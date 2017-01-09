MEB'den 30 bin öğretmen alımı yapılacağıyla ilgili haberlere açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün basında yer alan 2017 yılında 30 bin öğretmen alımı yapılacağıyla ilgili haberleri doğrulamadıklarını bildirdi.
- İHA
MEB, bugün basında yer alan "2017 yılında 30 bin öğretmen alımı yapılacağı, bunun 15 bininin Şubat'ta, diğer 15 bininin ise Ağustos'ta atanacağı" şeklinde yer alan haberleri Bakanlık olarak doğrulamadıklarını belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun bu yıl kamuya 60 bin atama yapılacağını söylediğini, ancak kurumlara göre dağılımın ve tarihe ilişkin henüz kesin bir şey olmadığını ifade etti.
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