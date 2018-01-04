Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan meslek yüksek okullarına müjde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Liselere verdiğimiz destek gibi meslek yüksek okullarına devam eden öğrencilere de destek verilmesi için Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) bütçesine kaynak konacak. O kaynakla o okuldan mezun olanlara destek verilecek ki Türkiye, bunları yapa yapa, adım adım, taş üstüne taş koyarak, hedeflemiş olduğu 2023 yılına varıncaya kadar meslek eğitimini yüzde 60 oranına getirecek." dedi.

Yılmaz, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Külliyesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, bir insanın memleketine, ülkesine, insanına yapabileceği en hayırlı, katma değeri en yüksek çalışmanın, eğitim konusundaki ihtiyacı giderme olduğunu söyledi.

Eğitimin her şeyin temeli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Aranan eleman sıkıntısı var, peki sıkıntı var ama söyleniyorsun. Söylenme, söyle. Elin de taşın altında olsun. Bu yükü gelin beraber taşıyalım. O halde meslek eğitimini memleket meselesi olarak görüp bunun gereğini yerine getirmemiz lazım. Şu an Türkiye'deki oranı yüzde 40'ın üstünde. AB'ye yakınız, meslek eğitimini tercih eden öğrenci oranı bakımından." diye konuştu.

Yılmaz, meslek eğitimini tercih eden öğrenci oranını yüzde 60'a çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'de kampüs okulu sistemi, yabancı bir sistem. Dolayısıyla yeni bir sistemi hayata geçirip, yönetmeliğini bile daha yayınlamadık, bu sistem başarıya ulaşırsa bundan sonra Türkiye'de yaygınlaştırabilmek mümkündür." ifadesini kullandı.

"İyi bir noktadayız"

"Bilgi, ürüne dönüşmüşse Türkiye, kalkınmış demektir." diyen Yılmaz, tam bağımsızlığın nitelikli bilgiye sahip olmaktan, bunu ürüne dönüştürmekten geçtiğini, bu tutumu insanlara kazandırmak gerektiğini dile getirdi.

İsmet Yılmaz, meslek liselerinin yönetimine esnaf odaları, sanayi ve ticaret odaları, belediye ile yerel yönetimleri kattıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İstiyoruz ki hangi bölüme ihtiyaç var? Sizler karar verin, Ankara'da olanlar değil. Hangi bölümlerin kapanması, açılması gerekiyorsa karar versin. Bunda da başarıya ulaştık. Hatta organize sanayi bölgelerinin içinde açılan meslek liseleri destek uygulamasının başarılı olduğu görüldüğünden kanuni değişiklikle meslek yüksek okullarının açılmasına da izin verildi. Yani iki yıllık meslek yüksek okulları da açılacak. Liselere verdiğimiz destek gibi meslek yüksek okullarına devam eden öğrencilere de destek verilmesi için YÖK'ün bütçesine kaynak konacak. O kaynakla o okuldan mezun olanlara destek verilecek ki Türkiye, bunları yapa yapa, adım adım, taş üstüne taş koyarak, hedeflemiş olduğu 2023 yılına varıncaya kadar meslek eğitimini yüzde 60 oranına getirecek."

Meslek eğitiminde başarıya ulaşılacağını ifade eden Yılmaz, "Türkiye'nin meslek eğitimini özel bir yere getireceğiz. İyi bir noktadayız." dedi.