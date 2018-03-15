MEB'den Okuryazarlık Seferberliği için mobil uygulama Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğünce geliştirilen 'Oku Yaz' adlı mobil uygulama, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından Google Play Store ve EBA Dükkan'da yayımlandı.