Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Evlatlarımızı sınava değil, hayata hazır kılmak istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Yenimahalle ilçesi Batıkent semtindeki Birikim Okullarının resmi açılış törenine katıldı.

Bir ülke için yapılabilecek en önemli yatırımın eğitim olduğunu belirten Yılmaz, Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın'a ve Birikim Vakfı'nın tüm yöneticilerine teşekkür etti.

Yılmaz, yarınlara bırakılabilecek en büyük eserin, iyi yetiştirilmiş nesiller olduğunu ifade ederek, "Birikim Okullarının, Türkiye'nin ihtiyacı olan, eğitim kurumlarının sayısını çoğaltacağına inanıyorum." dedi.

Öğrencileri, sınava değil, hayata hazırlamak istediklerini söyleyen Yılmaz, "Evlatlarımızı bu ana göre değil, gelecek yüzyıla yetiştirmek istiyoruz. Çünkü onların yarışacakları, yetişecekleri dönem bu dönem değil. Geleceğin teknoloji bilgisi, birikimi ne ise onları şimdiden verebilmek lazım. Bugünün teknoloji birikimini değil. Dünyanın nereye gittiğini görebilmek lazım. Bu görülen hedef, yol haritası doğrultusunda evlatlarımıza bilgiyi, beceriyi, tutumu, değerleri aktarabilmek lazım." diye konuştu.

Yılmaz, törenin ardından okulu gezerek, incelemelerde bulundu.