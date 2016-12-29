Mersin yarın okullar tatil mi? Mersin tatil haberi geldi

Mersin yarın okullar tatil mi? Mersin’de yaşanan yoğun yağış nedeniyle öğrenciler bu sorunun yanıtı merak ediyor. 30 Aralık Cuma Mersin’de okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama bekleniyor. Mersin Valiliği ve Mersin MEB konuyla ilgili açıklama yaptı mı? Mersin Valiliği son dakika kar tatili açıklaması yaptı ve Mersin’de yarın okullar tatil mi sorusuna netlik kazandırdı. İşte, Valilik açıklaması.

MERSİN YARIN (30 ARALIK CUMA) OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin Valiliği, kentte dün akşam saatlerinden bugün öğle saatlerine kadar etkili olan çok şiddetli yağmurun, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu gece yarısından itibaren yeniden başlayacağını bildirerek, Mersin merkez ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde, eğitime yarın da ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Aralık 2016 saat 00.01’den itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağış uyarısına istinaden mağduriyetlerin ve üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde 30 Aralık 2016 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı bildirildi.

YURTTA HAVA DURUMU

Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Malatya, Elazığ, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli, Adana çevrelerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çankırı çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı 2

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren il geneli kar yağışlı 4

İzmir: Çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6

Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 11

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların doğu kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 13

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9

MERSİN'DE EVDEN ÇIKMAYIN UYARISI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mersin'de son 25 yılın en yoğun kar ve yağmurunun yağdığını belirtti.

Vatandaşların gerekmedikçe evlerinden çıkmamalarını isteyen Kocamaz, şunları kaydetti:

"Sabah 08.15 itibarıyla metrekareye 86 kilogram, 09.15 itibarıyla 125 kilogram yağış olmuştur. Halen de şiddetli yağış devam etmektedir. Şehrimizin bazı noktaları deniz seviyesinden düşük olmasından dolayı deniz suyu geri vermektedir. Yağış şiddeti afet durumundadır. Oluşturduğumuz kriz masasıyla gelen her talebe ulaşılmaktadır."