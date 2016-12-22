MEB'de 1980 kişi FETÖ'den açığa alındı! Açığa alınan öğretmen listesi açıklandı mı?

MEB'de 1980 personelin daha açığa alındığı bildirildi. İnternette açığa alınan öğretmenlerin listesinin yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılmaya başlandı. MEB'de aralarında öğretmenlerin de bulunduğu bin 980 personel hakkında, FETÖ terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırma tedbiri alındı.

Bakanlıkta, "görevde bulunmasında sakınca görülmesi nedeniyle" uzaklaştırma tedbiri uygulanan personel hakkında inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor. MEB tarafından açığa alınan öğretmenlerin listesi henüz açıklanmadı. Açığa alınan personel listesi açıklandığında haberimizden ve www.star.com.tr'den bu listeye ulaşabileceksiniz.

MİLLİ EĞİTİM REKOR KIRDI

FETÖ'nün en fazla örgütlendiği kurum olan Milli Eğitim Bakanlığında 15 Temmuz sonrası binlerce öğretmen açığa alınmıştı. Hükümet, 01 Eylül 2016 tarihli KHK ile Milli Eğitim Bakanlığında aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 28 bin 163 çalışanı kamudan ihraç etti. Yapılan ilk değerlendirmelere göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrası MEB tarafından açığa alınan öğretmenlerin tamamı son KHK ile ihraç edildiği belirtiliyor.

MEB İLLERE GÖRE AÇIĞA ALMA LİSTESİ

İstanbul’da Açığa Alınan Öğretmenler: Yaklaşık olarak 3000 öğretmenin görevden alındığı belirtiliyor.

Ankara’da Açığa Alınan Öğretmenler: 1480 Öğretmen

Ağrı’da Açığa Alınan Öğretmenler: 176 Öğretmen

Manisa’da Açığa Alınan Öğretmenler: 48

Hatay’da Açığa Alınan Öğretmenler: 40

Batman’da Açığa Alınan Öğretmenler: 80

Sinop’ta Açığa Alınan Öğretmenler: Valiliğin yaptığı açıklamaya göre 86 öğretmen açığa alındı.

Mersin’de Açığa Alınan Öğretmenler: 466 öğretmen açığa alındı

Balıkesir’de Açığa Alınan Öğretmenler: 400 öğretmen açığa alınmıştır.

Bursa’da Açığa Alınan Öğretmenler: Yaklaşık olarak 900 öğretmen açığa alınmıştır.

Iğdır’da Açığa Alınan Öğretmenler: 26 öğretmen

Sivas’ta Açığa Alınan Öğretmenler: 276 öğretmen açığa alınmıştır.

Mardin’de Açığa Alınan Öğretmenler: 37 öğretmen

Malatya’da Açığa Alınan Öğretmenler: 315 öğretmen açığa alınmıştır.

Samsun’da Açığa Alınan Öğretmenler: 17 öğretmen

Afyon’da Açığa Alınan Öğretmenler: 422 öğretmen

Kilis’te Açığa Alınan Öğretmenler: 87 öğretmen görevden alınmış

Tunceli’de Açığa Alınan Öğretmenler: 16 öğretmen

Adana’da Açığa Alınan Öğretmenler: 473 öğretmen açığa alınmış

Van’da Açığa Alınan Öğretmenler: 117 öğretmen

Denizli’de Açığa Alınan Öğretmenler: 600 öğretmen

Trabzon’da Açığa Alınan Öğretmenler: 514 öğretmen açığa alınmıştır.

Şanlıurfa’da Açığa Alınan Öğretmenler: 512 öğretmen açığa alınmıştır.

Çanakkale’de Açığa Alınan Öğretmenler: 123 öğretmen

Bolu’da Açığa Alınan Öğretmenler: 146 Öğretmen

Gaziantep’te Açığa Alınan Öğretmenler: 671 öğretmen açığa alınmıştır.

Bitlis’te Açığa Alınan Öğretmenler: 101 öğretmen

Sakarya’da Açığa Alınan Öğretmenler: 200 öğretmen

Konya’da Açığa Alınan Öğretmenler: 30 öğretmen

Kastamonu’da Açığa Alınan Öğretmenler: 155 öğretmen

Diyarbakır’da Açığa Alınan Öğretmenler: 238 öğretmen

Erzurum’da Açığa Alınan Öğretmenler: 27 öğretmenin gözaltına alındığı haber yapıldı.

Trabzon’da Açığa Alınan Öğretmenler: Trabzon’da kamu çalışanı olarak yaklaşık 520 kişi açığa alındı.

Antalya’da Açığa Alınan Öğretmenler: Kumluca’da 46 öğretmen açığa alındı.

İzmir’de Açığa Alınan Öğretmenler: Tam sayı belli olmamakla beraber 1000’in üzerinde öğretmenin açığa alındığı konuşuluyor.

Açığa alınan öğretmenlerin listesi tam olarak belli olmasa da sendikalardan yapılan açıklamalara göre açığa alınan öğretmenlerin sendikalara göre dağılımı şu şekilde olmuştur.

*Memur Sen-Eğitim Bir Sen:3318

*Türkiye Kamu Sen-Türk Eğitim Sen:1371

*KESK-Eğitim Sen:88

AÇIĞA ALINMA NE DEMEK?

Açığa alınma devlet memurları kanunu'nun 137-145. açığa alınma şöyle tanımlanıyor: Görevi başında kalmasında sakınca görülecek "devlet memurları" hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Açığa alınan devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 işgünü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. görevden uzaklaştırma şayet bir disiplin kovuşturması kapsamında yapılıyorsa soruşturma ve uzaklaştırma en çok 3 ay devam edebilir.