Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Okullarda trafik adabı öğretilecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017-2018 öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarının 9. sınıflarında trafik adabı dersi okutulacağını belirterek, "Bu derste sürücülere trafikte sakin, saygılı olunması, diğer sürücülere hoşgörü gösterilmesi gerektiği, böylelikle trafik kazalarının, kavgaların ve diğer olumsuzlukların önlenebileceği anlatılmaktadır." dedi.

Bakan Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı’nın açılışındaki konuşmasına, uyum haftasının başladığı günlerde okul ve taşımalı eğitim servis araçları için alınacak güvenlik tedbirlerinin de görüşüleceği çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başladı.

Trafiğin özellikle bayram günleri ile eğitim öğretim yılının başlangıcında gündemin ilk sıralarına yükseldiğini dile getiren Yılmaz, trafik sorununun çözümünün ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ile mümkün olabileceğine işaret etti.

Trafik güvenliğinin yüzde 100 sağlanmasının, Türkiye gibi dünyanın da ortak meselesi olduğunun altını çizen Yılmaz, konunun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 2 Mart 2016 tarihli toplantısında ele alındığını ve 2011-2020 yılları arasında trafik güvenliğinin sağlanması ve kazalar kaynaklı ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması amacıyla bazı kararlar alındığını hatırlattı.

Türkiye'nin de 2012'de Trafik Güveliği Eylem Planı'nı açıkladığını ve bu planda konuya ilişkin tüm paydaşların görev ve sorumluluklarını belirlendiğini anlatan Yılmaz, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığına da görevler düştüğünü söyledi.

TÜİK'in 2016 yılı kaza istatistiklerini paylaşan Yılmaz, "Kazaların yüzde 98'i insan kaynaklıdır. Herhalde gökten yıldırım düşmedikçe kazaların sebebi ne olursa olsun insan kaynaklıdır desek doğrudur. Yoldan da kaynaklansa insandır, arabanın teknik kusurundan da kaynaklansa insandır, sürücüden de kaynaklansa insandır." diye konuştu.

Rakamlar hala AB oranlarının üzerinde

Trafik güvenliği konusunun odağında yer alan insan davranışlarının eğitimle değişebileceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: "Bizlere teslim edilen ve yarınlarımızın sahipleri olan çocuklarımızın eğitimi bizim için ne kadar önemli ise şüphesiz onların can güvenliği de bizim için o kadar önemlidir. Tüm illerimizde öğrencilerimiz, okullara ulaşımını servislerle ve toplu taşım araçlarıyla sağlıyor veya yaya olarak trafiğe dahil oluyor. Şüphesiz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okullarından evlerine, evlerinden okullarına güvenli bir trafik ortamında gidip gelmelerini sağlamak için trafik güvenliğinin paydaşları için, herkes için eğitim şarttır. Eğitimin yanında yoğun ve sürekli denetimlerin yapılması, mevzuata aykırı davrandığı tespit edilen okul servis araçları ve sürücüler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması hatta gerekli hallerde araçların trafikten men edilmesi ve uygulamanın tüm eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülmesi, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir."

İçişleri Bakanlığının kural ihlallerini önlemeye yönelik yol uygulamaları ve sürücülere yönelik eğitim faaliyetleri neticesinde polis sorumluluk bölgesinde 2017 ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre trafik kazalarına bağlı ölümlerde yüzde 30'a yakın düşüş yaşansa da trafik kazası oranının, hala Avrupa Birliği oranlarının üzerinde olduğunu aktaran Yılmaz, bunu azaltmanın eğitimle insanların bilinçlendirilmesinden geçtiğini anlattı.

Okullarda trafik eğitimleri yaygınlaşacak

Bakan Yılmaz, trafik bilinci kazandırılmasına ilişkin, "Bakanlık olarak okul öncesinden ortaöğretimin sonuna kadar örgün eğitimin her kademesinde ve yaygın eğitim kurumlarında trafik güvenliği konusunda pek çok ve farklı çalışma ile çocuklarımızın zihinlerinde kalıcı bir trafik bilinci oluşmasına çalışıyoruz. İstiyoruz ki 3-5 yaşındaki çocuklar bile babalarını trafikteki hatalarından dolayı uyarabilsin. Bu noktada çocuklar, ebeveynlerinin değişmesine vesile olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Temel eğitim kademelerinde öğrencilerin trafik güvenliği dersi aldıklarını, ayrıca Trafik ve İlk Yardım Haftası'nda öğrendiklerini pekiştirdiklerini belirten Yılmaz, lise öğrencilerinin ise Trafik ve İlk Yardım dersi aldığını, trafikle ilgili sosyal kulüpler bulunduğunu aktardı.

"2017-2018 öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarımızın 9. sınıflarında trafik adabı dersi okutulacak. Bu derste sürücülere trafikte sakin, saygılı olunması, diğer sürücülere hoşgörü gösterilmesi gerektiği, böylelikle trafik kazalarının, kavgaların ve diğer olumsuzlukların önlenebileceği anlatılmaktadır." bilgisini paylaşan Yılmaz, bu derslerdeki konu başlıklarından bazılarının "adab ve trafik, trafikte temel değerler, sorumluluk, yardımlaşma, anlayış, nezaket ve saygı, feragat ve fedakarlık, sabır ve trafik kültüründe birbirini uyarma, trafikte empati ve iletişim, öfke yönetimi, beden dili, hak ihlalleri" olacağını ifade etti.

Trafik derslerinde kullanılmak üzere üretilen film, broşür, oyun, oyuncak gibi eğitim materyallerinin hazırlanması sürecinin devam ettiğini dile getiren Yılmaz, "Yazılı ve görsel medya aracılığıyla emniyet kemeri takma, alkollü araç kullanımının önlenmesi, kask kullanımı, hız limitlerine uyulması, araç kullanılırken cep telefonu ile konuşulmaması, aciliyet durumunda trafikten çıkılması konularında eğitim ve bilgilendirme kampanyalarımız devam ediyor. " dedi.

Trafik güvenliği için okul servisleri ve servis şöförleri ile ilgili çalışmaların önemine işaret eden Yılmaz, trafik kültürü oluşturmak için MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) arasında 2015'te imzalanan protokol kapsamında 108 bin okul servis aracı şöförünün hizmet içi eğitimden geçirildiğini kaydetti.

Özel motorlu taşıt sürücü kurslarında teorik derslerin azaltıldığını, direksiyon uygulama eğitim saatlerinin artırıldığını, kursların denetimine de ağırlık verildiğini, personelin değişen mevzuatla ilgili hizmet içi eğitimden geçirildiğini anlatan Yılmaz, sürücü kurslarındaki araçlara yaş sınırı getirildiğini aktardı.

Bakan Yılmaz, konuşmasının sonunda, trafik kurallarına uymanın insanın hem kendisine hem de topluma karşı bir yükümlülüğü olduğunu belirterek, "Biz de yineliyoruz, frene değil, kurallara güvenin." dedi.