönelik çalışmalar da yapılacak.

NOT VERİLECEK OLAN KRİTERLER NELERDİR?

Yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerde dikkate alınacak yeterlilikler, "Öğrencilere değer verme, anlama ve saygı gösterme, başaracağına inanma, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları ile kişisel gelişim özelliklerini bilme, öğrenciye rehberlik yapma, ulusal ve evrensel değerlere önem verme, öz değerlendirme yapabilme, kişisel gelişimini sağlama, okulun geliştirilmesine katkı yapma, dersi planlama ve materyal hazırlama, öğrenme ortamı oluşturma, ders dışı etkinlikler, zaman yönetimi, okul-aile-toplum ilişkileri.” şeklinde sıralandı.

YETERLİLİK ARANACAK

Öğretmende dikkate alınacak bazı yeterlilikler şöyle:

"Öğrencilere değer verme, anlama ve saygı gösterme, başaracağına inanma, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları ile kişisel gelişim özelliklerini bilme, öğrenciye rehberlik yapma, ulusal ve evrensel değerlere önem verme, öz değerlendirme yapabilme, kişisel gelişimini sağlama, okulun geliştirilmesine katkı yapma, dersi planlama ve materyal hazırlama, öğrenme ortamı oluşturma, ders dışı etkinlikler, zaman yönetimi, okul-aile- toplum ilişkileri."

MEBBİS NEDİR?

Mebbis kelimesinin anlamı; Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri demektir. MEB tarafından öğretmenlere özel olarak oluşturulan bu sistem, bu sene içerisinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Sistem içerisinde öğretmenlerin işlerini kolaylaştıracak ve bununla birlikte öğretmenlerin kullanımını zorunlu kılan servisler bulunmaktadır.

Şifre Hatırlatma İşlemleri

Sayın Mebbis Kullanıcısı,

Bu bölümü şifrenizi unuttuğunuzda kullanabilirsiniz. Şifrenizi tekrar belirlemek için aşağıda gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bilgiler doğru ise kullanıcınıza bağlı Cep Telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır.

Yeni şifrenizi belirlerken son üç şifrenizden farklı bir şifre belirlemeniz gerekmektedir.

Şifrenizin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına, harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat ediniz.

MEBBİS Kullanıcısı:

Giriş sayfasında hali hazırda kullandıkları MEBBİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabilirler. MEBBİS Kullanıcıları direkt modül içerisinden de yardım masasına ulaşabilirler. Bunun için MEBBİS içerisinde iken, ilgili modülün araç çubuğunda yer alan “Yardım Masası" simgesine tıklayarak direkt sisteme giriş yapabilir, ilgili modül kodu ve ekran kodu yardım masasına aktarılır.

MEBBİS Kullanıcısı İçin Talep Oluşturma:

Sisteme giriş yapan kullanıcı en soldaki “ANA MENÜ" bölümünden “Sorun Bildir" bağlantısını seçer. 2. Açılan bölümde sol taraftan ilgili birimin altından modül/sistem seçilir. Bu alan zorunludur. 3. Taleple ilgili açıklamalar kısa ve net bir şekilde girilir. (2000 karakter sınırı vardır.) Bu alan zorunludur. 4. İletişim bilgileri alanından “Ekle" düğmesinden iletişim bilgileri eklenir. İletişim bilgilerinden e-posta adresini girmek zorunludur. İletişim bilgileri sistemi ilk kullanımda eklenir, diğer kullanımlarda var olan iletişim bilgileri sistem tarafından otomatik olarak yüklenir. 5. Talep ile ilgili dosya(lar) eklenmek istenirse “TALEP İLE İLGİLİ DOSYALAR" alanından “Dosya Seç" düğmesi kullanılarak dosya seçildikten sonra “Ekle" düğmesine basılır. Dosya yükleme işlemi başarılı ise listeye eklenir. Birden fazla dosya yüklemek mümkündür. Her dosya için bu işlem tekrarlanmalıdır. Eklenebilecek dosya türleri “docx,doc,ppt,bmp,png,xls,pdf,txt,jpeg,jpg,pps,rar,zip" olup, azami dosya boyutu her dosya için 5 MB(megabayt) tır. En fazla yüklenebilecek dosya sayısı 10 dur. 6. “Gönder" düğmesine tıklanarak talep ilgili birime gönderilir.

MEBBİS öğretmen giriş panelini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) sistemi üzerinden giriş yapan öğretmenler eğitim ile ilgili, kayıt, başvuru, görev ve sınav işlemlerini kolayca yapabiliyor. Peki Mebbis nedir? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamındaki bu sistem hakkındaki detaylı bilgileri ve öğretmen giriş ekranını haberimizden görebilirsiniz. İşte tüm detaylar.