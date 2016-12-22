MEB'de 1980 kişi FETÖ'den açığa alındı! Açığa alınan öğretmen listesi açıklandı mı?
MEB 1980 personeli açığa aldı. MEB açığa alınan personel listesini yayımladı mı? Milli Eğitim Bakanlığınca, FETÖ soruşturması kapsamında bin 980 personel açığa alındı. Açığa alınan personelin içinde öğretmenler de bulunuyor. MEB açığa alınan öğretmenler isim listesi ve MEB açığa alınan personel listesi merak ediliyor. İşte konuyla ilgili detaylar.
MEB'de 1980 personelin daha açığa alındığı bildirildi. İnternette açığa alınan öğretmenlerin listesinin yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılmaya başlandı. MEB'de aralarında öğretmenlerin de bulunduğu bin 980 personel hakkında, FETÖ terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırma tedbiri alındı.
Bakanlıkta, "görevde bulunmasında sakınca görülmesi nedeniyle" uzaklaştırma tedbiri uygulanan personel hakkında inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor. MEB tarafından açığa alınan öğretmenlerin listesi henüz açıklanmadı. Açığa alınan personel listesi açıklandığında haberimizden ve www.star.com.tr'den bu listeye ulaşabileceksiniz.
MİLLİ EĞİTİM REKOR KIRDI
FETÖ'nün en fazla örgütlendiği kurum olan Milli Eğitim Bakanlığında 15 Temmuz sonrası binlerce öğretmen açığa alınmıştı. Hükümet, 01 Eylül 2016 tarihli KHK ile Milli Eğitim Bakanlığında aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 28 bin 163 çalışanı kamudan ihraç etti. Yapılan ilk değerlendirmelere göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrası MEB tarafından açığa alınan öğretmenlerin tamamı son KHK ile ihraç edildiği belirtiliyor.
MEB İLLERE GÖRE AÇIĞA ALMA LİSTESİ
İstanbul’da Açığa Alınan Öğretmenler: Yaklaşık olarak 3000 öğretmenin görevden alındığı belirtiliyor.
Ankara’da Açığa Alınan Öğretmenler: 1480 Öğretmen
Ağrı’da Açığa Alınan Öğretmenler: 176 Öğretmen
Manisa’da Açığa Alınan Öğretmenler: 48
Hatay’da Açığa Alınan Öğretmenler: 40
Batman’da Açığa Alınan Öğretmenler: 80
Sinop’ta Açığa Alınan Öğretmenler: Valiliğin yaptığı açıklamaya göre 86 öğretmen açığa alındı.
Mersin’de Açığa Alınan Öğretmenler: 466 öğretmen açığa alındı
Balıkesir’de Açığa Alınan Öğretmenler: 400 öğretmen açığa alınmıştır.
Bursa’da Açığa Alınan Öğretmenler: Yaklaşık olarak 900 öğretmen açığa alınmıştır.
Iğdır’da Açığa Alınan Öğretmenler: 26 öğretmen
Sivas’ta Açığa Alınan Öğretmenler: 276 öğretmen açığa alınmıştır.
Mardin’de Açığa Alınan Öğretmenler: 37 öğretmen
Malatya’da Açığa Alınan Öğretmenler: 315 öğretmen açığa alınmıştır.
Samsun’da Açığa Alınan Öğretmenler: 17 öğretmen
Afyon’da Açığa Alınan Öğretmenler: 422 öğretmen
Kilis’te Açığa Alınan Öğretmenler: 87 öğretmen görevden alınmış
Tunceli’de Açığa Alınan Öğretmenler: 16 öğretmen
Adana’da Açığa Alınan Öğretmenler: 473 öğretmen açığa alınmış
Van’da Açığa Alınan Öğretmenler: 117 öğretmen
Denizli’de Açığa Alınan Öğretmenler: 600 öğretmen
Trabzon’da Açığa Alınan Öğretmenler: 514 öğretmen açığa alınmıştır.
Şanlıurfa’da Açığa Alınan Öğretmenler: 512 öğretmen açığa alınmıştır.
Çanakkale’de Açığa Alınan Öğretmenler: 123 öğretmen
Bolu’da Açığa Alınan Öğretmenler: 146 Öğretmen
Gaziantep’te Açığa Alınan Öğretmenler: 671 öğretmen açığa alınmıştır.
Bitlis’te Açığa Alınan Öğretmenler: 101 öğretmen
Sakarya’da Açığa Alınan Öğretmenler: 200 öğretmen
Konya’da Açığa Alınan Öğretmenler: 30 öğretmen
Kastamonu’da Açığa Alınan Öğretmenler: 155 öğretmen
Diyarbakır’da Açığa Alınan Öğretmenler: 238 öğretmen
Erzurum’da Açığa Alınan Öğretmenler: 27 öğretmenin gözaltına alındığı haber yapıldı.
Trabzon’da Açığa Alınan Öğretmenler: Trabzon’da kamu çalışanı olarak yaklaşık 520 kişi açığa alındı.
Antalya’da Açığa Alınan Öğretmenler: Kumluca’da 46 öğretmen açığa alındı.
İzmir’de Açığa Alınan Öğretmenler: Tam sayı belli olmamakla beraber 1000’in üzerinde öğretmenin açığa alındığı konuşuluyor.
Açığa alınan öğretmenlerin listesi tam olarak belli olmasa da sendikalardan yapılan açıklamalara göre açığa alınan öğretmenlerin sendikalara göre dağılımı şu şekilde olmuştur.
*Memur Sen-Eğitim Bir Sen:3318
*Türkiye Kamu Sen-Türk Eğitim Sen:1371
*KESK-Eğitim Sen:88
AÇIĞA ALINMA NE DEMEK?
Açığa alınma devlet memurları kanunu'nun 137-145. açığa alınma şöyle tanımlanıyor: Görevi başında kalmasında sakınca görülecek "devlet memurları" hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Açığa alınan devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 işgünü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. görevden uzaklaştırma şayet bir disiplin kovuşturması kapsamında yapılıyorsa soruşturma ve uzaklaştırma en çok 3 ay devam edebilir.
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