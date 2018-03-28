MSP nedir MSP puan hesaplama nasıl yapılır 2018 Merkezi Sınav Puanı liselere kayıt nasıl olacak

MSP nedir liselere kayıt nasıl olacak 2018 MEB MSP puan hesaplama nasıl yapılır? Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren sınava ilişkin detaylı bilgileri haberimizde derledik. Alınan son bilgiye göre Milli Eğitim Bakanlığı bu sene liselere geçişte merkezi sınav puanını zorunlu tutacak. Peki lise kayıtları 2018’de nasıl olacak? 2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak. İşte MSP’de soru dağılımları ve sistemin nasıl işleyeceğine dair merak edilenler star.com.tr’de!

MSP NEDİR? MSP PUANI NASIL HESAPLANIR?

MSP 2018 yılında 8. sınıf öğrencileri için uygulanacak. Yönergeye göre, Ortaöğretime Geçiş Uygulaması kapsamında merkezi sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşacak. Sözel bölümde, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil; sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri alanlarından sorular yer alacak. Sınav aynı gün içerisinde iki oturum halinde uygulanacak. Sınav tarihi, yeri, uygulanması ve diğer hususlar her yıl Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanacak kılavuzda belirtilecek.

Sınav soruları, 8. sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi,T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç becerileri ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni liseye giriş sistemi kapsamında seçici okullar için merkezi sınav 2 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

EĞİTİM BÖLGESİ NASIL BELİRLENECEK?

Eğitim bölgeleri okul türlerine göre belirlenecek. Her bölgede yeterli oranda kontenjana sahip lise türü olmasının sağlanacağı belirtiliyor. Bunun için birkaç mahalle, semt hatta ilçe bile birleştirebilir. Henüz tam bir netlik yok.

2018 LİSE KAYITLARI NASIL OLACAK?

2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve

geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

LİSEYE GEÇİŞ SINAVI TARİHİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınavın 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde, 2018 sınav uygulama takvimi yayımlandı.

Buna göre, merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan takvime göre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı da (İOKBS) 3 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG yerine gelen yeni sınav sisteminin soru örneklerini paylaştı.

Sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular yayımlandı.

"Sözel Bölüm" ve "Sayısal Bölüm" olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

SINAV SAYISAL VE SÖZEL İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK

MSP puan hesaplama yapılırken iki bölüm dikkate alınacak. Yönergeye göre, Ortaöğretime Geçiş Uygulaması kapsamında merkezi sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşacak. Sözel bölümde, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil; sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri alanlarından sorular yer alacak. Sınav aynı gün içerisinde iki oturum halinde uygulanacak. Sınav tarihi, yeri, uygulanması ve diğer hususlar her yıl Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanacak kılavuzda belirtilecek.

Sınav soruları, 8. sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi,T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç becerileri ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRME

2018 yılında MSP liseye geçişllerde dikkate alınacak. Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları vegeçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

YEREL YERLEŞTİRME

Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.

Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek. Yerel yerleştirme, ortaöğretim kayıt alanı, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yer, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin okullarda bulunuşlukları, tercihler, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak.

Öğrenimlerini Türkiye'deki ortaokulların 8'inci sınıfına denk bir sınıfta yurt dışında Bakanlığa bağlı olmayan eğitim kurumlarında sürdüren öğrenciler, öğrenim belgesi ile başvurarak merkezi sınava katılabilecekler.

Öte yandan, AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, fen ve sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programlarına öğrenci seçme merkezi sınav e-kılavuzu nisan ayında ilan edilecek. Kılavuz ile merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların listesi de duyurulacak.