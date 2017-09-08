MEB'in örgün eğitimi istatistiklerine göre okullaşma oranı yüzde 82,5 oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2016-2017 eğitim ve öğretim dönemi okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsayan örgün eğitim istatistiklerini yayımlandı.

Buna göre Türkiye'de örgün eğitimden geçen eğitim-öğretim yılında 17 milyon 702 bin 938 öğrenci yararlandı. Bu öğrencilerden 14 milyon 731 bin 376'sı resmi, 1 milyon 217 bin 755'i özel okullarda, 1 milyon 753 bin 807 öğrenci ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü.

Resmi okullarda eğitim görenlerin 7 milyon 557 bin 567'sini erkek (yüzde 51,3), 7 milyon 173 bin 809'unu ise kız (yüzde 48,7) öğrenciler oluşturdu.

Özel okulların ise 661 bin 121'i erkek (yüzde 54,3) , 556 bin 634'ü ise kız öğrencilerden (yüzde 45,7) oluştu.

Açık öğretim kurumlarından da 979 bin 250 erkek ( yüzde 55,8), 774 bin 557 kız (yüzde 44,2) öğrenci eğitim aldı.

İlkokuldaki 700 bini aşkın öğrenci özel okullarda okudu

Temel eğitim kademesi resmi okullarında 11 milyon 149 bin 693 öğrencinin yüzde 10,1'i okul öncesi, yüzde 42,7'si ilkokul ve yüzde 47,2'si ortaokullarda eğitim gördü.

Aynı kademede 703 bin 275 öğrenci ise özel okullarda okudu. Bu öğrencilerin yüzde 28,6'sı okul öncesi, yüzde 30,3'ü ilkokul ve yüzde 41,1'i ortaokullarda eğitim aldı.

Ortaöğretim kademesinde 5 milyon 849 bin 970 öğrencinin 3 milyon 780 bin 552'si resmi okullarda, 1 milyon 554 bin 938'i açık öğretim lisesinde, 514 bin 480'ni ise özel okullarda eğitimine devam etti.

Net okullaşma oranı yükseldi

Zorunlu eğitimin 12 yıl olarak uygulandığı ilk dönem olan 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında net okullaşma oranı yüzde 70,6 olarak gerçekleşirken, 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde ise bu oran yüzde 82,54'e yükseldi.

Ortaöğretimde brüt okullaşma oranı da 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında yüzde 92,56 iken, 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 106,94 oldu.

Öğretmen sayısı 989 bin 231 oldu

2016-2017 eğitim öğretim dönemi sonunda resmi ve özel kurumlarda görev yapan öğretmen sayısı 989 bin 231 olarak belirlendi. Bu öğretmenlerin 868 bin 269'u resmi okullarda ( yüzde 87,7), 120 bin 962'si ise özel okullarda (yüzde 12,3) görev yaptı. Söz konusu öğretmenlerin yüzde 43,11'i erkek, yüzde 56,89'u da kadınlardan oluştu.

Toplam derslik sayısı 654 bini aştı

Örgün eğitimde resmi ve özel okullardaki toplam derslik sayısı 654 bin 434'e ulaştı. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı örgün eğitimde 53 bin 100 resmi, 10 bin 53 özel olmak üzere toplam 63 bin 153 okul hizmet verdi.

Ayrıca resmi okullarda 554 bin 405 ve özel okullarda 100 bin 29 derslik olmak üzere örgün eğitimde toplam 654 bin 434 derslik yer aldı.